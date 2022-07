Le marché de la navigation autonome devrait atteindre 796,0 millions de dollars d’ici 2027

Le rapport d’étude de marché de la navigation autonome par The Insight Partners comprend la segmentation du marché et superpose l’ombre sur les principaux acteurs du marché mettant en évidence le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2020 à 2027. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché de la navigation autonome.

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de la navigation autonome jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par solution (système de détection, système de navigation, unité de traitement et logiciel), application (commerciale et défense), type de véhicule (AGV) , robots mobiles, UUV, drones et autres) et plate-forme (terrestre, marine et spatiale) », le marché était évalué à 427,8 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 796,0 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 10,1 % de 2020 à 2027.

L’évolution rapide de la guerre moderne a poussé les gouvernements à allouer des montants plus élevés aux forces militaires respectives. L’allocation budgétaire militaire plus élevée permet aux forces militaires d’acheter des technologies indigènes robustes, telles que la technologie de navigation autonome, et diverses autres technologies auprès de fabricants internationaux. Les pratiques de modernisation des véhicules militaires culminent dans le scénario actuel parmi la plupart des forces militaires pour maintenir le personnel et les véhicules prêts pour la mission. Pour moderniser les véhicules, les ministères de la Défense du monde entier investissent des sommes considérables dans les nouvelles technologies, telles que les drones autonomes, les AGV et les UUV. Ce facteur stimule la croissance du marché de la navigation militaire autonome.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la navigation autonome

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine font partie des pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. L’épidémie a été signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La crise affecte négativement les industries du monde entier. L’économie mondiale est la plus touchée, et cela devrait se poursuivre en 2021 également.

Les gouvernements des pays restreignent le transport des personnes et des marchandises en raison de la croissance continue du nombre de patients infectés par le COVID-19. Les industries manufacturières et de construction, les entrepôts et les centrales au charbon connaissent un arrêt temporaire de leurs activités. Par conséquent, l’utilisation de technologies autonomes dans les systèmes est interrompue. L’achat de nouveaux systèmes dotés d’une technologie autonome a été refusé au premier trimestre 2020. De plus, les restrictions sur les activités de la chaîne d’approvisionnement entravent le cycle de développement et les tests de la navigation autonome.

Segmentation du marché de la navigation autonome Marché

de la navigation autonome – par logiciel d’ unité de traitement

du système de détection de solution

Marché de la navigation autonome – par application

Commercial

Defense

Marché de la navigation autonome – par type de véhicule

AGV

Robots mobiles

UUV

Drones

Autres

Marché de la navigation autonome – par Platform

Land

Marine

Space

Marché de la navigation autonome – par géographie

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Amérique du Sud (SAM)

Marché de la navigation autonome – Entreprises mentionnées

BlueBotics SA

Yujin Robot Co., Ltd

Kongsberg

Trimble Inc.

Autonomous Solutions, Inc.

Collins Aerospace, a Raytheon Technologies Corporation Company

Kollmorgen

Brain Corporation

Kinexon

