Le marché de la navigation autonome atteindra 796,0 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à 10,1 % de TCAC : The Insight Partners

Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Pour atteindre la connaissance des facteurs du marché, ce rapport transparent, complet et suprême sur le marché de la navigation autonome est généré.

L’évolution rapide de la guerre moderne a poussé les gouvernements à allouer des montants plus élevés aux forces militaires respectives. L’allocation budgétaire militaire plus élevée permet aux forces militaires d’acheter des technologies indigènes robustes, telles que la technologie de navigation autonome, et diverses autres technologies auprès de fabricants internationaux. Les pratiques de modernisation des véhicules militaires culminent dans le scénario actuel parmi la plupart des forces militaires pour maintenir le personnel et les véhicules prêts à la mission.

Premièrement, le rapport sur le marché de la navigation autonome fournit un aperçu de base du secteur, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne. Le rapport sur le marché mondial de la navigation autonome se concentre sur les principaux acteurs fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. L’analyse des matières premières en amont, des équipements et de la demande en aval est également effectuée dans cette recherche.

Les conditions économiques favorables en Amérique du Nord soutiennent la croissance du pôle de startups. Par exemple, Flyability (le créateur suisse du drone révolutionnaire Elios 2 pour les inspections en intérieur) a ouvert son premier bureau américain à Denver, Colorado, en janvier 2020 pour poursuivre son expansion rapide sur les marchés américains et offrir un solide support client et partenaire. De tels facteurs contribuent à une concurrence loyale pour l’emploi dans les diverses entreprises en Amérique du Nord.

Les acteurs émergents du marché de la navigation autonome sont de plus en plus reconnus par l’industrie car ils sont capables d’offrir des solutions d’étanchéité à des prix compétitifs. En raison de la lenteur de l’émergence de nouveaux acteurs, l’impact de la menace sur les nouveaux entrants sur le marché est faible dans le scénario actuel. Cependant, avec l’augmentation prévue du nombre de nouveaux entrants sur le marché proposant des produits rentables, cette menace pour les nouveaux entrants atteindrait également des niveaux modérés.

Les principaux acteurs signalés sur le marché comprennent : BlueBotics SA, Yujin Robot Co., Ltd, Kongsberg, Trimble Inc., Autonomous Solutions, Inc., Collins Aerospace, une société de Raytheon Technologies Corporation, Kollmorgen, Brain Corporation, Kinexon

Points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent Évolution des aspects importants du marché Enquête sur les segments de marché à l’échelle de l’industrie Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévisionnelles Évaluation de la part de marché Étude des secteurs industriels de niche Approches tactiques des leaders du marché Stratégies lucratives aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

