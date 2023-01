Le marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisés devrait croître à un TCAC estimé à 8,37 % de 2022 à 2029 Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisés sont : Tellspec., Consumer Physics, PlateJoy, Inc., Better Therapeutics, Inc., Habit Food Personnalisé, LLC, Savor Health/, Zipongo DBA Foodsmart ., GLUCOVATION, INC.,

Le marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisé devrait connaître une croissance du marché à un TCAC de 8,37 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 . Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisés fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en offrant leur impact sur la croissance du marché.

L’attention accrue portée à la nutrigénomique et à la génétique nutritionnelle accélère la croissance du marché personnalisé de la nutrition et du bien-être au détail.

La nutrition et la santé au détail personnalisées font référence à l’approche consistant à s’appuyer sur des caractéristiques personnelles pour varier les conseils nutritionnels et l’assortiment de produits. La nutrition personnalisée est liée à des informations vitales qui devraient commercialiser des conseils nutritionnels et alimentaires sains spécifiques en fonction des besoins.

Le principal facteur qui devrait stimuler la croissance du marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisés au cours de la période de prévision est le taux d’adoption croissant parmi la population jeune. De plus, l’adoption croissante de modes de vie plus sains pour promouvoir le bien-être devrait stimuler davantage la croissance du marché personnalisé de la nutrition et du bien-être au détail.

Étendue du marché mondial de la nutrition et de la santé au détail personnalisées et taille du marché

Le marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisé est segmenté en fonction des recommandations et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

Sur la base de recommandations, le marché personnalisé de la nutrition et de la santé au détail est segmenté en recommandations fixes, recommandations répétées et recommandations continues. Les recommandations fixes ont été subdivisées en compléments alimentaires et nutraceutiques. Les compléments alimentaires et les nutriments sont ensuite segmentés en vitamines, protéines, minéraux, acides aminés, enzymes et autres compléments alimentaires et nutriments.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisé est segmenté en centres de santé et de remise en forme, hôpitaux et cliniques, institutions et autres.

Analyse personnalisée au niveau du pays du marché de la nutrition et du bien-être au détail

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisés sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, Autre L’Europe en Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC), le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud en tant qu’Amérique du Sud Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisés en raison de la présence d’acteurs clés. De plus, les lancements de nouveaux produits et l’augmentation des approbations de la FDA pour les aliments fonctionnels stimuleront davantage la croissance du marché personnalisé de la nutrition et du bien-être au détail dans cette région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative de l’incidence du diabète, de l’obésité et des maladies cardiovasculaires.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Nutrition et santé au détail personnalisée

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la nutrition et du bien-être au détail personnalisés sont :

Tellspec., Consumer Physics, PlateJoy, Inc., Better Therapeutics, Inc., Habit Food Personnalisé, LLC, Savor Health/, Zipongo DBA Foodsmart ., GLUCOVATION, INC., Hain Celestial, DSM, Nestlé, Matsun Nutrition., Innophos. , General Mills Inc., Danone SA, Cargill, Incorporated., ADM, THE BOUNTIFUL COMPANY., Herbalife International of America, Inc. et DayTwo Inc.

