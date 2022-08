Le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle atteint 3 838,2 millions USD et devrait se développer à un TCAC de 30,40 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

VRNT signifie Virtual Reality Neurotherapy, qui est l’utilisation thérapeutique d’exercices de réalité virtuelle spécifiquement pour les applications de soins de santé, de formation et d’entreprise. La VRNT peut être utilisée dans divers contextes de soins de santé, notamment la physiothérapie, l’ergothérapie , la douleur aiguë et chronique, la réadaptation, le trouble de stress post-traumatique, etc.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, la taille du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle sera évaluée à 459,1 millions USD en 2021 et atteindra 3 838,2 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC prévu de 30,40 % de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, Analyse tarifaire et cadre réglementaire.

Dynamique du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle

chauffeur

Demande croissante de solutions technologiques haut de gamme

Au cours de la période de prévision 2022-2029, la demande de solutions technologiques haut de gamme augmente, la coopération entre les fournisseurs de matériel et les fournisseurs d’équipements médicaux augmente et l’enthousiasme du gouvernement pour le développement de l’industrie de la santé augmente, la demande croissante d’ordinateurs de poche devrait stimuler la croissance du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle. D’autre part, l’augmentation des activités de R&D offrira une énorme opportunité de croissance du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle tout au long de la période de prévision.

Initiatives gouvernementales pour le secteur de la santé

La demande de solutions technologiques haut de gamme augmente. Les initiatives gouvernementales croissantes pour la croissance de l’industrie de la santé et la demande croissante d’appareils portables sont susceptibles de stimuler la demande de neuropsychothérapie en réalité virtuelle au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Chance

Le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Sensibiliser le public aux avantages de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle ouvrira un nouveau potentiel industriel. Une sensibilisation accrue aux avantages de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle créera davantage de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Contraintes/Défis

Le coût élevé de la technologie et les réglementations et politiques strictes agissent comme des contraintes du marché pour la croissance de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle au cours de la période de prévision susmentionnée.

Ce rapport sur le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle détaille les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, et analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les changements en termes de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle

Le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle est segmenté en fonction de la technologie, du produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

La technologie

Réalité virtuelle totalement immersive

réalité virtuelle semi-immersive

VR non immersive

la fourniture

matériel informatique

Logiciel

Servez

utilisateur final

Hôpital

Clinique

centre de chirurgie

laboratoire de diagnostic

Établissements médicaux

autre

Analyse/aperçus régionaux du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle

Le marché Neuropsychothérapie en réalité virtuelle est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, technologies, produits et utilisateurs finaux susmentionnés. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient Afrique de l’Est (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle en raison de l’amélioration des infrastructures de soins de santé, de l’augmentation de l’incidence des troubles neuropsychologiques au sein de la population et des progrès technologiques. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du nombre croissant d’initiatives gouvernementales visant à adopter des technologies de pointe.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Neuropsychothérapie en réalité virtuelle

Le paysage concurrentiel du marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la neuropsychothérapie en réalité virtuelle sont:

Siemens (Allemagne)

Vitalis (Royaume-Uni)

CAE Santé (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Virtual Reality LLC (Royaume-Uni)

Qualcomm Technologies Inc. (États-Unis)

Samsung (Corée du Sud)

Vuzix (États-Unis)

Mimic Technologies Inc (États-Unis)

Brainlab AG (Allemagne)

Brainlab Corporation

Informations de première main (États-Unis)

ImmersiveTouch, Inc (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Medical Reality Ltd (Royaume-Uni)

PSICO SMART APPS, SL (Espagne)

SimX (Canada)

