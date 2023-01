Le marché de la noisette devrait atteindre 29 343,76 millions USD d’ici 2029 avec un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029 La région Asie-Pacifique est le marché le plus attractif pour les noisettes avec un énorme potentiel de croissance dans les années à venir. L'expansion de l'industrie alimentaire et des boissons est l'un des principaux moteurs de croissance du marché de la noisette en Asie-Pacifique. La demande accrue des marchés émergents tels que la Chine, l'Inde et l'Indonésie stimulera le marché des noisettes au cours de la période de prévision.

Le marché de la noisette était évalué à 14 944,61 millions USD en 2021 et devrait atteindre 29 343,76 millions USD en 2029, avec un TCAC de 8,8 % sur la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché Data Bridge préparé par l’équipe comprend des analyse experte approfondie, analyse import / export, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Les noisettes sont utilisées dans une variété d’industries, y compris l’alimentation, les boissons, l’huile et les cosmétiques. Il est disponible sous forme de poudre, de blanc, de tranches, de purée et hachée. Il est utilisé comme aromatisant dans une variété de confiseries, de produits de boulangerie, de desserts glacés, de salades et de plats. En raison de la présence d’ingrédients essentiels pour les soins de la peau, il est également utilisé pour fabriquer divers produits cosmétiques tels que des lotions, des huiles de massage, des crèmes, des huiles pour le visage et des savons.

La noisette, également connue sous le nom de noisette ou cobnut, est une espèce de Corylusavellana. Les noisettes ont une valeur nutritionnelle élevée et sont riches en vitamines B, E et K. En plus de ces vitamines, les noisettes contiennent des minéraux, de bonnes graisses et des protéines, ce qui en fait un ingrédient approprié pour les produits végétariens. Il est pauvre en sodium et pauvre en cholestérol. Il a une variété d’avantages pour la santé, y compris la réduction du (mauvais) cholestérol LDL et l’augmentation du (bon) cholestérol HDL, en plus d’être un traitement naturel de la maladie coeliaque.

Dynamique du marché de la noisette

chauffeur

Augmentation de la demande de divers secteurs d’utilisateurs finaux

Augmentation de la demande des consommateurs pour les produits à base de noisette en raison de leur goût agréable, augmentation de la demande pour divers produits contenant des essences de noisette, augmentation des préférences pour les produits biologiques, utilisation accrue des extraits de noisette dans diverses applications telles que les produits pharmaceutiques et les aliments et boissons, et l’utilisation de noisettes décortiquées dans les applications médicales font partie des déterminants favorisant la croissance du marché de la noisette au cours de la période de prévision.

Accroître la sensibilisation à la santé de la population.

En raison de sa capacité à ajouter de l’essence et de l’appréciation à une variété d’aliments, les industries florissantes de l’alimentation et des spiritueux joueront un rôle important. De plus, il combine une faible valeur calorique et la présence d’une variété d’antioxydants, ce qui augmentera sa demande parmi la population soucieuse de sa santé.

chance

L’émergence de nouveaux marchés de l’alimentation et des boissons, la demande croissante d’ingrédients biologiques et d’extraits de malt, ainsi que la popularité croissante des arômes naturels contribuent à élargir les opportunités rentables.

Impact du COVID-19 sur le marché de la noisette

Le marché mondial a connu une augmentation rapide de la tendance actuelle des produits conçus avec des ingrédients naturels, comme le COVID-19. Cela a créé une opportunité de croissance significative pour le segment des noisettes naturelles à l’échelle mondiale, principalement pour une utilisation dans les aliments et boissons fonctionnels. De plus, la production de noisettes est très intensive en main-d’œuvre, en particulier pendant les périodes de récolte et post-récolte. En conséquence, ils comptent sur des travailleurs temporaires, dont beaucoup sont des immigrants. La COVID-19 a touché ces employés. Par exemple, ils peuvent être confrontés à de graves risques sanitaires si leurs conditions de vie temporaires ne respectent pas les normes d’hygiène strictes et si une distanciation sociale est observée.

Portée du marché mondial de la noisette

Catégorie

Biologique

Conventionnel

formulaire

noyaux ronds

amandes décortiquées

noyaux pointus

Autre

Formulaire

Noisette entière/en coque

noisette naturelle

noisette hachée

insert noisette

noisette blanchie

Autre

Origine

Akçakoca

j’ai soulevé

Girésun

Autre

emballage

vide et carton

Sacs

Sac à main

Fûts en plastique ou en métal

Autre

application

Industriel

Industrie alimentaire

Accueil/Vente au détail

Analyse régionale/perceptions du marché de la noisette

Les pays couverts par le rapport sur le marché des noisettes sont:

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Pologne, Suède, Danemark, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Hong Kong, Philippines, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

