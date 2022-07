Le marché de la mousse élastomère flexible enregistrera une croissance régulière de 2022 à 2030

Le marché mondial de la mousse élastomère flexible représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Les propriétés supérieures des mousses élastomères flexibles et l’augmentation des industries d’utilisation finale des mousses élastomères flexibles sont quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché. De plus, la méconnaissance des avantages de l’isolation limite le marché. En outre, les opportunités croissantes dans le secteur de la santé offrent de nombreuses opportunités.

Les produits isolants en mousse élastomère sont ceux qui ont des propriétés isolantes. Ceux-ci sont légers et réduisent ainsi le poids global de la structure. De plus, l’industrialisation croissante, la miniaturisation croissante et l’amélioration des technologies entraînent une demande accrue pour les matériaux d’isolation.

Sur la base de la fonction, le segment d’isolation thermique représenté par les mousses élastomères flexibles est toujours efficace pour réduire la consommation d’énergie car ils possèdent des propriétés telles qu’une faible conductivité thermique, une barrière à la vapeur d’eau et un produit respectueux de l’environnement. Cela stimule la demande de mousses élastomères flexibles à isolation thermique.

Par géographie, le marché de la mousse élastomère flexible en Asie-Pacifique est tiré par la croissance démographique et la croissance économique. Les secteurs résidentiel et non résidentiel en Chine et en Inde devraient se développer au cours de la période de prévision, ce qui, à son tour, stimulera l’industrie du CVC, augmentant ainsi la demande de mousse élastomère flexible de cette industrie.

Armacell International SA, Anavid Insulation Products KiryatAnavim Ltd, Isidem Insulation, AeroflexUsa, Inc, Huamei Energy-Saving Technology Group Co., Ltd, Hira Industries, L’isolante K-Flex comptent parmi les principaux acteurs présentés sur le marché de la mousse élastomère flexible. S, Kaimann GmbH, Rogers Corporation, Jinan Retek Industries Inc, NMC SA, ODE Insulation, Rubberlite, Inc, China Ining Industrial Group Co., Ltd et Recaa Insulation Systems Sdn. Bhd.

Types couverts :

• Chloroprène (CR)

• Caoutchouc naturel/Latex

• Ethylène Propylène Dine Monomère (EPDM)

• Caoutchouc Nitrile Butadiène/Polychlorure de Vinyle (NBR/PVC)

• Autres Types

Fonctions couvertes :

• Isolation acoustique

• Isolation thermique

Utilisateurs finaux couverts :

• Automobile et transport

• Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :