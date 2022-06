Le marché de la modernisation des ascenseurs devrait connaître une croissance en 2022 | Industrie, partage, aperçu des progrès, statistiques, régions clés, acteurs importants et prévisions jusqu’en 2025

Dernière étude de marché réalisée par The Insight Partners sur » Le marché de la modernisation des ascenseurs jusqu’en 2025 Le marché de la modernisation des ascenseurs était évalué à 10 640,0 millions de dollars américains en 2017 et devrait atteindre 14 386,2 millions de dollars américains d’ici 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 3,8 % entre 2018 et 2025. La croissance dans la région Europe est fortement attribuée à l’adoption croissante de mesures de sécurité dans les bâtiments commerciaux dans les pays européens.

Marché de la modernisation des ascenseurs: paysage concurrentiel et développements clés

Les principales entreprises décrites dans ce rapport sont United Technologies Corporation, KONE Corporation, Schindler Holding Ltd., ThyssenKrupp AG, Fujitec Co Ltd., Hitachi Ltd., Electra Elevators, Hyundai Elevator Co., Ltd, Mitsubishi Electric Corporation et Toshiba International Corporation. . De nombreux pays s’orientent vers la modernisation des ascenseurs dans les bâtiments existants en raison du processus de reconstruction en cours pour convertir les bâtiments en immeubles de grande hauteur et en tours.

Les exemples de pages présentent la structure du contenu et la nature des informations incluses dans cette étude de recherche qui présente une analyse qualitative et quantitative : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000619/

Les économies en développement ont connu une croissance régulière dans la période post-récession et il y a donc eu une augmentation des revenus disponibles des consommateurs. Selon les données de la Banque mondiale, actuellement 54% de la population mondiale entière réside dans les zones urbaines tandis que les pourcentages restants résident toujours dans les zones rurales. Ainsi, près de 4 milliards de la population mondiale loge dans les zones urbaines accumulant la pression sur les infrastructures dans les zones urbaines. En conséquence, la densité de population dans ces zones a atteint des niveaux sans précédent.

Le 21ème siècle a été témoin d’un énorme afflux de population dans les villes urbaines des économies développées et en développement à la recherche d’une vie meilleure. Des niveaux de vie plus élevés, des opportunités d’emploi plus élevées, l’accès aux équipements et services modernes sont les quelques facteurs majeurs qui ont contribué à la migration de la population rurale vers les zones urbaines à travers le monde.

Marché de la modernisation des ascenseurs : informations clés – tendance future

À mesure que l’urbanisation s’est accrue, les demandes de logements et d’infrastructures de la part du segment des consommateurs ont augmenté. De plus, les systèmes de transport verticaux hérités et existants utilisés dans les bâtiments commerciaux, les bureaux, les centres commerciaux et autres lieux publics se sont avérés incapables de gérer les capacités actuelles. En conséquence, les particuliers ont dû faire face à des temps d’attente plus longs dans les files d’attente dans les halls des bâtiments commerciaux et publics. Dans une ère en évolution rapide, les temps d’attente ne sont souhaitables pour aucun individu et entraînent des pertes pour la personne. Ainsi, la demande d’un système de transport vertical plus fluide, efficace et plus rapide a conduit à la modernisation des ascenseurs qui a conduit à son adoption.

Planifiez une discussion préalable à la vente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée de l’étude, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie de recherche, l’assistance sur les technologies et la définition du marché : https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPTE100000619/

En fonction du type, le marché de la modernisation des ascenseurs est segmenté en hydraulique et en traction. En fonction de facteurs tels que le type de bâtiment, le nombre d’étages, le budget et le niveau de modernisation requis dans l’ascenseur, décide du type d’ascenseur requis dans le bâtiment. Les ascenseurs hydrauliques et à traction doivent transporter des personnes ou divers objets aux différents étages du bâtiment et chaque ascenseur a une capacité de poids.

Marché de la modernisation des ascenseurs : aperçu segmentaire

La modernisation, partielle ou totale, de ces ascenseurs est nécessaire en raison du manque de capacité de charge, des longs temps d’attente dus à la vitesse lente, à la consommation d’énergie élevée, à l’usure des composants et aux nouvelles réglementations. Le type d’ascenseur a ses avantages et ses inconvénients en fonction de son utilisation.

En fonction du type de véhicule, le marché de la modernisation des ascenseurs est divisé en unités d’alimentation, enceintes de cabine, contrôleurs, dispositifs de signalisation, équipements de porte et autres. Alors que les reconstructions dans les bâtiments, les aéroports et autres travaux d’infrastructure augmentent, la demande de modernisation des ascenseurs augmente. Plusieurs facteurs affectent la modernisation des ascenseurs, tels que la sécurité, la commodité, l’augmentation du trafic et autres. Par conséquent, l’ensemble ou les composants du système d’ascenseur sont modifiés afin de répondre aux besoins du client.

Cliquez ici pour bénéficier de remises lucratives sur nos derniers rapports de recherche. Nous offrons des rabais pour étudiants, entreprises et périodiques spéciaux à notre clientèle. Veuillez remplir le formulaire pour connaître le PRIX RÉDUIT : https://www.theinsightpartners.com/discount/TIPTE100000619/

En outre, le rapport analyse le scénario concurrentiel et les opportunités sur les marchés par rapport à l’ensemble du marché français. Le rapport comprend également les profils détaillés des entreprises des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies de marché. Le rapport fournit également une analyse de l’écosystème ainsi que l’analyse SWOT pour toutes les entreprises présentées dans le rapport.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876