Le marché de la nutrition personnalisée enregistrera un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché de la nutrition personnalisée était évalué à 9,06 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 20,14 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les nutritionnistes du monde entier utilisent la nutrition personnalisée depuis qu’ils ont pris l’appel. Ce plan nutritionnel fournit des conseils nutritionnels personnalisés qui répondent aux besoins physiques, enthousiastes et cliniques des patients. Les choses sont devenues beaucoup plus explicites ces dernières années.

Les « suppléments standard » constituent le plus grand segment d’ingrédients en raison de la prise de conscience croissante de la santé générale des gens. Préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

La nutrition personnalisée, également connue sous le nom d’approche nutritionnelle sur mesure, fait référence à un plan qui repose généralement sur la capacité d’améliorer la santé et le bien-être grâce à des conseils nutritionnels individualisés de nutritionnistes et d’autres experts en nutrition. Les améliorations nutritionnelles minimisent les risques de maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et l’obésité.

Dynamique du marché de la nutrition personnalisée

chauffeur

Inclination à un mode de vie sain.

La préférence croissante des consommateurs pour les améliorations nutritionnelles est l’un des facteurs clés de la croissance du marché de la nutrition personnalisée. La tendance croissante d’un mode de vie sain dans tous les groupes d’âge vers une approche saine et innovante a un impact positif sur l’industrie.

Prévalence de l’obésité

La prévalence croissante de l’obésité dans la population continue d’influencer le marché. Les personnes qui se tournent vers des diététistes et des nutritionnistes qui proposent des régimes alimentaires personnalisés dans le but de perdre du poids contribuent à la croissance du marché.

Sensibilisation à un mode de vie sain.

La prise de conscience croissante de l’importance d’un mode de vie sain accélère la croissance du marché. La prévalence de diverses maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, entre autres, encourage les gens à embrasser le marché de la nutrition personnalisée.

De plus, le changement de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation accrue aux avantages du plan nutritionnel ont un impact positif sur le marché de l’eau pétillante.

Opportunités

En outre, les innovations et les avancées technologiques ouvrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La coopération et les partenariats stratégiques continueront également à élargir le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial de la nutrition personnalisée

D’autre part, les coûts élevés associés aux suppléments et aux régimes alimentaires et les complications associées à l’approche devraient entraver la croissance du marché. En outre, la présence de réglementations dans le domaine de la nutrition personnalisée devrait défier le marché de la nutrition personnalisée au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la nutrition personnalisée fournit des détails sur les nouveaux développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, les parts de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents et de changements dans la réglementation du marché. . , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, augmentations du marché dans les catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la nutrition personnalisée

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur plusieurs industries. Cependant, le marché de la nutrition personnalisée a connu une croissance importante au cours de cette période. Pendant le confinement imposé par le gouvernement pour contenir la propagation du coronavirus, la majorité de la population a manifesté un grand intérêt pour une alimentation saine. Les gens prennent des suppléments pour renforcer leur immunité avec les complications de santé croissantes. L’accent croissant mis sur les soins de santé stimulera davantage la croissance du marché dans le scénario post-pandémique.

Étendue du marché mondial Nutrition personnalisée et taille du marché

type de produit

boisson fonctionnelle

Nutrition numérisée basée sur l’ADN

nutrition sportive

Autre

Offrant

Centres de bien-être et de remise en forme

médecins et nutritionnistes

laboratoires et sociétés de diagnostic

formes posologiques

comprimés

capsule

poussière

Autre

utilisateur final

hôpitaux

cliniques

soins à domicile

Autre

application

suppléments standards

basée sur la maladie

Autre

Analyse régionale / aperçu du marché Nutrition personnalisée

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la nutrition personnalisée sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe en Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis , Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de la nutrition personnalisée en raison de la sensibilisation croissante à la santé des consommateurs de la région.

La région Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre de taux d’obésité dans la région.

