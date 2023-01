Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) devrait saisir la valeur du TCAC de 18,8% d’ici 2029, part, taille, principaux moteurs de croissance, tendances et paysage concurrentiel

Un rapport d’étude de haut niveau sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) prévoit des applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Ce rapport d’activité donne des informations sur la situation concurrentielle entre les fournisseurs du marché et le profil de l’entreprise. Le rapport crédible Mobility as a Service (MaaS) explique la popularité croissante de la concurrence sur le marché par les principaux fabricants ou acteurs, avec le volume des ventes, les revenus (millions USD), le prix (USD / unité) et la part de marché de chaque fabricant ou acteur individuel. .

Un rapport constant sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) fournit une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché qui est basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage du contour du produit, la quantité de production, la matière première requise et le la santé financière de l’organisation. Une section du rapport couvre également l’évaluation des probabilités des nouveaux projets d’investissement et des conclusions générales de recherche sont proposées. Ainsi, les informations et données de marché transparentes, fiables et complètes couvertes par le rapport considérable sur la mobilité en tant que service (MaaS) contribueront certainement à développer les activités et à améliorer le retour sur investissement (ROI).

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la mobilité en tant que service (MaaS):

Groupe budgétaire Avis (États-Unis)

car2go NA, LLC (États-Unis)

Beijing Xiaoju Technology Co, Ltd. (Chine)

Mobiag (Portugal)

movmi Shared Transportation Services Inc. (Canada)

Uber Technologies Inc. (États-Unis)

ANI Technologies Pvt. Ltd. (Inde)

Lyft, Inc. (États-Unis)

Careem (EAU)

Bolt Technology OÜ (Estonie)

Gett (Royaume-Uni)

HERTZ SYSTEM, INC. (ÉTATS-UNIS)

Aptiv (Irlande)

Enterprise Holdings Inc. (États-Unis)

MOBIKO (Allemagne)

Europcar (France)

Curb Mobility (États-Unis)

BlaBlaCar (France)

Wingz (États-Unis)

Segmentation du marché de la mobilité en tant que service (MaaS):

Type de service

Partage de voiture

Partage d’autobus

Train

Monter en grêle

Partage de vélos

Voitures autonomes

Autres

La solution

Solutions de navigation

Solutions de billetterie

Plateformes technologiques

Services d’assurance

Fournisseurs de connectivité télécom

Moteurs de paiement

Type de transport

Public

Privé

Type de véhicule

Quatre-roues

Bus

Train

Micro Mobilité

Plateforme d’applications

iOS

Android

Autres

Type d’exigence

Connectivité du premier et du dernier kilomètre

Hors pointe et travail posté

Navetteur quotidien

Trajets vers les aéroports ou les gares de transport en commun

Voyages interurbains

Autres

Taille de l’organisation

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes Entreprises

Usage

Commercial

Personnel

Bref résumé du marché Mobilité en tant que service (MaaS):

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) était évalué à 93,72 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 951,23 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 33,6 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Quelles régions devraient dominer le marché Mobilité en tant que service (MaaS)?

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et le reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Nos analystes de recherche vous aideront à obtenir des détails personnalisés pour votre rapport, qui peuvent être modifiés en fonction d’une région spécifique, d’une application ou de tout autre détail statistique. De plus, nous sommes toujours disposés à nous conformer à l’étude, qui a été triangulée avec vos propres données pour rendre l’étude de marché plus complète de votre point de vue.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché: Il comprend six sections, la portée de la recherche, les principaux fabricants couverts, les fragments de marché par type, les parts de marché de la mobilité en tant que service (MaaS) par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché: ici, l’opposition sur le marché mondial de la mobilité en tant que service (MaaS) est disséquée, par valeur, revenu, offres et part du gâteau par organisation, taux du marché, paysage de circonstances impitoyables et modèles les plus récents, consolidation, développement, obtention et parties de l’industrie globale des meilleures organisations.

Profils des fabricants: Ici, les acteurs moteurs du marché mondial de la mobilité en tant que service (MaaS) sont considérés comme dépendants de la région des transactions, des éléments clés, de l’avantage net, des revenus, des coûts et de la création.

État du marché et perspectives par région : dans ce segment, le rapport examine la marge nette, les transactions, les revenus, la création, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de la mobilité en tant que service (MaaS) est examiné en profondeur en fonction de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final : ce segment de l’étude d’exploration montre à quel point des sections client final/application extraordinaires s’ajoutent au marché mondial de la mobilité en tant que service (MaaS).

Prévisions du marché : côté production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur la conjecture de la création et de l’estime de la création, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de la création et de la création par type.

Research Findings and Conclusion: This is one of the last segments of the report where the discoveries of the investigators and the finish of the exploration study are given.

Reasons to Purchase Global Mobility as a Service (MaaS) Market Report:

Important changes in Mobility as a Service (MaaS) market dynamics What is the current Mobility as a Service (MaaS) market scenario across various countries? Current and future of Global Mobility as a Service (MaaS) market outlook in the developed and emerging markets. Analysis of various perspectives of the market with the help of Porter’s five forces analysis. The segment that is expected to dominate the Global Mobility as a Service (MaaS) market. Regions that are expected to witness the fastest growth during the forecast period. Identify the latest developments, Global Mobility as a Service (MaaS) market shares, and strategies employed by the major market players. Former, on-going, and projected Mobility as a Service (MaaS) market analysis in terms of volume and value

Besides, the market study affirms the leading players worldwide in the Global Mobility as a Service (MaaS) market. Their key marketing strategies and advertising techniques have been highlighted to offer a clear understanding of the Global Mobility as a Service (MaaS) market.

