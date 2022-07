Le Marché de la migration de données Atteindra 30,73 Milliards de dollars D’ici 2028: Rapports et données

New York, le 21 novembre 2019 – Le marché mondial de la migration de données devrait atteindre 30,73 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le processus de déplacement de données d’un format, d’un emplacement ou d’une application vers un autre est connu sous le nom de migration de données.

C’est le résultat de l’introduction d’un nouveau système de localisation des données. La migration des données sélectionne, prépare et transforme efficacement les données pour les transférer de manière permanente d’un stockage à un autre. En mettant de plus en plus l’accent sur l’optimisation et les progrès technologiques, les entreprises utilisent des services de migration de bases de données pour déplacer leurs données du stockage sur site vers le stockage dans le cloud.

Les avantages supplémentaires que les entreprises retirent des solutions de migration de bases de données sont les suivants: le processus garantit une intégrité absolue des données, réduit les coûts des supports et du stockage avec des améliorations significatives du retour sur investissement, et minimise également toute perturbation possible des opérations commerciales quotidiennes avec un minimum d’efforts manuels et met à niveau les applications et services sous-jacents tout en améliorant l’efficacité et l’efficience. Le processus contribue également à la mise à l’échelle des ressources pour répondre aux besoins croissants des ensembles de données commerciales, ainsi qu’à la constitution d’une clientèle, car il élimine divers obstacles pouvant entraver la relation client-entreprise.

Actuellement, la plupart des entreprises ont différents départements pour gérer différents processus et opérations. Les données produites à partir de diverses sources telles que les services Web, les applications mobiles et les médias sociaux génèrent un besoin de gestion et de surveillance. La numérisation étant la nouvelle tendance, la migration des données devrait se développer dans les années à venir.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

* Les logiciels détenaient une part de marché de 58,9% en 2018. Le segment devrait augmenter en raison de la demande croissante de migration de données pour gérer le volume croissant de données et améliorer la productivité.

• Les grandes entreprises détenaient une part de marché de 63,2% en 2018. Le logiciel de migration est très demandé, car les entreprises passent de plus en plus à la numérisation. Les grandes entreprises transfèrent tous leurs serveurs de données en ligne sur une plate-forme basée sur le cloud pour éviter la perte de données et stimuler la croissance de l’entreprise.

• Le déploiement basé sur le cloud devrait détenir une part de marché de 60,4% au cours de la période de prévision. Le marché de la migration de données est stimulé par l’augmentation de l’adoption de solutions basées sur le cloud par les entreprises pour améliorer leurs activités. Les solutions basées sur le cloud ont de faibles coûts de maintenance, moins de configuration physique et offrent une accessibilité 24/7 de n’importe où.

* La migration des données dans Core Banking consiste à cartographier de manière transparente le solde, les entrées, les informations client et d’autres données liées à la source du système cible. Environ 60% des banques à travers le monde planifient un projet de transformation. Le segment BFSI détenait la plus grande part de marché parmi le segment des utilisateurs finaux.

• Le segment des fonctions commerciales marketing a dominé le marché de la migration de données, avec une part de marché de 21,3% en 2018. La migration des données aide les entreprises à obtenir une vue à 360 degrés des entreprises cibles et à concevoir une stratégie marketing en conséquence.

• L’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC de 20,7% au cours de la période de prévision. L’augmentation de l’application des produits basés sur l’IoT stimulera la demande du marché. Des pays tels que l’Inde, le Japon, la Chine, l’Australie et Singapour afficheront une forte adoption de la migration des données dans les années à venir.

* Participants clés Oracle, IBM, SAP, Microsoft, Syncsort, SAS Institute, Information Builders, Talend, Attunity et Scribe Software, entre autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés sur le marché mondial de la migration de données en fonction des composants, des fonctions métier, de la taille de l’organisation, du mode de déploiement, des utilisateurs finaux et de la région:

Perspectives des composantes (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

• Logiciel

• Service

Perspectives des fonctions commerciales (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

• Marketing

• Opérations

• Finance

• Juridique

• Commerciale

* Ressources Humaines

Perspectives de la taille de l’Organisation (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

* Petites et moyennes entreprises

* Grandes Entreprises

Perspectives du mode de déploiement (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

• Sur site

• Sur demande

Perspectives des utilisateurs finaux (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

• BFSI

* Médias et Divertissement

* Commerce de Détail et Biens de Consommation

* Énergie et Services publics

• Fabrication

• Soins

* INFORMATIQUE et Télécommunications

* Gouvernement et Défense

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

• Europe

o Royaume-Uni

o France

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

• MEA

* Amérique Latine

o Brésil

