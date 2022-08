Le marché de la nutrition sportive devrait afficher un TCAC sain de 10,46 % pour la période de prévision de 2022 à 2029

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Marché mondial de la nutrition sportive »avec des tableaux de données de marché, des camemberts, des graphiques et des chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le marché en pleine révolution exige les meilleures solutions commerciales et commerciales pour prospérer sur le marché. Ce rapport sur la nutrition sportive contient des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché de cette industrie, toutes dérivées de l’analyse des cinq forces de Porte. La définition du marché couverte dans ce rapport sur la nutrition sportive donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Les sources de données et d’informations mentionnées dans le rapport sur la nutrition sportive sont très fiables et comprennent des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues,

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la nutrition sportive était évalué à 16,11 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 35,71 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,46 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, des prix l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Résumé du marché : –

La nutrition est une partie importante de nombreux programmes d’entraînement sportif, principalement dans les sports de force et d’endurance. La nutrition sportive fait référence aux aliments et boissons consommés par les athlètes pour répondre à leurs besoins nutritionnels corporels. Les performances des athlètes sont améliorées par la nutrition sportive, qui fournit à l’organisme les vitamines, minéraux, lipides, glucides et protéines essentiels.

La nutrition sportive est populaire parmi les amateurs de gym et les amateurs de fitness, car elle aide à la croissance musculaire, au métabolisme, aux niveaux d’énergie, à la santé cardiaque et à la gestion du poids. De plus, les ventes de compléments alimentaires augmentent pendant la pandémie de coronavirus car les compléments aident à peigner ou à renforcer le système immunitaire contre le COVID-19, selon un article publié par nutrition outlook.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la nutrition sportive sont : Cargill Incorporated (États-Unis), ADM (États-Unis), Dupont (États-Unis), Evonik (Allemagne), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Ajinomoto Co., Inc. (Japon), Novozymes (Danemark), Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), TEGASA (Espagne), Nutreco (Pays-Bas), Kemin Industries Inc. (États-Unis), Adisseo (France), Alltech (États-Unis), Global Nutrition International (France), Centafarm SRL (Italie), Bentoli (États-Unis) et Novus International (États-Unis)

Développement récent de l’industrie

Hydroxycut, une marque de nutrition sportive sous sa société mère, Lovate Health Sciences, a lancé «Cut» en janvier 2022, une boisson énergisante qui aidera les consommateurs à réduire leur pourcentage de graisse corporelle.

The Coca-Cola Company a lancé «Powerade», une boisson énergisante, en mars 2020. La société a lancé ce produit dans une variété de saveurs. La stratégie consistait à élargir le portefeuille de produits de l’entreprise grâce au développement de nouveaux produits.

Hormel a finalisé la vente de 465 millions USD de l’activité CytoSport Protein Business à PepsiCo Inc. en avril 2019. La vente à PepsiCo Inc. devrait permettre à CytoSport et à son offre phare de se développer davantage, augmentant ainsi la part de marché de PepsiCo Inc. dans le domaine du sport. marché de l’alimentation.

Portée du marché mondial de la nutrition sportive

Le marché de la nutrition sportive est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

Poudre de protéine

Boisson iso en poudre

Capsule/Comprimés (créatine, BCAA et autres)

Supplément Poudre

Boissons protéinées prêtes à consommer

Iso et autres boissons pour sportifs

Boissons Glucides

Barres protéinées

Barres énergétiques/glucides

Autres Suppléments

Les utilisateurs finaux

Les athlètes

Carrossiers

Utilisateurs récréatifs

Utilisateurs de style de vie

Canal de distribution

Grande distribution et grande distribution

Petit commerce de détail

Pharmacies et magasins spécialisés

Établissements de conditionnement physique

En ligne

Les autres

Dynamique du marché de la nutrition sportive

Conducteurs

Augmentation des cas d’obésité et sensibilisation accrue du public

Les produits de nutrition sportive sont de plus en plus populaires, en particulier parmi les athlètes et les personnes qui pratiquent des activités physiques intenses. Accent accru sur le fait de rester en forme et en bonne santé et participation accrue aux sports, aux clubs de santé, aux clubs sportifs et aux gymnases. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance de l’industrie de la nutrition sportive. ​

Hausse du marketing des médias sociaux

Alors que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l’utilisation d’ingrédients dans les produits, l’utilisation d’ingrédients biologiques dans la production de produits de nutrition sportive gagne du terrain sur le marché. De plus, une augmentation de la demande des consommateurs occasionnels qui ne sont pas activement engagés dans des activités physiques intenses propulse la croissance du marché.

Occasion

Le nombre croissant de centres de remise en forme et la participation accrue des femmes devraient alimenter la croissance du marché. La croissance de la population millénaire et l’augmentation du marketing des médias sociaux stimuleront encore de nombreuses opportunités, conduisant au développement du marché de la nutrition sportive au cours de la période de prévision.

Contraintes

La disponibilité de substituts à faible coût, la publicité négative et les effets secondaires entraveront la croissance du marché de la nutrition sportive au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché de la nutrition sportive fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la nutrition sportive, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché de la nutrition sportive [Global – Réparti par régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

