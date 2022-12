Le marché de la pêche au krill est en croissance avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision d’ici 2028

Le marché de la pêche au krill devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 555,94 USD. milliards d’ici 2028. La prise de conscience croissante des avantages associés aux produits à base de krill parmi la population du monde entier fait grimper le marché de la pêche au krill.

L’augmentation de la prévalence des maladies potentiellement mortelles et gastro-intestinales et la prise de conscience croissante des avantages des produits à base de krill, notamment la présence d’oméga 3 pour les humains et les animaux de compagnie, sont les principaux facteurs qui animent le marché de la pêche au krill. La croissance de la population gériatrique, la présence d’hypertension et les préférences de vie malsaines des personnes associées aux progrès du marché de la pêche au krill pour améliorer les avantages des produits influencent le marché de la pêche au krill.

La forte utilisation de l’huile de krill dans les préparations pour nourrissons en raison de la présence de corrosif eicosapentaénoïque (EPA) et corrosif docosahexaénoïque (DHA) contribuant au développement de la santé mentale des nouveau-nés et à la croissance de la popularité des comprimés et des gélules à base d’huile de krill pour le sport les produits de nutrition et les produits de santé de la peau accélèrent la croissance du marché de la pêche au krill

L’impact du COVID-19 sur les niveaux de production et de distribution du produit devrait défier le marché de la pêche au krill au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché de la pêche au krill et taille du marché

Le marché de la pêche au krill est segmenté en fonction du produit et de l’espèce. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché de la pêche au krill est segmenté en huile de krill, farine de krill et nourriture pour animaux de compagnie au krill.

Sur la base des espèces, le marché de la pêche au krill est segmenté en euphausia superba et euphausia pacificia.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la pêche au krill

Le marché de la pêche au krill est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit et espèce, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la pêche au krill sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe. en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste d’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de la pêche au krill en raison de la forte utilisation dans les suppléments et les aliments fonctionnels, les produits pharmaceutiques et les préparations pour nourrissons, le lancement de nouveaux types de produits de compléments alimentaires, l’augmentation de la demande pour le produit du secteur des aliments et boissons fonctionnels et l’inclinaison des consommateurs vers aptitude.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pêche au krill

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la pêche au krill sont:

Superba Krill, ConnOils LLC, Orochem Technologies Inc., NutraCode LLC, Jedwards International, Inc., Omega Protein Corporation, China National Fisheries (Group) Corporation, ALFA LAVAL, AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS, Schiff Vitamins, neptunecorp, Norwegian Fish Oil AS, NutriGold, RIMFROST AS, Olympic Seafood AS parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

