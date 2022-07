Le marché de la migraine devrait croître à un TCAC de plus de 4,10 % au cours de la période 2022-2029

Le rapport Migraine Marke de première classe a été formulé avec les modèles de meilleures pratiques, une analyse de marché complète et des méthodologies de recherche afin que les clients atteignent une segmentation et des informations parfaites sur le marché. Les études de marché menées dans ce rapport de marché sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies en matière de production, de marketing, de vente et de promotion. Pour produire un excellent rapport Migraine Marke de manière exceptionnelle, les outils et techniques les plus récents et les plus avancés ont été utilisés afin que le client obtienne le maximum d’avantages.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la migraine était évalué à 3,5 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,83 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le Data L’équipe Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la migraine sont :

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie Inc. (États-Unis)

WOCKHARDT (Bombay)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Cipla Inc. (États-Unis)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

Eisai Co., Ltd. (Japon)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Abbott (États-Unis)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Merck KGaA (Allemagne)

La migraine est une maladie neurologique qui provoque une douleur lancinante au front, sur le côté de la tête ou autour des yeux chez une seule personne. Des symptômes autonomes tels que nausées, vomissements, photophobie et phonophobie sont fréquemment associés à la douleur. La migraine est généralement diagnostiquée en examinant les antécédents médicaux et les symptômes du patient, ainsi qu’en effectuant des tests sanguins et des IRM et des tomodensitogrammes. Pour soulager les symptômes et réduire la fréquence et l’intensité des crises de migraine, des médicaments en vente libre et des injections sur ordonnance sont actuellement disponibles. Ces médicaments sont pris soit de façon régulière, soit en réponse à des crises ou à des exacerbations de douleur chronique.

Dynamique du marché de la migraine

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la migraine

La prévalence croissante de la migraine est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché de la migraine. La dépendance croissante au tabagisme et l’augmentation de la consommation d’alcool sont les principaux facteurs qui augmenteront la prévalence de la migraine et influenceront la dynamique du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante de médicaments de précision

La demande croissante de médicaments de précision améliorera le taux de croissance du marché. Parallèlement à cela, l’amélioration des politiques de remboursement des médicaments contre la migraine propulsera le taux de croissance du marché.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de la migraine est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

En outre, les initiatives croissantes des organisations publiques et privées pour sensibiliser le public élargiront le marché de la migraine. De plus, un revenu disponible élevé et une demande croissante d’appareils de stimulation nerveuse pour traiter la migraine entraîneront l’expansion du marché de la migraine. Parallèlement à cela, l’augmentation de la population gériatrique et l’avènement des anticorps monoclonaux du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP) amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la migraine. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la migraine au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial de la migraine

D’autre part, le coût élevé associé au traitement de la migraine entravera le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement vont défier le marché de la migraine. De plus, une baisse des visites cliniques due à l’épidémie de COVID0-19 et au traitement procédural des migraines en raison des normes de distanciation sociale agira comme un frein et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la migraine fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la migraine, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché de la migraine vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché de la migraine

Plusieurs marchés mondiaux ont été touchés par la pandémie mondiale de coronavirus. Les cas de COVID-19 et les soins aux patients occupaient le secteur de la santé. Pendant ce temps, les industries pharmaceutiques et de la recherche sur les médicaments connaissaient une forte augmentation de la demande. Le marché de la migraine, en revanche, est touché par l’épidémie de virus. Divers médicaments pour le traitement du COVID-19 étaient testés par l’industrie pharmaceutique. De plus, les tests de dépistage des médicaments contre la migraine pour le COVID-19 avaient un impact bénéfique sur le marché.

Pendant ce temps, il y a beaucoup de recherches funéraires en cours. La majorité des entreprises biopharmaceutiques utilisent ce temps pour créer de nouveaux médicaments. L’industrie des médicaments contre la migraine suit les compositions et les effets des médicaments. La demande augmentera en raison de la recherche considérable dans le secteur de la migraine. De plus, dans les années à venir, un plus grand choix de médicaments et de traitements sera disponible. Tous ces éléments aideront le marché de la migraine dans son ensemble.

Développement récent

En septembre 2021, la FDA a approuvé le premier et le seul antagoniste oral des récepteurs CGRP nommé QULIPTA™ (atogepant), qui est spécifiquement développé pour le traitement préventif de la migraine. Le CGRP et ses récepteurs sont utilisés pour le système nerveux associé à la pathogenèse de la migraine, et les niveaux de CGRP se sont avérés plus élevés pendant les crises de migraine dans les études. QULIPTA est un médicament à prise unique quotidienne qui bloque le CGRP. Il est disponible en trois dosages différents, dont 10 mg, 30 mg et 60 mg.

Analyse/aperçus régionaux du marché de la migraine

Le marché Migraine est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, traitement, diagnostic, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la migraine sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché de la migraine en raison de la prévalence croissante de la migraine dans cette région. De plus, l’attention croissante des principaux acteurs clés sur les nouvelles technologies stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre de la population et de l’augmentation des dépenses de santé dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le paysage concurrentiel du marché Migraine fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la migraine.

