Le marché de la pharmacogénomique devrait assister à une augmentation des revenus d’ici 2030

Marché mondial de la pharmacogénomique : par technologie (réaction en chaîne par polymérase, microréseau, séquençage, électrophorèse et autres), par application (neurologie, oncologie, maladies infectieuses, gestion de la douleur et autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, instituts universitaires, Instituts de recherche et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la pharmacogénomique couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects de l’industrie de la pharmacogénomique.

Perspectives de l’industrie de la pharmacogénomique

La taille du marché de la pharmacogénomique était évaluée à 6,53 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 9,47 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision (2021-2027). La pharmacogénomique est l’étude de la pharmacologie et de la génomique dans les gènes humains qui affectent la réaction d’une personne à un médicament particulier. La pharmacogénomique vise à garantir des médicaments efficaces et sûrs avec un minimum d’effets secondaires. Les maladies cardiovasculaires, le sida, la maladie d’Alzheimer et le cancer sont des maladies qui peuvent être traitées par la pharmacogénomique.

Facteurs affectant l’industrie Pharmacogénomique au cours de la période de prévision :

L’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de la sensibilisation des patients à la thérapie personnalisée, l’adoption croissante des procédures de pharmacogénomique par les professionnels de la santé et la prévalence élevée des maladies chroniques à travers le monde sont les facteurs clés qui devraient propulser la croissance du marché de la pharmacogénomique sur la période de prévision.

Les gouvernements fournissent également des aides financières, prennent des initiatives, élaborent des règles et réglementations et travaillent au développement et à la promotion de la pharmacogénomique, ce qui affecte la dynamique du marché de la pharmacogénomique.

Cependant, le manque de professionnels de la santé qualifiés et hautement qualifiés et le coût élevé associé au test peuvent freiner la croissance du marché de la pharmacogénomique.

Impact du COVID-19 sur le marché Pharmacogénomique :

Le COVID-19 est une maladie de santé publique mondiale qui a touché presque toutes les industries. L’épidémie de COVID-19 a augmenté la demande de pharmacogénomique. Cela crée de nombreuses opportunités pour les nouveaux et petits acteurs de marquer leur présence sur le marché régional et d’offrir des prix bas et des produits de haute qualité aux utilisateurs finaux. Par conséquent, avec l’épidémie de COVID-19, il y a une augmentation significative de la demande de pharmacogénomique qui a été observée dans le monde entier, ce qui a eu un impact positif sur la valeur marchande de la pharmacogénomique en 2020 et les années suivantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale de la pharmacogénomique basée sur la technologie, l’application et l’utilisateur final.

Le marché de la pharmacogénomique a été segmenté en fonction de la technologie –

Réaction en chaîne par polymérase

Micropuce

Séquençage

Électrophorèse

Autres

Le marché de la pharmacogénomique a été segmenté en fonction de l’application –

Neurologie

Oncologie

Maladies infectieuses

Gestion de la douleur

Autres

Le marché de la pharmacogénomique a été segmenté sur la base de l’utilisateur final –

Hôpitaux & Cliniques

Instituts universitaires

Instituts de recherche

Autres

Marché de la pharmacogénomique : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de la pharmacogénomique a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la pharmacogénomique, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe en raison de la demande croissante de médecine personnalisée et des avancées technologiques dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours des périodes de prévision en raison du vieillissement rapide de la population et de la croissance des centres de R&D.

Les principaux concurrents du marché mondial de la pharmacogénomique comprennent –

Le marché de la pharmacogénomique est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux du marché de la pharmacogénomique opérant sur le marché mondial sont –

Laboratoires Abbott

Bayer SA

Dickinson et compagnie

Empire Génomique

F. Hoffmann-La Roche Ltée.

Illumina inc.

Services Johnson et Johnson inc.

Merck & Co., Inc.

Myriad Génétique Inc.

Opko Santé Inc.

Teva Industries pharmaceutiques

Thermo Fisher Scientific Inc.

Le rapport sur le marché des outils de pharmacogénomique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la pharmacogénomique couvre une analyse complète sur: