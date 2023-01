Le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre un TCAC de 31,5 % dans le monde d’ici 2029. Taille, part, taux de croissance de l’industrie, demande et prévisions de revenus

Le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre un TCAC de 31,5 % dans le monde d’ici 2029. Taille, part, taux de croissance de l’industrie, demande et prévisions de revenus

Moyen-Orient et Afrique La mobilité en tant que tendance du marché des services liée au marché mondial de cette industrie . Développement de lignes de production à des fins de recherche et d’échelle, concentration accrue sur les coûts d’exploitation des fabricants, concentration accrue et tendances clés liées au marché de la mobilité au Moyen-Orient et en Afrique en tant que marché de services. Cependant, la tendance croissante vers le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique en tant qu’option viable à coût élevé devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial.

Obtenez une copie de l’exemple de rapport PDF complet : (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-mobility -comme-un-marché-de-service

Les principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique sont:

Lyft, Inc., Uber Technologies, Inc., Cubic Corporation, Transit Systems Innovation SE, BlaBlaCar et Bolt Technology OÜ

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-mobility-as-a-service-market

Quel segment de produit devrait capter la plus grande traction sur le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique en 2022 ?

Le rapport étudie en outre l’état du développement du marché et la future tendance du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique à travers le monde. Il divise également la segmentation du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique par type et par applications pour rechercher et révéler de manière complète et approfondie le profil et les perspectives du marché.

Sur la base du type de service, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en partage de voiture, partage de bus, train, covoiturage, partage de vélos, véhicules autonomes et autres. En 2021, le segment du transport en commun détenait une part plus importante du marché de la mobilité en tant que service en raison de l’augmentation des options de réservation et du confort qui a accru la demande de services de transport ferroviaire.

Basé sur la solution, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en solutions de navigation, solutions de billetterie, plates-formes technologiques, services d’assurance, fournisseurs de connectivité télécom et moteurs de paiement. En 2021, la catégorie des solutions de navigation représentait la plus grande taille du marché en raison de la demande croissante de solutions de navigation en raison de l’importance croissante de la sécurité des passagers et de l’intérêt croissant pour la réduction du temps de trajet.

Basé sur le type de transport, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en public et privé. En 2021, la catégorie publique représentait la plus grande taille de marché en raison de l’augmentation du trafic de véhicules entraînant une demande accrue de services de mobilité.

En fonction du type de véhicule, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en véhicules à quatre roues, bus, trains et micro-mobilité. En 2021, le segment des véhicules à quatre roues détenait la plus grande part du marché, principalement grâce à des investissements croissants dans les infrastructures de transport qui alimentent la demande de services de mobilité.

Basé sur la plate-forme d’application, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en IOS, Android et autres. En 2021, la catégorie Android représentait la plus grande taille du marché en raison de la pénétration croissante d’Internet et de l’utilisation croissante de la téléphonie mobile dans les pays en développement, ce qui a entraîné une demande accrue de services de mobilité pour les applications Android.

En fonction du type d’exigence, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en connexions du premier et du dernier kilomètre, trajets hors pointe et quarts de travail, trajets quotidiens, trajets vers les aéroports ou les arrêts de transport en commun et trajets interurbains. En 2021, la catégorie des déplacements interurbains représentait une part de marché plus importante, en raison de l’augmentation du trafic de véhicules entraînant une demande accrue de services de transfert.

Selon la taille de l’organisation, le marché des services de mobilité est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021, le segment des grandes entreprises détenait une plus grande part de marché en raison de l’augmentation des investissements de divers géants de la technologie dans l’autopartage et les infrastructures de transport qui gagnent du terrain dans l’industrie des transports.

Sur la base de critères d’utilisation, le marché de la mobilité en tant que service est segmenté en usage commercial et personnel. En 2021, la catégorie commerciale détenait une plus grande part de marché en raison de la demande croissante d’options de transport sûres, efficaces et économiques pour les marchandises et les matériaux.

Quelle région devrait dominer le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique?

