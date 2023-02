Le marché de la pêche au krill croît à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2028 Superba Krill, ConnOils LLC, Orochem Technologies Inc., NutraCode LLC, Jedwards International, Inc., Omega Protein Corporation, China National Fisheries (Group) Corporation, ALFA LAVAL, AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS, Schiff Vitamins, neptunecorp, Norwegian Fish Oil AS, NutriGold, RIMFROST AS, Olympic Seafood AS

Le marché de la pêche au krill devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 555,94 USD. 1 milliard d’ici 2028. La prise de conscience croissante des avantages associés aux produits de krill parmi la population mondiale est le moteur de l’expansion du marché de la pêche au krill.

La prévalence croissante de maladies gastro-intestinales potentiellement mortelles et la prise de conscience croissante des avantages des produits à base de krill, y compris la présence d’oméga 3 pour les humains et les animaux de compagnie, sont des facteurs importants qui animent le marché de la pêche au krill. La population gériatrique croissante, l’hypertension artérielle et les préférences de vie malsaines des gens influencent le marché de la pêche au krill avec des développements sur le marché de la pêche au krill pour améliorer les avantages du produit.

La présence d’acide eicosapentaénoïque corrosif (EPA) et d’acide docosahexaénoïque corrosif (DHA) rend l’huile de krill largement utilisée dans les préparations pour nourrissons, contribuant au développement de la santé mentale chez les nouveau-nés, augmentant la popularité des comprimés et des capsules sportives à base d’huile de krill Produits nutritionnels et peau les produits de santé alimentent la croissance du marché de la pêche au krill.

L’impact du COVID-19 sur les niveaux de production et de distribution des produits devrait défier le marché de la pêche au krill au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Pêcheries de krill Étendue du marché et taille du marché

Le marché de la pêche au krill est segmenté en fonction des produits et des espèces de poissons. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché de la pêche au krill est segmenté en huile de krill, farine de krill et nourriture pour animaux de compagnie au krill.

Le marché du krill est divisé en euphausia superba et euphausia pacifica selon les espèces.

Analyse au niveau national du marché mondial de la pêche au krill

Nous analysons le marché de la pêche au krill et fournissons des informations sur le volume et la taille du marché par pays, produit et espèce mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la pêche au krill sont les suivants: États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe dans le Nord Amérique. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine et autres parties de l’Amérique du Sud, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de la pêche au krill en raison de la forte utilisation de suppléments et d’aliments fonctionnels, de produits pharmaceutiques et de préparations pour nourrissons, du lancement de nouveaux types de produits de compléments alimentaires, de la demande accrue de produits dans les aliments et les boissons fonctionnelles et de la propension des consommateurs. aptitude physique.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et de la pêche au krill

Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché de la pêche au krill sont:

Superba Krill, ConnOils LLC, Orochem Technologies Inc., NutraCode LLC, Jedwards International, Inc., Omega Protein Corporation, China National Fisheries (Group) Corporation, ALFA LAVAL, AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS, Schiff Vitamins, neptunecorp, Norwegian Fish Oil AS, NutriGold, RIMFROST AS, Olympic Seafood AS 등 국내 및 글로벌 업체 중.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

