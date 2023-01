Le marché de la pathologie numérique devrait croître à un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La pathologie numérique est la pratique de la pathologie qui utilise l’imagerie numérique. La pathologie numérique est l’utilisation de postes de travail informatiques pour visualiser des images de diapositives entières numériques (WSI) obtenues à partir d’un balayage haute résolution de lames de microscope en verre. Les applications comprennent l’enseignement, la recherche et les rapports de diagnostic primaire.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la pathologie numérique, qui était de 971,49 millions USD en 2021, devrait atteindre 2 492,64 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la pathologie numérique sont :

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Hamamatsu Photonics (Japon)

3DHISTECH Ltd. (Hongrie)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

General Electric (États-Unis)

Healthcare Trading Co. LLC (EAU)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Inspiré, Inc. (ETATS-UNIS)

Olympus Corporation (Japon)

Sectra AB (États-Unis), PerkinElmer Inc. (États-Unis)

Apollo Enterprise Imaging Corp (États-Unis)

Mikroscan Technologies, Inc. (États-Unis)

VMscope GmbH (Allemagne)

Huron Technologies International Inc. (Canada)

Objective Pathology Services Limited (Canada)

OptraScan (États-Unis)

Pathcore (Canada)

Groupe Agfa-Gevaert (Belgique)

Proscia Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché mondial de la pathologie numérique

Conducteurs

Les avancées technologiques rapides favorisent la croissance du marché

Les avancées technologiques rapides dans les systèmes de pathologie numérique devraient également stimuler l’expansion du marché. L’imagerie numérique, l’informatisation, la microscopie optique robotisée et les communications à fibres optiques multiples contribuent toutes à l’expansion. L’imagerie sur lame entière est l’une de ces techniques qui présente plusieurs avantages par rapport aux microscopes optiques conventionnels et devrait stimuler le marché.

Utilisation croissante de l’IA dans les soins de santé

L’utilisation de l’IA dans les soins de santé augmente, avec un accent croissant sur l’amélioration de la qualité des soins aux patients en intégrant l’IA dans divers aspects des services de santé, tels que le diagnostic pathologique. En conséquence, l’intelligence artificielle (IA) fournit un flux et une automatisation fluides des soins primaires, permettant aux médecins de se concentrer sur des patients plus essentiels et plus horribles. De plus, les solutions d’IA dans le secteur de la santé deviennent de plus en plus humanisées.

Opportunités

Préférence croissante pour le diagnostic assisté par ordinateur

La préférence croissante pour le diagnostic assisté par ordinateur, qui intègre le traitement d’images, la physique, les mathématiques et les algorithmes informatiques, permet une détection efficace des maladies et aide à l’évaluation des structures anatomiques d’intérêt, ainsi qu’à la quantification de la progression de la maladie et à l’évaluation des risques, stimulera la croissance du marché. Des entreprises telles qu’Olympus fournissent une variété d’outils pour le partage de diapositives et le traitement d’images à distance, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Leica Biosystems a reçu l’approbation de la FDA pour le scanner Aperio AT2 DX et l’Aperio WebViewer pour le diagnostic à distance pendant la pandémie en avril 2020. Au cours de cette urgence, Phillips a également reçu l’approbation de la FDA pour sa solution de pathologie IntelliSite pour le diagnostic à distance.

Portée du marché mondial de la pathologie numérique

Le marché de la pathologie numérique est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Pathologie humaine

Pathologie vétérinaire

Produit

Numériseurs

Champ lumineux

Autres numériseurs

Logiciel

Logiciel intégré

Logiciel autonome

Solutions de stockage

Application

Découverte de médicament

Diagnostic de la maladie

La formation et l’éducation

Les utilisateurs finaux

Instituts universitaires et de recherche

Hôpitaux et laboratoires de référence

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Analyse / aperçus régionaux du marché de la pathologie numérique

Le marché de la pathologie numérique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, produit, application et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la pathologie numérique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la pathologie numérique en raison de l’introduction de politiques de remboursement favorables et de la mise en œuvre d’initiatives favorables par le gouvernement aux États-Unis et au Canada. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prévalence croissante des maladies cancéreuses dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

