Le marché de la poudre d’acier en métal augmente de façon exponentielle au taux de 22,00 % au cours de la période prévue

Data Bridge Market Research analyse que le marché des poudres métalliques en acier connaîtra un TCAC de 22,00 % pour la période de prévision 2022-2029. Croissance de la poudre d’acier métallique, en particulier dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine, application croissante de la poudre d’acier métallique pour un large éventail d’applications telles que l’électricité et l’électronique, les biens de consommation, les soins de santé et autres, augmentant les investissements du gouvernement dans la recherche et le développement Les activités et la poussée de l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de la poudre d’acier métallique. Par conséquent, la valeur marchande, qui était de 70 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 343,53 millions USD d’ici 2029.

Le rapport gagnant sur le marché de la poudre d’acier métallique est généré en gardant à l’esprit diverses étapes qui peuvent être résumées comme suit; créer la page de titre, joindre une table des matières, la modifier dans le résumé, rédiger l’introduction, rédiger le segment de recherche qualitative et la recherche par sondage, résumer les types de données utilisées pour tirer des conclusions, distribuer les résultats en fonction de l’enquête puis conclure par un appel à l’action du lecteur. Dans le rapport d’étude de marché sur la poudre d’acier métallique, les tendances de l’industrie ont été décrites au niveau macro, ce qui permet de cartographier le paysage du marché et les problèmes futurs probables.

L’effet de l’épidémie de Covid-19 sur le marché des poudres d’acier, évaluation de l’impact du taux de croissance de la taille du marché et couvrant l’analyse de la chaîne d’approvisionnement selon divers scénarios, et les mesures qu’elles doivent prendre Les entreprises clés en réponse à la La pandémie de COVID-19 est spécialement discutée dans ce document d’étude. Sur la base de la segmentation comprenant le champ d’application, la catégorie de produits, le terrain géographique et la hiérarchie concurrentielle, le rapport d’étude analyse le scénario de l’industrie. Fournit des données sur l’effet de COVID-19 sur la part des revenus, le volume des ventes et le taux de croissance prévu indiqué par chaque segment.

Jugadores clave en el mercado Polvo de metal de acero : ATI. American Axle & Manufacturing, Inc., American Chemet Corporation, AMETEK Inc., Burgess-Norton., CRS Holdings, LLC., Daido Steel Co., Ltd., DIAMET CORPORATION, DOWA HOLDINGS CO., LTD., ERASTEEL, FW Winter Inc, & Co., Federal-Mogul Holdings Corp., fine-sinter Co., Ltd., GKN Sinter Metals Engineering GmbH, HC Starck Tungsten GmbH, Showa Denko Materials Co., Ltd., Höganäs AB, JFE Steel Corporation., Kennametal Inc. et KOBE STEEL, LTD., entre autres.

Étendue du marché mondial Steel Metal Powder et taille du marché

Le marché de la poudre d’acier métallique est segmenté en fonction du processus, de la technologie, de l’application, de la méthode de production, de la forme du métal, de la poudre métallique et de la technique de compactage. La croissance entre les différents segments vous aide à mieux comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur l’ensemble du marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du processus, le marché de la poudre d’acier métallique est segmenté en atomisation, réduction à l’état solide, électrolyse et autres.

Sur la base de la technologie, le marché de la poudre d’acier métallique est segmenté en pressage et frittage, moulage par injection de métal, fabrication additive, etc.

Le segment d’application du marché de la poudre d’acier métallique est segmenté en transport et logistique, industrie, construction, électricité et électronique, et autres. Le segment Autres est subdivisé en Médical/ Santé , Défense, Décoration et Divertissement.

Sur la base de la forme du métal, le marché de la poudre métallique d’acier est segmenté en ferraille/métal recyclé et minéraux.

Sur la base de la méthode de production, le marché de la poudre d’acier métallique est segmenté en physique, chimique et mécanique.

Sur la base de la technique de compactage, le marché de la poudre d’acier métallique est segmenté en compactage à froid et compactage à chaud.

Sur la base de la poudre métallique, le marché de la poudre métallique d’acier est segmenté en poudre de métal ferreux et en poudre de métal non ferreux.

De plus, avec les variables ou champs associés à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Grâce à la participation de certaines équipes, le marché stratégique de la poudre d’acier métallique est classé. Étant donné que tous les acteurs rivalisent de manière égale pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente pour maintenir leur compétitivité mondiale et augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en retour, sur l’augmentation de leurs ventes.

