Le marché de la peinture de bâtiments est tiré par un TCAC stupéfiant de 6,7 % sur la période de prévision

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la peinture de bâtiments enregistrera un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’accélération de l’urbanisation, le développement des infrastructures et la croissance des activités de construction, ainsi que le vieillissement des bâtiments plus anciens et les dommages causés à la peinture sont susceptibles de stimuler la croissance de la valeur marchande de la repeinture des bâtiments.

Repeindre consiste simplement à repeindre la structure après le premier ou le nouveau travail de peinture architecturale. Les peintures architecturales sont des peintures utilisées pour peindre des bâtiments ou des structures similaires. Les peintures architecturales sont couramment utilisées à des fins résidentielles, commerciales et industrielles. Les repeints architecturaux peuvent également être utilisés pour les vernis, les émulsions et les émaux. Les repeints architecturaux sont généralement utilisés pour l’entretien, les réparations , les modifications et les rénovations. Les peintures architecturales sont généralement disponibles dans des solutions à base d’eau et de solvant.

L’augmentation des activités de remodelage, de rénovation et de réparation a entraîné une demande croissante de peinture de bâtiments, en particulier parmi les entreprises en développement. L’émergence de nouveaux acteurs sur le marché ainsi que des collaborations croissantes créeront davantage d’opportunités de croissance lucratives pour le marché de la peinture de construction. Les dommages causés à la peinture par le vieillissement des bâtiments auront un impact direct et positif sur la demande de repeinture des bâtiments. L’augmentation des capacités de R&D pour introduire des produits innovants et respectueux de l’environnement stimulera à nouveau le taux de croissance du marché de la peinture architecturale. L’augmentation des investissements privés et gouvernementaux dans cette direction contribue également à la croissance du marché. La hausse du revenu personnel disponible sera également un déterminant indirect de la croissance du marché.

Cependant, la volatilité ou la volatilité des prix des matières premières posera un défi important au taux de croissance du marché des revêtements architecturaux. La popularité croissante des bâtiments en verre, associée à une occidentalisation croissante et à l’évolution des modes de vie, freinera la croissance du marché. L’innovation rapide a conduit à l’introduction de revêtements durables qui prolongent leur durée de conservation. Cela limitera à son tour la croissance du marché de la peinture architecturale.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Peinture de construction

Des informations détaillées sur les concurrents sont fournies par le paysage concurrentiel du marché de la peinture de construction. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de la peinture architecturale sur lequel l’entreprise se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la peinture architecturale sont PPG Industries, Inc., Akzo Nobel NV, Sherwin-Williams, RPM International Inc., Axalta Coating Systems, Valspar, Nippon Paint Holdings Limited, Asian Paints, Jotun, Kansai Paint Co., Ltd. ., Higgins Coatings, Nelsen Construction LLC, Inside-Out Painting & Construction, Rufinos Painting & Construction, Basic Needs Construction & Painting Company, LLC, FITZPATRICK PAINTING INC, Right Choice Painting & Construction, PAL Painting, YP LLC, NLPC Inc. et willco.com et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché de la peinture de construction détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les changements de réglementation du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché de la peinture architecturale, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des revêtements architecturaux et taille du marché

Le marché de la peinture architecturale est segmenté en fonction du type de résine, de la formulation et de l’application. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type de résine, le marché de la peinture architecturale est segmenté en acrylique, alkyde, époxy, polyuréthane, polyester et autres.

Sur la base de la formulation, le marché de la peinture architecturale est segmenté en à base de solvant, à base d’eau et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la peinture architecturale est segmenté en résidentiel, commercial, industriel et autres. Analyse au niveau national du marché mondial des revêtements architecturaux

Le marché de la peinture architecturale est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de résine, formulation et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la peinture architecturale sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine en termes de part de marché et de revenus du marché. La région poursuivra sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à une croissance sans précédent des activités de construction, de reconstruction, de modification, d’entretien, de réparation et de rénovation, en particulier dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine. L’augmentation des investissements privés et gouvernementaux dans le développement des infrastructures et l’urbanisation créera davantage d’opportunités de croissance lucratives pour le marché de la peinture des bâtiments. Les avancées technologiques croissantes et l’augmentation du revenu personnel disponible seront les déterminants de la croissance sur d’autres marchés indirects. La focalisation croissante des acteurs clés sur la création d’unités de fabrication dans la région stimulera également la croissance du marché de la peinture architecturale.

