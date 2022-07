Le marché de la modernisation des ascenseurs pourrait connaître un grand mouvement | Géants majeurs ThyssenKrupp AG, Fujitec, Hitachi

La dernière étude de marché publiée sur la modernisation des ascenseurs a évalué le potentiel de croissance future du marché mondial de la modernisation des ascenseurs et fournit des informations et des statistiques utiles sur la structure, la taille et les tendances du marché. Le rapport vise à fournir des informations de pointe sur le marché et des informations stratégiques pour aider les décideurs à prendre des décisions d’investissement judicieuses et à identifier les lacunes potentielles et les opportunités de croissance. En outre, le rapport identifie et analyse également les dynamiques changeantes, les tendances émergentes ainsi que les moteurs, défis, opportunités et contraintes essentiels sur le marché de la modernisation des ascenseurs.

Qu’est-ce qui empêche United Technologies Corporation, KONE Corporation, Schindler Holding Ltd., ThyssenKrupp AG, Fujitec Co Ltd., Hitachi Ltd., Electra Elevators, Hyundai Elevator Co., Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba International Corporation de continuer à croître sur le marché ? Comparez-vous avec les mouvements stratégiques et les dernières parts de marché et dimensionnement du marché mondial de la modernisation des ascenseurs récemment publiés par The Insight Partners.

Le marché de la modernisation des ascenseurs était évalué à 10 640,0 millions de dollars US en 2017 et devrait atteindre 14 386,2 millions de dollars US d’ici 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 3,8 % au cours de la période 2018-2025.

Le 21ème siècle a été témoin d’un énorme afflux de population dans les villes urbaines des économies développées et en développement à la recherche d’une vie meilleure. Des niveaux de vie plus élevés, des opportunités d’emploi plus élevées, l’accès aux équipements et services modernes sont les quelques facteurs majeurs qui ont contribué à la migration de la population rurale vers les zones urbaines à travers le monde. Les économies en développement ont connu une croissance régulière dans la période post-récession et il y a donc eu une augmentation des revenus disponibles des consommateurs. Selon les données de la Banque mondiale, actuellement 54% de la population mondiale entière réside dans les zones urbaines tandis que les pourcentages restants résident toujours dans les zones rurales. Ainsi, près de 4 milliards de la population mondiale vivent dans les zones urbaines accumulant la pression sur les infrastructures dans les zones urbaines. Par conséquent,

Résumé du marché :

• Sur la base du type, le marché a été divisé en Hydraulique et Traction.

• Sur la base de l’application, le marché a été divisé en industriel, bâtiment résidentiel, institutionnel, marin, commercial et autres.

• Sur le plan géographique, le marché a été ségrégué en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie et autres), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Indonésie et autres), Amérique latine (Brésil, Mexique et autres), Moyen-Orient et Afrique.

du rapport :

• L’objectif principal est de souligner la structure concurrentielle de l’industrie mondiale de la modernisation des ascenseurs.

• La recherche comprend l’étude de plusieurs petites et moyennes entreprises qui se font concurrence et de grandes entreprises.

• Quel segment a le potentiel pour gagner la plus grande part de marché ?

• Identifier un territoire de marché géographique inexploité avec un potentiel de croissance du marché de la modernisation des ascenseurs

• Identifier les facteurs régionaux ayant une incidence sur la production étudiée à l’échelle mondiale.

• Aperçu des politiques réglementaires et économiques par géographie facilitant l’entrée sur le marché.

• Quelles sont les caractéristiques et les avantages des produits offerts par les acteurs de l’industrie étudiés et ventilés par divers groupes de catégories de clients.

• Corréler les données historiques de la structure des coûts avec les principaux segments d’activité

