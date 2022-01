Le marché de la numérisation corporelle Terahertz devrait atteindre 4,92 millions de dollars américains d’ici 2030, les fournisseurs susceptibles de gagner des avenues lucratives dans le secteur de l’électronique et des semi-conducteurs

Le marché de la numérisation corporelle térahertz en Amérique du Sud devrait passer de 1,22 million de dollars US en 2019 à 4,92 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 19,5 % de 2020 à 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché de la numérisation corporelle térahertz en Amérique du Sud» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de l’analyse corporelle térahertz en Amérique du Sud au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Un scanner corporel térahertz est un détecteur utilisé pour détecter des objets cachés, tels que des armes et d’autres objets illégaux, sous les vêtements d’une personne à l’aide de rayonnements térahertz. L’élément de balayage dirige le rayonnement sur un capteur pendant le balayage corporel térahertz, et une image consolidée est générée après qu’un processeur d’imagerie a communiqué avec le capteur. La technologie d’analyse peut être utilisée ou intégrée dans des architectures de sécurité plus larges en tant que système de sécurité autonome. Ces scanners capturent rapidement et en toute sécurité des images à l’aide d’un processus de dépistage non invasif. La numérisation multiple est également possible car les scanners peuvent être utilisés jusqu’à une distance de 10 m, garantissant ainsi une sécurité maximale sans dépistages sexospécifiques. La demande croissante de systèmes de sécurité précis pour filtrer les drogues, les armes, les explosifs et autres menaces similaires dans les applications de sécurité mondiales pour la défense, la douane et les aéroports est un facteur moteur majeur du marché des scanners corporels térahertz. Comme il peut détecter le rayonnement naturel sans émission, le scanner corporel térahertz est plus sûr que les autres détecteurs d’objets dissimulés. Le scanner corporel térahertz brouille également les zones intimes du corps pour préserver la confidentialité du public et ainsi éliminer toute obligation gouvernementale sur le produit. Ainsi, avec le besoin d’avoir un système de sécurité robuste pour contrer les activités terroristes, la demande de scanner corporel térahertz devrait prospérer dans un futur proche.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Terasense Group Inc. Shanghai Eastimage Equipment Co. Ltd. Nuctech Company Limited INO Rohde & Schwarz GmbH & Co.

Les systèmes et techniques d’imagerie térahertz ont été développés récemment et sont largement utilisés en raison des avantages du faible rayonnement et de la pénétration des vêtements pour détecter les armes dissimulées ou d’autres objets de contrebande dans les aéroports, les douanes, les commerces de détail et autres lieux sécurisés. S’il est monté dans une enceinte appropriée, le scanner corporel permet à l’opérateur de contrôler les personnes sans connaissance de la furtivité. Cela garantit que diverses menaces transmises par des personnes sont détectées efficacement sans créer de chaos. Il aide l’opérateur à lutter efficacement contre la violence urbaine et à prévenir les crimes de rue en découvrant des couteaux cachés, des poings américains et des armes de poing lorsqu’ils sont installés dans des lieux publics, des arènes événementielles et des lieux de grande envergure. Les scanners corporels fermés peuvent être installés aux entrées des bâtiments, dans les zones sécurisées et sur d’autres sites à haut débit.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de l’analyse corporelle térahertz en Amérique du Sud. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché de l’analyse corporelle térahertz en Amérique du Sud.

La recherche sur le marché de l’analyse corporelle térahertz en Amérique du Sud se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché sud-américain de l’analyse corporelle térahertz en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché de l’analyse corporelle térahertz en Amérique du Sud.