Le marché de la plateforme d’intégration en tant que service (IPaaS) devrait croître à un TCAC de 21,2 % d’ici 2028 | Mulesoft, LLC, SAP SE, Oracle

Le marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) était évalué à 2 306,32 millions de dollars US en 2021, et il devrait atteindre 8 844,20 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 21,2 % de 2021 à 2028.

Le marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) en Amérique du Nord détenait la part la plus élevée en 2020. Les gouvernements des pays d’Amérique du Nord se concentrent sur l’augmentation des budgets informatiques en raison d’une infrastructure informatique obsolète. Les États-Unis sont connus comme la Silicon Valley du monde informatique. le pays compte des entreprises informatiques du Fortune 500, qui investissent considérablement dans le développement de produits et de solutions en adoptant des technologies avancées et innovantes. Les gouvernements maximisent leurs actifs numériques en exploitant de manière stratégique les nouvelles technologies, les données et les analyses avancées pour optimiser les politiques et les programmes et mettre à jour leurs anciens systèmes. Améliorer et aligner les processus ; attirer de nouveaux investisseurs; apporter une approche intelligente et axée sur les données dans les opérations gouvernementales ; offrir un meilleur accès à l’information et améliorer sa gestion; accroître la satisfaction et la confiance des citoyens; transformer les services de transaction gouvernementaux ; et répondre aux besoins d’une démographie en évolution rapide et équilibrer les coûts tout en optimisant l’efficacité jouent tous un rôle important dans la transformation informatique en cours dans les secteurs gouvernemental, public et privé. Ainsi, l’augmentation des dépenses informatiques de la région, associée à la forte adoption de la numérisation, stimule la demande de plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS), influençant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Pour Sample Link Promotion – Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000446/

En 2020, l’APAC occupait la deuxième place sur le marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) avec une part de marché décente, et elle devrait connaître un TCAC décent de 2021 à 2028. Les technologies avancées et innovantes sont largement utilisées dans toute la région. Selon le « 2018 Cloud Readiness Index » (CRI) produit par l’Asia Cloud Computing Association (ACCA), les organisations informatiques se concentrent sur la mise à jour des applications métier critiques. Selon l’ACCA, Singapour est le pays le plus prêt pour le cloud de la région. De plus, les gouvernements mettant en œuvre la stratégie « Cloud First » dans leurs pays respectifs obtiennent de meilleurs résultats dans l’IRC. Il s’agit notamment de pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Philippines.

De plus, des entreprises de pays tels que l’Australie, Singapour, Hong Kong et la Corée du Sud ont rapidement mis en œuvre les avantages concurrentiels du leadership du cloud et l’ont transformé en entreprises numériques. D’autre part, les entreprises au Sri Lanka, au Cambodge et au Myanmar sont exemptes de technologies héritées et peuvent les mettre en œuvre dans des modèles axés sur le cloud. Ainsi, l’adoption croissante des plates-formes cloud dans tous les secteurs de la région influence la croissance du marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS).

La pandémie de COVID-19 a entraîné des confinements stricts dans toute la région depuis le début de 2020. Certains pays de la région, comme l’Inde, sont toujours confrontés à des confinements, en raison de l’augmentation des cas dans tout le pays. La région a connu une fermeture de toutes les activités commerciales au cours des premiers mois de 2020, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché. Cependant, avec le début du travail à distance dans la région, les organisations ont commencé à investir dans les technologies cloud pour travailler efficacement à distance. Ainsi, l’augmentation de l’adoption de solutions et de plates-formes cloud crée la demande de solutions IPaaS, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Pour la promotion Discount Link – Cliquez ici pour bénéficier de remises lucratives sur nos derniers rapports. Nous offrons à notre clientèle des rabais pour étudiants, entreprises et périodiques spéciaux. Veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous pour en savoir plus – https://www.theinsightpartners.com/discount/TIPTE100000446/

La liste des entreprises – Marché IPaaS

Informatique

io

Software SA

Seeburger SA

Mulesoft, LLC

SAP SE

Oracle Corporation



Société IBM

Microsoft Corporation

Le rapport segmente le marché mondial de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) comme suit :

Marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) – par type de service

Orchestration des services cloud

Intégration d’applications

Gestion des API

Intégration de données

Intégration interentreprises et cloud

Surveillance et intégration en temps réel

Transformation des données

Les autres

Marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) – par type de déploiement

Nuage public

Nuage privé

Nuage hybride

Marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) – par taille d’entreprise

PME

Grandes Entreprises

Marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) – par industrie

Informatique et Télécommunications

BFSI

Fabrication

Soins de santé

Biens de consommation et distribution

Énergie

Gouvernement et secteur public

Les autres

Pour la promotion du lien d’achat – Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, via des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000446/

Nous contacter

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Identifiant de messagerie : sales@theinsightpartners.com