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et autres Moyen-Orient et Afrique)

Nos analystes de recherche peuvent vous aider à obtenir des détails personnalisés pour les rapports que vous pouvez modifier en termes de régions, d’applications ou de détails statistiques spécifiques. De plus, nous serons toujours heureux de faire des recherches triangulées avec vos données pour rendre notre étude de marché plus complète de votre point de vue.

Points clés couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché: Il comprend six sections, la portée de l’étude, les principaux fabricants couverts, les tranches de marché par type, les segments de marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Environnement du marché : ici, à l’opposé du marché mondial de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique, il est disséqué en morceaux du gâteau par la valeur, le revenu, le commerce et l’organisation, les taux du marché, les circonstances intenses et les modèles les plus récents, les consolidations. , développe, sécurise et complète toute la partie industrie de l’organisation.

Profils des fabricants : Ici, les principaux acteurs du marché mondial de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique sont considérés en fonction des régions commerciales, des principaux articles, du bénéfice net, des revenus, des coûts et de la production.

État du marché et perspectives par région : dans ce segment, le rapport examine la marge nette, les transactions, les revenus, la génération, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique est étudié en profondeur en fonction de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Applications ou utilisateurs finaux : cette partie de l’étude exploratoire montre comment une section spéciale client final/application est ajoutée au marché mondial de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique.

Prévisions du marché : côté production : dans cette partie du rapport, les auteurs se sont concentrés sur l’estimation de la création et de l’estime de la création, la jauge des fabricants clés et l’estimation de la création et de l’estime de la création par type.

Constatations et conclusions : Il s’agit de l’une des dernières parties du rapport où sont présentées les constatations des enquêteurs et la conclusion de l’étude exploratoire.

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières Request TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-mobility-as-a-service-market.

Réponses aux questions clés dans l’étude du rapport sur le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique :

Ventes et demande de mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Croissance du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Analyse du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Aperçu du marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Principaux facteurs influençant le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Quels sont les principaux moteurs ayant un impact sur le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique?

Le marché de la mobilité en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique freine la croissance

Études de marché sur le Moyen-Orient et l’Afrique Mobilité en tant que service

Contactez-nous avant d’acheter @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=middle-east-and-africa-mobility-as-a-service-market

Rapports DBMR sur les tendances :

https://www.marketwatch.com/press-release/drone-package-delivery-market-registered-substantial-cagr-growth-of-466-by-2028-analyzed-by-technology-trends-key-players- Analyse régionale et opportunités – 2022-09-13

https://www.marketwatch.com/press-release/augmented-reality-virtual-reality-gaming-market-to-exhibit-190-cagr-industry-size-share-trends-and-forecast-by-2028- 2022-09-13

https://www.marketwatch.com/press-release/shipbuilding-market-explores-new-growth-opportunities-at-a-cagr-of-485-forecast-by-2028-industry-share-size-trends- Demande et stratégie commerciale – 2022-09-13

https://www.marketwatch.com/press-release/network-security-market-registered-at-cagr-120-new-business-opportunities-development-trend-and-feasibility-studies-by-2028-2022- 09-13

https://www.marketwatch.com/press-release/platform-based-payment-gateway-market-size-expected-to-grow-at-1180-of-high-cagr-by-2028-with-industry- Analyse-Taille-Partage-et-Tendances-Développement-2022-09-13

Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada . Une société d’analyse et de conseil sur les marchés innovants et émergents avec un niveau de durabilité et une approche avancée inégalés. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à développer des connaissances utiles qui permettront à votre entreprise de réussir sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures conçues et construites par Pune en 2015. La société a vu le jour dans le département de la santé avec un personnel beaucoup plus restreint essayant de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant des analyses de premier ordre. . Depuis lors, la société a élargi son champ d’action en élargissant ses divisions et en ouvrant un nouveau bureau sur le site de Gurugram en 2018, où une équipe de personnes très talentueuses se donne la main pour développer la société. « Pendant les temps difficiles de COVID-19, alors que tout dans le monde était ralenti par le virus, notre équipe d’études de marché dédiée à Data Bridge a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle. Manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons abrité plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – Corporatesales@databridgemarketresearch.com