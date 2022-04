Le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière augmente avec un TCAC d’environ 19,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028

Le rapport d’analyse du marché Pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière analyse l’état du marché, la part de marché, les tendances actuelles, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Un rapport d’analyse de marché couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. Le rapport gagnant est utile pour développer / modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle développée et les objectifs de marché émergents du rapport incluent ; décrire les principaux facteurs (moteurs, contraintes, opportunités et défis) influençant la croissance du marché et des sous-marchés. Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Le marché mondial de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière devrait augmenter à un taux annuel de 19,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la croissance du secteur des plats cuisinés.

D’autre part, les investissements en capital élevés et les idées fausses conduisant à des étapes réglementaires supplémentaires pour l’étiquetage des aliments irradiés devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision susmentionnée. La technologie conventionnelle préférée par les acteurs établis devrait défier la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière.

Scénario de marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière est en pleine escalade en raison de l’utilisation de moins de chaleur dans cette technologie offre de nombreux avantages tels que les qualités sensorielles et nutritionnelles du produit sans affecter et l’utilisation croissante de collations comme les aliments prêts à manger, surgelés et emballés. De plus, l’augmentation des dépenses de consommation et l’évolution du mode de vie des personnes affectent positivement le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière.

De plus, une initiative du gouvernement dans les machines et équipements de transformation des aliments offre des opportunités rentables aux acteurs du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière ? Data Bridge Market Research a estimé que l’Amérique du Nord domine en raison de la sensibilisation croissante à la santé et des changements de mode de vie chez les individus de la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’utilisation de la viande et des boissons dans la région.

Le processus non thermique est largement utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons car il réduit le temps de traitement des aliments sans affecter leur valeur nutritionnelle. Les technologies de pasteurisation non thermique ont diverses applications telles que la sécurité et la conservation des aliments grâce à diverses procédures, notamment la décontamination et la stérilisation et leur action sur les cellules du micro-organisme. La pasteurisation non thermique est également connue sous le nom de pasteurisation à froid et est utilisée comme substitut à la technologie de transformation des aliments qui implique des processus hautement durables et bien organisés pour convertir les aliments crus en produits adaptés à la consommation humaine.

L’utilisation de moins de chaleur dans cette technologie offre de nombreux avantages tels que les qualités sensorielles et nutritionnelles du produit sans affecter et la préférence de la technologie par rapport aux méthodes de traitement traditionnelles car elle offre une meilleure qualité des produits sont les principaux facteurs à l’origine de la pasteurisation non thermique. sur le marché de l’industrie laitière. L’augmentation du nombre d’activités de recherche et de développement visant à améliorer le procédé et à le rendre meilleur pour diverses applications alimentaires, l’augmentation des investissements dans les projets de recherche et à améliorer le procédé et à le rendre meilleur pour diverses applications alimentaires accélèrent la pasteurisation non thermique dans croissance du marché de l’industrie laitière. L’utilisation croissante de collations telles que les aliments prêts à consommer, surgelés et emballés, l’investissement du gouvernement dans l’équipement et les outils et la croissance de la consommation d’aliments prêts-à-servir influencent le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière. Les avantages offerts par la technologie tels que l’augmentation de la durée de conservation des aliments, la demande de conservation des légumes, des fruits, de la viande, des fruits de mer et l’optimisation et l’efficacité des processus influencent la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière. De plus, l’augmentation de la demande de luxe, l’augmentation des dépenses de consommation, l’évolution du mode de vie des personnes, l’urbanisation rapide et l’augmentation du revenu disponible affectent positivement la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière. En outre,

D’autre part, les investissements en capital élevés et les idées fausses conduisant à des étapes réglementaires supplémentaires pour l’étiquetage des aliments irradiés sont les facteurs qui devraient entraver la croissance du marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière. La technologie conventionnelle préférée par les acteurs établis devrait défier la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Ce rapport sur le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière

Le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays de la pasteurisation non thermique dans le marché de l’industrie laitière sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière sur la base de la technique a été segmenté en HPP, PEF, MVH, irradiation, ultrasonique et autres. Sur la base de la forme alimentaire, le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière est segmenté en solides et liquides.

Le processus non thermique fait référence à un processus largement utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons car il réduit le temps de traitement des aliments sans affecter leur valeur nutritionnelle.

Étendue du marché et taille du marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière

Le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière est segmenté en fonction de la technique et de la forme alimentaire. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la technique, le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière est segmenté en HPP, PEF, MVH, irradiation, ultrasonique et autres.

Sur la base de la forme alimentaire, le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière est segmenté en solides et liquides.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière

Le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technique et forme alimentaire, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière en raison de la sensibilisation croissante à la santé et des changements de style de vie chez les individus, de la croissance économique, de la préférence des clients et de l’adoption par les fabricants. L’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de l’utilisation de produits à base de viande et de boissons et de l’adoption de technologies de transformation pour créer des produits propres et naturels sans conservateurs ajoutés.

La section par pays du rapport sur le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Méthodologie de recherche: marché mondial de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

