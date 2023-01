Le marché de la plateforme d’assurance numérique devrait croître à un TCAC le plus élevé de 13,7, taille, part, statistiques de croissance, tendances émergentes et prévisions de valeur 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des plateformes d’assurance numérique affichera un TCAC de 13,7 % pour la période de prévision 2022-2029.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la plateforme d’assurance numérique :

Tata Consultancy Services Limited, DXC Technology Company, Infosys Limited, Pegasystems Inc., Appian, Mindtree Ltd., Prima Solutions, FINEOS, Cognizant, Inzura Limited, Cogitate Technology Solutions, Inc., Duck Creek Technologies, Bolt Solutions, Majesco, Groupe EIS , iPipeline, Inc., Vertafore, Inc., eBaoTech Corporation, IBM, Microsoft, Accenture, Oracle et SAP SE

Quel segment de produit devrait recueillir la plus grande traction sur le marché de la plateforme d’assurance numérique en 2022?

Sur la base des composants, le marché des plateformes d’assurance numérique est segmenté en outils et services. Sur la base du segment de service, le marché des plateformes d’assurance numérique est encore sous-segmenté en services gérés et professionnels. Le segment des services professionnels est divisé en conseil, mise en œuvre et support et maintenance.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des plateformes d’assurance numérique est segmenté en compagnies d’assurance, administrateurs tiers, courtiers et agrégateurs.

Sur la base de l’application d’assurance, le marché des plates-formes d’assurance numérique est segmenté en automobile et transport, bâtiments résidentiels et commerciaux, vie et santé, entreprises et entreprises, électronique grand public et machines industrielles et voyages.

En fonction du type de déploiement, le marché des plateformes d’assurance numérique est segmenté en local et en cloud.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché des plateformes d’assurance numérique est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises.

Analyse au niveau du pays du marché de la plate-forme d’assurance numérique

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la plateforme d’assurance numérique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

North America dominates the digital insurance platform market and will continue to flourish its trend of dominance during the forecast period due to the high concentration of large insurance companies in this region. Asia-Pacific is expected to grow during the forecast period of 2022-2029 due to the rise in the level of commercial investment by various industries.

Objective of Studies:

To provide detailed analysis of the market structure along with forecast of the various segments and sub-segments of the Digital Insurance Platform market.

To provide insights about factors affecting the market growth. To analyze the Digital Insurance Platform market based on various factors-price analysis, supply chain analysis, Porte five force analysis etc.

To provide historically and forecast revenue of the market segments and sub-segments with respect to four main geographies and their countries-North America, Europe, Asia, Latin America and Rest of the World.

To provide country-level analysis of the market with respect to the current market size and future prospective.

To provide country-level analysis of the market for segment by application, product type and sub-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché Plateforme d’assurance numérique.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché: Il comprend six sections, le champ de recherche, les principaux fabricants couverts, les fragments de marché par type, les parts de marché de la plate-forme d’assurance numérique par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché: ici, l’opposition sur le marché mondial de la plateforme d’assurance numérique est disséquée, par valeur, revenu, transactions et part du gâteau par organisation, taux du marché, paysage de circonstances impitoyables et modèles les plus récents, consolidation, développement, obtention, et des portions de l’ensemble de l’industrie des grandes organisations.

Profils des fabricants: ici, les acteurs moteurs du marché mondial de la plateforme d’assurance numérique sont considérés comme dépendants de la région des transactions, des éléments clés, de l’avantage net, des revenus, des coûts et de la création.

État du marché et perspectives par région : dans ce segment, le rapport examine la marge nette, les transactions, les revenus, la création, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de la plateforme d’assurance numérique est examiné en profondeur en fonction de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final: Ce segment de l’étude d’exploration montre comment des sections extraordinaires de client final / application s’ajoutent au marché mondial de la plate-forme d’assurance numérique.

Prévisions du marché : côté production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur la conjecture de la création et de l’estime de la création, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de la création et de la création par type.

Résultats de la recherche et conclusion : il s’agit de l’un des derniers segments du rapport où les découvertes des enquêteurs et la fin de l’étude d’exploration sont données.

