Le marché de la Numérisation de la Chaîne d’Approvisionnement connaîtra une croissance fulgurante au cours de la prochaine Période 2021-2028 | Y Compris les Principaux acteurs – SAP, Oracle Corporation, JDA Software Group, IBM, Infor, Manhattan Associates.

La numérisation de la chaîne d’approvisionnement est traitée pour déplacer les procédures traditionnelles de la chaîne d’approvisionnement vers la numérisation. Il stipule de mettre fin à la chaîne d’approvisionnement de l’entité pour les médias numériques de même que la vidéo, l’audio, les documents numériques (documents électroniques) via différentes étapes. L’utilisation de méthodes numériques est plus pratique ou efficace dans les documents d’inventaire ou comme beaucoup plus de maintenance des données plutôt que d’utiliser des documents papier traditionnels. Parallèlement au début de la numérisation de la technologie et à son impact important sur les secteurs d’activité, le marché de la numérisation de la chaîne d’approvisionnement connaît une forte demande. Il fournit principalement au secteur des médias et du divertissement, mais conserve également une part substantielle dans d’autres domaines d’activité.

Report Consultant a annoncé des données statistiques à son vaste référentiel intitulé Supply Chain Digitalization Market. L’étude comprend différents segments et sous-segments tels que le type, la taille, les applications et les utilisateurs finaux. L’une des nombreuses caractéristiques distinctives du rapport est qu’il fournit une étude analytique du marché mondial de la numérisation de la chaîne d’approvisionnement basée sur divers facteurs d’influence de la croissance. Des techniques de recherche primaires et secondaires ont également été utilisées par les analystes du rapport pour étudier le marché.

Dans ce rapport efficace et informatif, des industries de premier ordre ont été sollicitées afin de fournir une analyse détaillée des stratégies réussies mises en œuvre par diverses entreprises.

Les Principaux Acteurs du Marché de la Digitalisation de la Supply Chain:

SAP, Oracle Corporation, Groupe de logiciels JDA, Inc., Le Groupe Systèmes Descartes Inc., HighJump, Kinaxis Inc., Infor, Manhattan Associates, Epicor Software Corporation et IBM Corporation

L’étude utilise également des informations sur de vastes régions mondiales telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Inde afin de mieux comprendre le paysage concurrentiel. Le rapport de recherche se concentre largement sur la taille du marché, les structures de prix et les actions. Les progrès récents dans le secteur de la technologie, tels que la numérisation, ont un impact sur les progrès des industries de la chaîne d’approvisionnement. Les schémas de développement actuels de diverses industries prospères ont également été mentionnés afin de comprendre des stratégies commerciales efficaces.

Segmentation du Marché par Système de Production et de Planification:

o Logiciel de Gestion de Contenu Numérique (SCM)

o Gestion de la Relation client (CRM)

o Gestion des Actifs Numériques et de la Propriété Intellectuelle

o Gestion Des Droits Numériques Et Des Redevances

o Solutions de Distribution et de suivi

o Autres

Segmentation du marché par Sur la base des Services:

o Consultation et planification

o Services d’intégration

o Services professionnels

o Services De Soutien Et D’Entretien

Pour obtenir une perspective commerciale plus large et efficace, différents facteurs internes et externes tels que la numérisation de la chaîne d’approvisionnement sont mentionnés. Ceux-ci peuvent être attribués aux restrictions du marché et aux hélices. En outre, le rapport offre également des données pertinentes pour formuler les meilleures stratégies à la fois pour les acteurs clés établis et pour les nouveaux entrants sur le marché. De plus, l’étude aborde les défis et les risques rencontrés par plusieurs vendeurs ainsi que par les acheteurs. Diverses stratégies de vente applicables telles que SWOT sont également incluses pour découvrir les opportunités mondiales qui façonnent le marché mondial de la numérisation de la chaîne d’approvisionnement.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché de la Numérisation de la Chaîne d’Approvisionnement

Chapitre 2. Concurrence sur le marché par les Acteurs /Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Régions

Chapitre 4. Ventes et Revenus par Type

Chapitre 5. Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du marché de la Digitalisation de la Chaîne d’approvisionnement par Application

Chapitre 6. Profils des acteurs du marché et données de vente

Chapitre 7. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 8. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 9. Analyse de la Stratégie de Marché, Distributeurs / Traders

Chapitre 10. Numérisation de la chaîne d’approvisionnement Analyse des facteurs efficaces du marché

Chapitre 11. Taille du Marché et Prévisions

Chapitre 12. Conclusion

Chapitre 13. Annexe

