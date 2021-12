Le marché de la moelle osseuse reflétera une expansion constante au cours de la période 2021-2028 | AGendia, Agilent, Illumina, QIAGEN, Roche, Sanofi, Stryker, PromoCell

Aperçu du marché mondial de la moelle osseuse :

Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l'industrie, les orientations futures, l'identification des opportunités, l'analyse et la planification stratégiques, l'analyse du marché cible, les informations et l'innovation.

The Market analysis report enlists a number of Market drivers and restraints which are derived from SWOT analysis and also provides all the CAGR projections for the historic year 2019, base year 2021, and forecast period of 2021-2028. The report puts a light on prospective and key opportunities in new geographical Market.

Le marché mondial de la moelle osseuse croît avec un TCAC de 5,22% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 13 899,60 millions USD d’ici 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, la greffe de moelle osseuse est également appelée cellule souche hématopoïétique. C’est un tissu vasculaire mou présent à l’intérieur des os longs. Il comprend deux types de cellules souches qui sont les cellules souches hématopoïétiques et mésenchymateuses. La moelle osseuse est principalement responsable de l’hématopoïèse, de la production de lymphocytes et du stockage des graisses. La greffe de moelle osseuse est la dernière alternative généralement recommandée par les médecins dans les cas de maladies mortelles de la moelle osseuse et de cancer des os ou de la peau.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la moelle osseuse sont la quantité croissante de maladies de la moelle osseuse, l’augmentation de l’incidence des lymphomes non hodgkiniens et hodgkiniens, la thalassémie et la leucémie, ainsi que les maladies de la moelle osseuse courantes dans le monde , l’évolution de la technologie et l’amélioration de l’infrastructure des soins de santé.

Le marché mondial de la moelle osseuse est segmenté en fonction du type de transplantation, de l’indication de la maladie, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base du type de transplantation, le marché de la moelle osseuse est segmenté en greffe de moelle osseuse allogénique, greffe de moelle osseuse autologue.

Sur la base de l’indication de la maladie, le marché de la moelle osseuse est segmenté en lymphome, leucémie, myélome, myélodysplasie, anémie aplasique, anémie falciforme, tumeurs solides, thalassémie, néoplasmes myéloprolifératifs, autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la moelle osseuse est segmenté en hôpitaux, cliniques multi-spécialités, centres de chirurgie ambulatoire.

En termes d’analyse géographique, l’Europe domine le marché de la moelle osseuse en raison de la multiplication des centres de santé innovants. L’Amérique du Nord devrait observer une croissance importante du marché de la moelle osseuse en raison du nombre croissant de cas de maladies chroniques telles que le cancer du sang.

Objectifs du marché mondial de la moelle osseuse :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché de la moelle osseuse

2 Analyser et prévoir la taille du marché de la moelle osseuse, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché de la moelle osseuse pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché de la moelle osseuse en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché de la moelle osseuse

Les principaux fabricants clés sont : AGendia, Agilent Technologies , Inc., Ambrilia Biopharma Inc., Astellas Pharma Inc., diaDexus, Illumina, Inc., QIAGEN, F Hoffmann-La Roche Ltd, Sanofi, Stryker Corporation, PromoCell GmbH, STEMCELL Technologies Inc., Lonza, ReachBio LLC, AllCells, ATCC, Lifeline Cell Technology., Conversant bio, HemaCare, Mesoblast Ltd., Merck KGaA, Discovery Life Sciences., ReeLabs Pvt. Ltd., Gamida Cell et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) de la moelle osseuse dans ces régions, de 2013 à 2028 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

