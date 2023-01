Le marché de la nutrition personnalisée enregistrera un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Le marché de la nutrition personnalisée était évalué à 9,06 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 20,14 milliards USD d'ici 2029 , avec une croissance à un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029 . Cette étude d'évaluation du marché examine le potentiel actuel et futur de l'industrie sous plusieurs angles. Dans les activités d'ABC, les grandes entreprises poursuivent des initiatives telles que des percées, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles.

Dynamique du marché de la nutrition personnalisée

chauffeur

évoluer vers un mode de vie sain

La préférence croissante des consommateurs pour les améliorations diététiques est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la nutrition personnalisée. Les personnes de tous âges évoluent vers un mode de vie sain, le bien-être et l’innovation, ce qui a un impact positif sur l’industrie.

Prévalence de l’obésité

L’augmentation de la prévalence de l’obésité dans la population a encore plus affecté le marché. Les personnes contactant des nutritionnistes et des nutritionnistes pour des plans de repas personnalisés pour perdre du poids contribuent à la croissance du marché.

sensibilisation à un mode de vie sain

La prise de conscience accrue de l’importance d’un mode de vie sain a accéléré la croissance du marché. La prévalence de diverses maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. stimule l’adoption par le marché de la nutrition personnalisée.

De plus, l’évolution des modes de vie, l’augmentation du revenu disponible et la prise de conscience croissante des avantages des programmes nutritionnels ont eu un impact positif sur le marché de l’eau pétillante.

Chance

De plus, les innovations et avancées technologiques offrent aux acteurs du marché des opportunités rentables au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, des collaborations et des partenariats stratégiques élargiront encore le marché.

Contraintes / défis du marché mondial de la nutrition personnalisée

D’autre part, les coûts élevés associés aux compléments alimentaires et aux programmes nutritionnels, ainsi que les complications associées à l’approche, devraient entraver la croissance du marché. De plus, la réglementation dans le domaine de la nutrition personnalisée devrait remettre en question le marché de la nutrition personnalisée au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport personnalisé sur le marché des nutraceutiques fournit des détails sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les sources de revenus émergents, les opportunités de marché en termes de réglementation changeante, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domaines d’application et de domaine, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la nutrition personnalisée

COVID-19 a eu un impact négatif sur plusieurs industries. Cependant, le marché de la nutrition personnalisée a connu une croissance importante sur la période. Pendant le confinement imposé par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, la plupart des gens ont développé un vif intérêt à adopter une alimentation saine. Avec l’augmentation des complications de santé, les gens prennent des suppléments pour renforcer leur immunité. L’accent mis sur la santé physique dans le scénario post-pandémique continuera de contribuer à la croissance du marché.

Étendue du marché mondial Nutrition personnalisée et taille du marché

catégorie de produit

boissons énergétiques

Régime ADN numérique

Nutrition sportive

autre

fournisseur

Centre de santé et de remise en forme

Professionnels de la santé et nutritionnistes

Sociétés de diagnostic et laboratoires

forme posologique

Tablette

capsule

poussière

autre

utilisateur final

Hôpital

Clinique

soins à domicile

autre

application

suppléments standards

basée sur la maladie

autre

Analyse régionale / aperçu du marché Nutrition personnalisée

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la nutrition personnalisée comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste du Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de la nutrition personnalisée en raison de la sensibilisation croissante à la santé des consommateurs de la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la hausse des taux d’obésité dans la région.

