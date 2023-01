Le marché de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique devrait saisir la valeur du TCAC de 33,7% d’ici 2029, part, taille, principaux moteurs de croissance, tendances et paysage concurrentiel

Un rapport d’étude de haut niveau sur le marché de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique prévoit des applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial basés sur les utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Ce rapport d’activité donne des informations sur la situation concurrentielle entre les fournisseurs du marché et le profil de l’entreprise. Le rapport crédible Asia-Pacific Mobility as a Service explique la popularité croissante de la concurrence sur le marché par les principaux fabricants ou acteurs, avec le volume des ventes, les revenus (millions USD), le prix (USD / unité) et la part de marché de chaque fabricant ou acteur individuel. .

Un rapport constant sur le marché de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique fournit une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché qui est basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage du contour du produit, la quantité de production, la matière première requise et le la santé financière de l’organisation. Une section du rapport couvre également l’évaluation des probabilités des nouveaux projets d’investissement et des conclusions générales de recherche sont proposées. Ainsi, les informations et données de marché transparentes, fiables et complètes couvertes dans le considérable rapport sur la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique contribueront certainement à développer les activités et à améliorer le retour sur investissement (ROI).

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique :

Moovit Inc. (filiale d’Intel Corporation), UbiGo Innovation AB, MaaS Global Oy, SkedGo Pty Ltd, Beijing Xiaoju Technology Co, Ltd., Uber Technologies, Inc., EasyMile, Ridecell, Inc., Bolt Technology OÜ, Citymapper Limited , Cubic Corporation, innovation dans les systèmes de circulation SE, BRIDJ Pty Ltd, ANI Technologies Pvt. Ltd., Splyt Technologies Ltd. et BlaBlaCar

Segmentation du marché de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique :

Sur la base du type de service, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en covoiturage, partage de bus, train, covoiturage, partage de vélos, voitures autonomes et autres. En 2021, le segment du VTC détenait une part plus importante sur le marché de la mobilité en tant que service en raison de l’option croissante de réservation et de confort qui a augmenté la demande de services de transport ferroviaire.

Sur la base de la solution, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en solutions de navigation, solutions de billetterie, plateformes technologiques, services d’assurance, fournisseurs de connectivité télécom et moteurs de paiement. En 2021, la catégorie des solutions de navigation a représenté la taille maximale du marché en raison de l’importance croissante de la sécurité des passagers et le souci croissant de minimiser le temps de trajet a augmenté la demande de solutions de navigation.

Sur la base du type de transport, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en public et privé. En 2021, la catégorie publique a représenté la taille maximale du marché en raison de l’augmentation du trafic de véhicules qui a augmenté la demande de services de mobilité.

Sur la base du type de véhicule, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en quatre-roues, bus, train et micro-mobilité. En 2021, le segment des quatre roues détenait la plus grande part du marché, ce qui est principalement attribué à la hausse des investissements dans les infrastructures de transport qui a alimenté la demande de services de mobilité.

Sur la base de la plate-forme d’applications, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en IOS, Android et autres. En 2021, la catégorie Android a représenté la taille maximale du marché en raison de la pénétration croissante d’Internet et de l’utilisation croissante du mobile dans les économies en développement, ce qui a entraîné une demande croissante de services de mobilité pour l’application Android.

Sur la base du type d’exigence, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en connectivité du premier et du dernier kilomètre, trajets hors pointe et travail posté, trajets quotidiens, trajets vers les aéroports ou les gares de transport en commun, trajets interurbains et autres. En 2021, la catégorie des trajets interurbains détenait une plus grande part de marché en raison de l’augmentation du trafic de véhicules qui a accru la demande de services de mobilité.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021, le segment des grandes entreprises détenait une plus grande part de marché en raison de l’investissement croissant des différents géants de la technologie dans l’autopartage et les infrastructures de transport qui font leur présence dans l’industrie des transports.

Sur la base des usages, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en commercial et personnel. En 2021, la catégorie commerciale détenait une plus grande part de marché en raison du besoin croissant d’options de transport sûres, efficaces et économiques pour les marchandises et les matériaux.

Bref résumé sur le marché de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique:

Le marché de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 33,7% au cours de la période de prévision de 2021 à 2029 et devrait atteindre 260 708,27 millions USD d’ici 2029. L’augmentation de la population et de l’urbanisation avec la nécessité de réduire les émissions de CO2 et les embouteillages est le moteur de la croissance du marché.

Quelles régions devraient dominer le marché de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique?

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et le reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Major Points Covered in TOC:

Market Overview: It incorporates six sections, research scope, significant makers covered, market fragments by type, Asia-Pacific Mobility as a Service market portions by application, study goals, and years considered.

Market Landscape: Here, the opposition in the Worldwide Asia-Pacific Mobility as a Service Market is dissected, by value, income, deals, and piece of the pie by organization, market rate, cutthroat circumstances Landscape, and most recent patterns, consolidation, development, obtaining, and portions of the overall industry of top organizations.

Profiles of Manufacturers: Here, driving players of the worldwide Asia-Pacific Mobility as a Service market are considered dependent on deals region, key items, net edge, income, cost, and creation.

Market Status and Outlook by Region: In this segment, the report examines about net edge, deals, income, creation, portion of the overall industry, CAGR, and market size by locale. Here, the worldwide Asia-Pacific Mobility as a Service Market is profoundly examined based on areas and nations like North America, Europe, China, India, Japan, and the MEA.

Application or End User: This segment of the exploration study shows how extraordinary end-client/application sections add to the worldwide Asia-Pacific Mobility as a Service Market.

Market Forecast: Production Side: In this piece of the report, the creators have zeroed in on creation and creation esteem conjecture, key makers gauge, and creation and creation esteem estimate by type.

Research Findings and Conclusion: This is one of the last segments of the report where the discoveries of the investigators and the finish of the exploration study are given.

Reasons to Purchase Global Asia-Pacific Mobility as a Service Market Report:

Important changes in Asia-Pacific Mobility as a Service market dynamic What is the current Asia-Pacific Mobility as a Service market scenario across various countries? Current and future of Global Asia-Pacific Mobility as a Service market outlook in the developed and emerging markets. Analyse des différentes perspectives du marché à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter. Le segment qui devrait dominer le marché mondial de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique. Régions qui devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Identifiez les derniers développements, les parts de marché mondiales de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché. Analyse antérieure, en cours et prévue du marché de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique en termes de volume et de valeur

En outre, l’étude de marché confirme les principaux acteurs mondiaux sur le marché mondial de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique. Leurs principales stratégies de marketing et techniques publicitaires ont été mises en évidence pour offrir une compréhension claire du marché mondial de la mobilité en tant que service en Asie-Pacifique.

