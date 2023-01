Le marché de la neuroendoscopie croît à un TCAC de 5,12 % jusqu’en 2029, le rapport fournit des détails sur l’analyse, la taille, la part, la croissance et la demande de l’industrie.

Neuroendoscopie Market est un document précieux pour tous les passionnés du marché, les décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs du marché . Ce rapport de marché analyse les principaux développements en termes d’accords, de partenariats, de collaborations et de coentreprises, de fusions et acquisitions, de lancements de nouveaux produits, d’expansions et d’autres stratégies clés. Il étudie également les profils détaillés des entreprises. L’aperçu, l’analyse SWOT et la stratégie de chaque fournisseur couverts dans le rapport d’étude de marché sur la neuroendoscopie permettent de comprendre les forces du marché et comment les exploiter pour créer de futures opportunités.

Le rapport exceptionnel sur la neuroendoscopie est un rapport d’étude de marché complet qui étudie les défis, la structure du marché, les opportunités, les moteurs, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel de l’industrie de la neuroendoscopie. En outre, le rapport examine les conditions générales du marché, estime la part de marché et le volume de ventes possible pour l’industrie du neuroendoscope, identifie les marchés potentiels pour le lancement de nouveaux produits et découvre la meilleure méthode de distribution pour un produit particulier. Les calculs du rapport ont été effectués en tenant compte de critères spécifiques et des années précédentes pour décrire les performances du marché au cours de l’année de prévision en fournissant des informations sur les définitions, les classifications, les applications et la part de marché.

Le marché de la neuroendoscopie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 5,12 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Un neurochirurgien est une procédure médicale effectuée par un neurochirurgien qui utilise un endoscope à la fin, permettant essentiellement au neurochirurgien d’explorer et d’accéder à la tumeur. Dans cette procédure, une tumeur est retirée ou un échantillon (biopsie) est retiré, puis un neurochirurgien attache des instruments spéciaux à l’endoscope. temps de cicatrisation plus long. Et il y a moins de douleur après la chirurgie.

La demande croissante d’interventions chirurgicales mini-invasives, la croissance de la population gériatrique et les politiques de remboursement favorables sont les principaux facteurs de croissance du marché des neuroendoscopes au cours de la période de prévision susmentionnée. De plus, des initiatives gouvernementales favorables, la prévalence croissante des troubles neurologiques et les avantages de la chirurgie neuroendoscopique par rapport à la chirurgie cérébrale traditionnelle contribuent également à la croissance globale du marché. Cependant, des facteurs tels que le coût élevé associé aux procédures et dispositifs neuroendoscopiques entravent la croissance du marché.

Participants au marché cible :

Ackermann Group., adeor medical AG, Clarus Medical LLC, KARL STORZ SE & Co. KG, SML Solutions Limited., Machida Endoscope Co. Ltd, Schindler Endoskopie Technologie GmbH, Messe Düsseldorf GmbH, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, Olympus Corporation , Stryker., Boston Scientific Corporation, FUJIFILM Holding Corporation, HOYA Corporation, Cook, CONMED Corporation, BD, Arthrex Inc. et Aesculap Inc.

Le marché des neuroendoscopes est segmenté en fonction du produit, de l’application, de la disponibilité et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Le marché des neuroendoscopes est divisé en neuroendoscopes rigides et en neuroendoscopes flexibles selon les produits. La neuroendoscopie rigide est subdivisée en vidéoendoscopie rigide et endoscopie à fibres rigides.

Le marché de la neuroendoscopie est segmenté en neuroscopie transnasale, neuroscopie intraventriculaire et neuroscopie transcrânienne, selon l’application.

En fonction de la disponibilité, le marché de la neuroendoscopie est segmenté en neuroendoscopie réutilisable et neuroendoscopie jetable.

Les utilisateurs finaux du marché de la neuroscopie sont segmentés en hôpitaux, cliniques, laboratoires cliniques et autres.

Informations importantes relatives à la neuroscopie incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certains des principaux acteurs de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Les tendances actuelles affectent cette dynamique de marché dans toutes les régions.

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision

Stratégie marketing et recherche de tendances de croissance

Analyse des relais de croissance

Segments émergents et marchés régionaux

Une évaluation empirique de cette courbe de marché

Étendue historique, actuelle et possible du marché en termes de taille et de valeur projetées

Points stratégiques couverts dans le répertoire du marché mondial de la neuroendoscopie :

Chapitre 1: Introduction, informations de base et aperçu des produits du marché mondial de la neuroendoscopie

Chapitre 2: Objectifs de recherche et portée de la recherche sur le marché de la neuroendoscopie

Chapitre 3 : Dynamique du marché de la neuroendoscopie : facteurs de croissance, facteurs perturbateurs, tendances, défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché des neuroendoscopes, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5: Analyse des acteurs, paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs du marché de la neuroendoscopie, analyse du groupe stratégique, cartographie permanente, matrice BCG et analyse de l’entreprise

Chapitre 6 : Afficher la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateur final et autres segments

Chapitre 7 : Évaluation du marché par pays Segmentation supplémentaire par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Sources de données

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la neuroscopie sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour l’est. , Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et certaines parties de l’Afrique (MEA), Le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’incidence croissante des tumeurs hypophysaires et des progrès technologiques. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide et lucrative au cours de la période de prévision, en raison d’opportunités de croissance inexploitées, en particulier au Japon, en Chine et en Inde. Assurance maladie essentielle, plus grandes avancées technologiques et augmentation des dépenses de santé.

La section par pays du rapport sur le marché de la neuroendoscopie fournit également des facteurs influençant le marché et les changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, l’emplacement et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en aval sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales, ainsi que les difficultés avec peu ou plus de concurrence des marques locales et nationales ;

