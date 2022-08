Le marché de la neurosurveillance intra-opératoire dépasse l’évaluation de 4,63 milliards de dollars d’ici 2029

Le rapport Insource Intraoperative Neuromonitoring Market contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie de la santé ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvelle émergence. Il analyse également délibérément les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. Ce document d’étude de marché de grande envergure agit comme l’épine dorsale du succès des entreprises dans tous les secteurs. De plus, ce rapport propose un profilage stratégique des principaux acteurs du secteur de la santé, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport universel sur le marché donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché interne de la neurosurveillance peropératoire, qui s’élevait à 3,02 milliards USD en 2021, atteindrait 4,63 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Une méthode appelée neuromonitoring peropératoire (IONM) réduit le risque de troubles neurologiques pendant et après les procédures du système nerveux. Pendant la chirurgie, un système IONM enregistre les potentiels du système nerveux, y compris l’EEG, l’EMG et les potentiels évoqués.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (comprenant des graphiques, des graphiques, des tableaux et des figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-insource-intraoperative-neuromonitoring-market

Insource Dynamique du marché de la neurosurveillance peropératoire

Conducteurs

Hausse des maladies chroniques

Les maladies chroniques sont les résultats défavorables des changements de mode de vie, comme une mauvaise alimentation et un exercice physique insuffisant. La majorité des personnes atteintes de ces maladies chroniques sont des personnes âgées. Les neurochirurgies impliquant un neuromonitoring peropératoire sont nécessaires pour de nombreuses maladies chroniques. C’est le principal moteur de l’expansion du marché du neuromonitoring peropératoire interne.

Augmentation de la demande de systèmes de neuromonitoring peropératoire

Les procédures de neuromonitoring peropératoire sont cruciales pour la sécurité du patient lors d’interventions chirurgicales complexes. Cela a entraîné une augmentation de la demande de systèmes de neuromonitoring peropératoire dans plusieurs secteurs de la santé. Ce sont ces éléments qui alimentent l’expansion du marché.

Volume croissant de chirurgies

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 6 personnes sur 10 aux États-Unis souffrent d’une maladie chronique. De plus, selon le CDC, il y a eu environ 61 000 décès liés à un TBI aux États-Unis en 2019. Il est prévu que des procédures plus essentielles utilisant l’IONM seront effectuées dans diverses disciplines médicales. Le marché aux États-Unis verra une forte augmentation du nombre de méthodes pour différents types de chirurgies qui utilisent fréquemment IONM. Une augmentation du nombre de personnes assurées contribuera à soutenir cette augmentation du nombre de procédures. Par conséquent, à mesure que le nombre de chirurgies augmente, l’acceptation et la demande de l’IONM propulsent l’expansion du marché.

Opportunités

Au cours des prochaines années, le marché mondial devrait grandement bénéficier de la tendance populaire et en développement rapide du tourisme médical. Les avancées technologiques du système de neuromonitoring peropératoire sont un autre élément qui démultiplie le potentiel de croissance du marché.

Insource Dynamique du marché de la neurosurveillance peropératoire

Conducteurs

Hausse des maladies chroniques

Les maladies chroniques sont les résultats défavorables des changements de mode de vie, comme une mauvaise alimentation et un exercice physique insuffisant. La majorité des personnes atteintes de ces maladies chroniques sont des personnes âgées. Les neurochirurgies impliquant un neuromonitoring peropératoire sont nécessaires pour de nombreuses maladies chroniques. C’est le principal moteur de l’expansion du marché du neuromonitoring peropératoire interne.

Augmentation de la demande de systèmes de neuromonitoring peropératoire

Les procédures de neuromonitoring peropératoire sont cruciales pour la sécurité du patient lors d’interventions chirurgicales complexes. Cela a entraîné une augmentation de la demande de systèmes de neuromonitoring peropératoire dans plusieurs secteurs de la santé. Ce sont ces éléments qui alimentent l’expansion du marché.

Volume croissant de chirurgies

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 6 personnes sur 10 aux États-Unis souffrent d’une maladie chronique. De plus, selon le CDC, il y a eu environ 61 000 décès liés à un TBI aux États-Unis en 2019. Il est prévu que des procédures plus essentielles utilisant l’IONM seront effectuées dans diverses disciplines médicales. Le marché aux États-Unis verra une forte augmentation du nombre de méthodes pour différents types de chirurgies qui utilisent fréquemment IONM. Une augmentation du nombre de personnes assurées contribuera à soutenir cette augmentation du nombre de procédures. Par conséquent, à mesure que le nombre de chirurgies augmente, l’acceptation et la demande de l’IONM propulsent l’expansion du marché.

Opportunités

Au cours des prochaines années, le marché mondial devrait grandement bénéficier de la tendance populaire et en développement rapide du tourisme médical. Les avancées technologiques du système de neuromonitoring peropératoire sont un autre élément qui démultiplie le potentiel de croissance du marché.

Pour obtenir une table des matières détaillée (TOC), veuillez cliquer ici sur @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-insource-intraoperative-neuromonitoring-market

Analyse / aperçus régionaux du marché Neuromonitoring peropératoire Insource

Le marché de la neurosurveillance peropératoire interne est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la neurosurveillance peropératoire interne sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’utilisation intensive de systèmes de neuromonitoring à la recherche de patients pour leurs chirurgies.

L’Asie-Pacifique devrait être une région lucrative pour le marché interne de la neurosurveillance peropératoire en raison de la sensibilisation croissante à la sécurité des patients pendant la chirurgie et de l’augmentation du tourisme médical dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la neurosurveillance peropératoire interne sont :

Computational Diagnostics, Inc. (États-Unis)

NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)

Moberg Research, Inc. (États-Unis)

NuVasive, Inc. (États-Unis)

Cadwell Industries, Inc. (États-Unis)

Medsurant Health (États-Unis)

Medgadget, Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Surveillance précise (États-Unis)

IntraNerve Neuroscience Holdings, LLC (États-Unis)

NeuroMonitoring Technologies, Inc. (États-Unis)

Technomed Private Limited (États-Unis)

inomed Medizintechnik GmbH (Allemagne)

Natus Medical Incorporated (États-Unis)

Neuro Style Pvt. Ltd. (États-Unis)

Parcourir le résumé détaillé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-insource-intraoperative-neuromonitoring-market

Méthodologie de recherche: marché mondial de la neurosurveillance peropératoire intra-opératoire

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Rapports sur les meilleures tendances : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-azacitidine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-portable-laboratory-equipment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anti-cathepsin-b-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-home-health-hub-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-endocrine-testing-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Contactez-nous :

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com