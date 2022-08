Le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière devrait croître à un TCAC de 19,20 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2028

Le marché de la pasteurisation sans chaleur dans les produits laitiers est le rapport d’étude de marché le plus approprié, réaliste et admirable avec le plus grand dévouement et la meilleure compréhension des besoins de l’entreprise. Les données et informations contenues dans le rapport proviennent de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues, etc., et ont été contrôlées et vérifiées par des experts du marché. Analysez et prévoyez les données du marché à l’aide de statistiques de marché sophistiquées et de modèles cohérents. Les dernières informations et analyses de marché effectuées dans ce document de marché mettent l’accent sur la clarté du marché. La portée des rapports fiables sur le marché mondial s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices dans des régions de marché spécifiques.

Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché de la pasteurisation sans chaleur des produits laitiers fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’essor de l’industrie mondiale de la santé stimule la croissance du marché de la pasteurisation sans chaleur des produits laitiers

La pasteurisation sans chaleur sur le marché de l’industrie laitière devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC d’environ 19,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La croissance de l’industrie des plats cuisinés stimule la croissance du marché de la pasteurisation sans chaleur dans l’industrie laitière.

Le traitement non thermique est largement utilisé dans l’industrie agroalimentaire car il peut réduire le temps de traitement des aliments sans compromettre leur valeur nutritionnelle. Les techniques de pasteurisation non thermiques ont diverses applications, telles que la sécurité et la conservation des aliments, grâce à diverses procédures, notamment la décontamination et la stérilisation et leur effet sur les cellules microbiennes. La pasteurisation sans chaleur, également connue sous le nom de pasteurisation à froid, est utilisée comme alternative aux techniques de transformation des aliments qui impliquent des processus hautement durables et bien organisés pour transformer les aliments crus en produits adaptés à la consommation humaine.

Portée du marché de la pasteurisation non thermique et taille du marché dans l’industrie laitière

La pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière est segmentée sur la base de la technologie et de la forme alimentaire. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base de la technologie, le marché de la pasteurisation non thermique des produits laitiers est divisé en HPP, PEF , MVH, irradiation, ultrasons et autres.

Sur la base de la forme alimentaire, la pasteurisation non thermique du marché laitier est divisée en solides et liquides.

Pasteurisation sans chaleur dans l’analyse au niveau du pays du marché mondial des produits laitiers

La pasteurisation sans chaleur sur le marché de l’industrie laitière est analysée et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie et format alimentaire mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la pasteurisation sans chaleur de l’industrie laitière sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché de l’industrie laitière en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de l’évolution des modes de vie, de la croissance économique, de la préférence des clients et de l’adoption par les fabricants. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’utilisation croissante de produits à base de viande et de boissons et de l’adoption de technologies de transformation pour produire des produits propres et naturels sans conservateurs ajoutés.

La section par pays du rapport sur le marché de la pasteurisation sans chaleur de l’industrie des produits laitiers fournit également des influenceurs supplémentaires sur le marché et des modifications réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la pasteurisation sans chaleur dans les produits laitiers

La pasteurisation sans chaleur dans le paysage concurrentiel du marché de l’industrie laitière fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que la pasteurisation sans chaleur sur le marché de l’industrie laitière sur lequel l’entreprise se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la pasteurisation sans chaleur de l’industrie laitière sont Alantra, JBT, thyssenkrupp AG, KOBE STEEL, LTD., Robert Bosch GmbH, CHIC Group, ELEA, Pulsemaster, Nordion (Canada) Inc., Multivac Sepp Haggenmuller Se & Co. .Kg, Stansted Fluid Power Products Ltd, Symbios Technologies, Dukane Corp., Gray*Star, Universal Pure, American Pasteurization Company, Advanced Microwave Technologies, Hormel Foods Corporation et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

