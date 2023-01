Le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle devrait croître à un TCAC de 30,40% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

VRNT, abréviation de Virtual Reality Neurotherapy, est une utilisation thérapeutique d’exercices de réalité virtuelle conçus pour des applications médicales, éducatives et commerciales. La VRNT peut être utilisée dans divers contextes médicaux, notamment la physiothérapie, l’ergothérapie, la douleur aiguë et chronique, la réadaptation et le trouble de stress post-traumatique.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle passera de 459,1 millions USD en 2021 à 3 838 millions USD d’ici 2029, soit un taux de croissance de 30,40 % sur la période de prévision 2022-2029. Sur la base de notre analyse, le TCAC est projeté. Des informations sur le marché sont également fournies, notamment la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la portée géographique, les acteurs du marché, les scénarios de marché, les rapports de marché sélectionnés par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge, une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre. Incl.

Les principaux acteurs opérant sur ce marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle sont:

Siemens (Allemagne)

Vitalis (Royaume-Uni)

CAE Santé (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Virtual Reality LLC (Royaume-Uni)

Qualcomm Technologies (États-Unis)

Samsung (Corée du Sud)

Vuzix (États-Unis)

Mimic Technologies Inc. (États-Unis)

Brainlab AG (Allemagne)

Samsung (Corée du Sud)

Brain Labs SA

Comptes de première main (États-Unis)

Toucher immersif (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Medical Reality Ltd (Royaume-Uni)

Application intelligente PSICO, SL (Espagne)

SimX (Canada)

Dynamique du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle

chauffeur

Demande croissante de solutions technologiques avancées

Au cours de la période de prévision 2022-2029, la demande de solutions technologiques avancées devrait augmenter, la collaboration entre les fournisseurs de matériel et d’équipements médicaux, les initiatives gouvernementales pour la croissance des soins de santé et la demande d’équipements devraient augmenter. Stimuler la croissance du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle. Pendant ce temps, l’augmentation des activités de recherche et développement offrira des opportunités de croissance importantes pour le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle au cours de la période de prévision.

Engagement du gouvernement envers l’industrie de la santé

La demande de solutions technologiques avancées augmente. L’augmentation des initiatives gouvernementales pour stimuler la croissance de l’industrie de la santé et la demande croissante d’appareils portables devraient stimuler la demande de thérapies de réalité virtuelle neuropsychologique au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

possibilité

Le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029. Sensibiliser le public aux avantages de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle et ouvrir de nouvelles possibilités à l’industrie. Accroître la sensibilisation aux avantages de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle en créant de nouvelles opportunités de croissance du marché.

limite/défi

Le coût élevé de la technologie associé à des réglementations et politiques strictes limite la croissance du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Pour un profil d’analyste, veuillez contacter Data Bridge Market Research. Notre équipe vous aide à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle

Le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle est segmenté en fonction de la technologie, de l’offre et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments analyse les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés sur le marché.

La technologie

Réalité virtuelle entièrement immersive

voiture semi submersible

Réalité virtuelle indivisible

recommander

périphériques matériels

Logiciel

Servir

utilisateur final

Hôpital

Clinique

centre de chirurgie

laboratoire de diagnostic

établissement de santé

autre

Analyse régionale / aperçu du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle

Le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle est analysé pour fournir des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, technologie, produit et utilisateur final. Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle sont les États-Unis et le Canada. Amérique du Nord Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et certaines parties de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle en raison de l’amélioration générale des infrastructures de santé, de la prévalence croissante des troubles neuropsychologiques dans la population et des avancées technologiques. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à adopter des technologies de pointe.

La section pays du rapport traite également des facteurs individuels influençant le marché et des changements réglementaires du marché au niveau national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. Tenez également compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, des défis auxquels sont confrontées les marques régionales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et de l’analyse prédictive des données sur les routes commerciales. nation.

