Le marché de la patate douce atteint un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Analyse du marché et informations sur le marché mondial de la patate douce

Un rapport complet sur le marché de la patate douce présente l’étude systématique du scénario de marché existant, qui prend en compte diverses dynamiques de marché. Le rapport de marché aide également à se faire une idée des types de consommateurs, de leur réaction et de leurs points de vue sur des produits particuliers et de leurs réflexions sur l’amélioration d’un produit. La portée géographique des produits est également prise en compte de manière globale pour les principales zones mondiales, ce qui permet de caractériser les stratégies de distribution des produits dans ces zones. Le rapport d’étude de marché sur les patates douces peut être utilisé pour obtenir de manière rentable des informations précieuses sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la patate douce a atteint une valeur de 42,75 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre une valeur de 68,14 milliards de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 6,00 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , prix. analyse de la production, analyse de la consommation, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Le rapport d’étude de marché fiable sur les patates douces s’avère vrai en servant l’objectif des entreprises de prendre de meilleures décisions, de gérer la commercialisation de biens ou de services et d’atteindre une meilleure rentabilité en donnant la priorité aux objectifs du marché. Ce rapport de marché examine en profondeur le potentiel du marché concernant le scénario actuel et les perspectives futures en prenant en considération de nombreux aspects de l’industrie. Le rapport explique la définition du marché, la devise et les prix, la segmentation du marché, l’aperçu du marché, les informations premium, les informations clés et le profil de l’entreprise des principaux acteurs du marché. En outre,

Les patates douces sont un type de légume-racine avec une saveur sucrée et une texture féculente. Les patates douces ont une texture fibreuse et sont incroyablement riches en nutriments et en minéraux. De plus, les patates douces améliorent la digestion et favorisent la santé intestinale, entre autres avantages. Les patates douces sont naturellement anti-inflammatoires et riches en antioxydants. En outre, les patates douces se déclinent en différentes nuances, notamment le violet, l’orange et autres. Les patates douces sont préférées dans de nombreux aliments fonctionnels et produits alimentaires pour bébés, car elles sont riches en une variété de vitamines et de minéraux. Les patates douces sont utilisées de différentes manières dans toutes les régions.

DEVELOPPEMENTS récents

En août 2022, McDonald’s Canada et McCain Foods Limited ont annoncé un nouveau partenariat pour établir le Future of Potato Farming Fund, qui investira 1 million de dollars en subventions d’éducation, de démonstration et de partage des coûts pour soutenir l’adoption de pratiques et de technologies régénératives par les agriculteurs. producteurs.

Étendue du marché et marché mondial de la patate douce

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la patate douce sont :

Hain céleste (États-Unis)

Agrarfrost Gmbh & CO. KG (Allemagne)

Agristo (Belgique)

Global Fries BV (Belgique)

Royal Cosun (Pays-Bas)

Farm Frites (Pays-Bas)

Greenyard (Belgique)

Himalaya Food International Ltd. (Inde)

J. R. Simplot Company (États-Unis)

McCain Foods Limited (Royaume-Uni)

Lamb Weston Holdings, Inc. (États-Unis)

General Mills, Inc. (États-Unis)

Mondelēz International (États-Unis)

La société Kraft Heinz (États-Unis)

Conagra Brands, Inc. (États-Unis)

Nash Produce Inc (États-Unis)

Étendue du marché mondial de la patate douce

Le marché mondial de la patate douce est segmenté en six segments notables en fonction du type, du type de produit, de la nature, du type d’emballage, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

produit complet

Patates douces transformées

Pâte/Purées

Farine de Patate Douce

En fonction du type, le marché mondial de la patate douce est segmenté en patate douce entière, patate douce transformée, pâte/purée et farine de patate douce.

type de produit

Cool

Congelé

Séché

Autres

En fonction du type de produit, le marché mondial de la patate douce est segmenté en produits frais, congelés, séchés et autres.

La nature

Conventionnel

Biologique

Basé sur la nature, le marché mondial de la patate douce est segmenté en conventionnel et biologique.

Type d’emballage

Sac à main

Sacs

Boîte

Plateau

Autres

En fonction du type d’emballage, le marché mondial de la patate douce est segmenté en sacs, sachets, boîtes, plateaux et autres.

Utilisateur final

Familier

Secteur de la restauration

Industrie de l’alimentation et des boissons

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la patate douce est segmenté en ménages, secteur de la restauration, industrie des aliments et des boissons, etc.

Canal de distribution

Vente au détail en magasin

Vente en ligne

Certaines questions importantes auxquelles le rapport sur le marché des patates douces tente de répondre de manière exhaustive sont:

Qui pourrait être le public cible, en particulier dans l’industrie, pour le marché mondial de la patate douce?

Comment le rapport aiderait-il les acteurs du marché à élaborer des stratégies efficaces ?

Laquelle des applications dudit produit ou service pourrait influencer les contours du marché mondial de la patate douce dans un avenir proche ?

Comment le Covid-19 pourrait-il perturber la chaîne d’approvisionnement de l’industrie ?

Quels facteurs de marché sont susceptibles d’être lucratifs pour les acteurs du marché ?

Qu’est-ce qui pourrait freiner l’expansion du marché dans l’industrie ?

Lequel des segments de produits ou de services pourrait être le plus lucratif pour le marché ?

Quels sont les développements récents du marché qui pourraient influencer le marché mondial de la patate douce?

Comment les avancées technologiques sont-elles susceptibles d’avoir un impact sur le marché dans un avenir proche ?

Quels facteurs macro et micro sont en jeu dans chacune des régions du marché ?

Comment la concurrence sur le marché est-elle susceptible d’influencer les décisions des acteurs du marché ?

Quelles sont les implications du COVID-19 sur le marché mondial de la patate douce et découvrez comment les entreprises peuvent réagir, gérer et atténuer les risques ?

Faits saillants de la taille du marché des patates douces:

Il comprend des informations sur les tendances à venir et les défis qui influenceront la croissance du marché.

Aidez les entreprises à élaborer des stratégies et à tirer parti de toutes les opportunités de croissance futures.

L’étude a été menée à l’aide d’une combinaison objective d’informations primaires et secondaires, y compris les commentaires des principaux participants de l’industrie.

Il contient un aperçu complet du marché et des fournisseurs, ainsi qu’une analyse des principaux fournisseurs.

Il présente une image détaillée du marché en étudiant, synthétisant et agrégeant des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que le profit, le prix, la concurrence et les promotions.

