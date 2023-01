Le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique est destiné à atteindre un TCAC de 31,5 % d’ici 2029 à l’échelle mondiale, taille, part, taux de croissance de l’industrie, demande et perspectives de revenus

Moyen-Orient et Afrique Mobilité en tant que service Tendance du marché qui se rapporte au marché mondial de cette industrie. Le développement des lignes de production à des fins de recherche et de taille, l’augmentation constante de l’attention des fabricants à leurs coûts opérationnels ainsi qu’une concentration accrue et les tendances clés liées au marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, l’inclinaison croissante vers le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique en tant qu’option réalisable à des coûts élevés devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique :

Lyft, Inc., Uber Technologies, Inc., Cubic Corporation, innovation dans les systèmes de circulation SE, BlaBlaCar et Bolt Technology OÜ

Quel segment de produit devrait recueillir la plus grande traction sur le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique en 2022 ?

Le rapport étudie en outre l’état du développement du marché et la future tendance du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique dans le monde. En outre, il divise la segmentation du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique par type et par applications pour rechercher et révéler de manière approfondie et approfondie le profil et les perspectives du marché.

Sur la base du type de service, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en covoiturage, partage de bus, train, covoiturage, partage de vélos, voitures autonomes et autres. En 2021, le segment du VTC détenait une part plus importante sur le marché de la mobilité en tant que service en raison de l’option croissante de réservation et de confort qui a augmenté la demande de services de transport ferroviaire.

Sur la base de la solution, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en solutions de navigation, solutions de billetterie, plateformes technologiques, services d’assurance, fournisseurs de connectivité télécom et moteurs de paiement. En 2021, la catégorie des solutions de navigation a représenté la taille maximale du marché en raison de l’importance croissante de la sécurité des passagers et le souci croissant de minimiser le temps de trajet a augmenté la demande de solutions de navigation.

Sur la base du type de transport, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en public et privé. En 2021, la catégorie publique a représenté la taille maximale du marché en raison de l’augmentation du trafic de véhicules qui a augmenté la demande de services de mobilité.

Sur la base du type de véhicule, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en quatre-roues, bus, train et micro-mobilité. En 2021, le segment des quatre roues détenait la plus grande part du marché, ce qui est principalement attribué à la hausse des investissements dans les infrastructures de transport qui a alimenté la demande de services de mobilité.

On the basis of application platform, the mobility as a service market is segmented into IOS, android and others. In 2021, android category has accounted for maximum market size owing to rising internet penetration and growing usage of mobile in the developing economies which has resulted in increasing demand for mobility services for the android application.

On the basis of requirement type, the mobility as a service market is segmented into first and last mile connectivity, off-peak and shift work commute, daily commuter, airport or mass transit stations trips, inter-city trips and others. In 2021, inter-city trips category held larger market share owing to the rising vehicle traffic which has increase the demand for mobility services.

On the basis of organization size, the mobility as a service market is segmented into large enterprises and small and medium size enterprises (SMES). In 2021, large enterprises segment held larger market share owing to the growing investment from the various tech-giants in the car sharing and transportation infrastructure which are making their presence in the transportation industry.

On the basis of usage, the mobility as a service market is segmented into commercial and personal. In 2021, commercial category held larger market share owing to the growing need for safe, effective and cost friendly transportation option of goods and materials.

Which regions are expected to dominate the Middle East and Africa Mobility as a Service Market?

North America (USA and Canada)

Europe (UK, Germany, France and the rest of Europe)

Asia Pacific (China, Japan, India, and the rest of the Asia Pacific region)

Latin America (Brazil, Mexico, and the rest of Latin America)

Middle East and Africa (GCC and rest of the Middle East and Africa)

Our research analysts will help you to get customized details for your report, which can be modified in terms of a specific region, application or any statistical details. In addition, we are always willing to comply with the study, which triangulated with your own data to make the market research more comprehensive in your perspective.

Major Points Covered in TOC:

Market Overview: It incorporates six sections, research scope, significant makers covered, market fragments by type, Middle East and Africa Mobility as a Service market portions by application, study goals, and years considered.

Market Landscape: Here, the opposition in the Worldwide Middle East and Africa Mobility as a Service Market is dissected, by value, income, deals, and piece of the pie by organization, market rate, cutthroat circumstances Landscape, and most recent patterns, consolidation, development, obtaining, and portions of the overall industry of top organizations.

Profiles of Manufacturers: Here, driving players of the worldwide Middle East and Africa Mobility as a Service market are considered dependent on deals region, key items, net edge, income, cost, and creation.

Market Status and Outlook by Region: In this segment, the report examines about net edge, deals, income, creation, portion of the overall industry, CAGR, and market size by locale. Here, the worldwide Middle East and Africa Mobility as a Service Market is profoundly examined based on areas and nations like North America, Europe, China, India, Japan, and the MEA.

Application or End User: This segment of the exploration study shows how extraordinary end-client/application sections add to the worldwide Middle East and Africa Mobility as a Service Market.

Market Forecast: Production Side: In this piece of the report, the creators have zeroed in on creation and creation esteem conjecture, key makers gauge, and creation and creation esteem estimate by type.

Research Findings and Conclusion: This is one of the last segments of the report where the discoveries of the investigators and the finish of the exploration study are given.

Key Question answered in the survey of Middle East and Africa Mobility as a Service market report:

Sales and Demand of Middle East and Africa Mobility as a Service

Growth of Middle East and Africa Mobility as a Service Market

Market Analysis of Middle East and Africa Mobility as a Service

Market Insights of Middle East and Africa Mobility as a Service

Key Drivers Impacting the Middle East and Africa Mobility as a Service market

Quels sont les principaux moteurs impactés par le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Contraintes Croissance du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Étude de marché sur la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

