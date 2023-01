Le marché de la microencapsulation alimentaire affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

«

Marché mondial de la microencapsulation alimentaire, par technologie (pulvérisation, émulsion et goutte à goutte), matériau de base (médicaments pharmaceutiques et de santé et autres), matériau de coque (polymères, gommes et résines et autres), application (produits pharmaceutiques et de soins de santé, soins à domicile et personnels , Agroalimentaire, Agrochimie , Construction, Textile) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché de la microencapsulation alimentaire

La technologie d’encapsulation devient de plus en plus importante dans une variété d’industries, y compris les diagnostics biomédicaux, l’alimentation, les cosmétiques et la pharmacothérapie. L’industrie de la microencapsulation a le potentiel de fournir au corps des nutriments difficiles à obtenir en les incluant dans des produits alimentaires enrichis ou fonctionnels. La technologie est également utilisée pour améliorer la biodisponibilité et l’administration de nutraceutiques, dont il a été démontré qu’ils ont des propriétés thérapeutiques et de prévention des maladies.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la microencapsulation alimentaire était évalué à 10,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 19,73 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché de la microencapsulation alimentaire

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Technologie (pulvérisation, émulsion et goutte à goutte), matériau de base (médicaments pharmaceutiques et médicaux et autres), matériau de coque (polymères, gommes et résines et autres), application (produits pharmaceutiques et de soins de santé, soins à domicile et personnels, aliments et boissons, produits agrochimiques , Bâtiment, Textile) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cargill, Incorporated (États-Unis), BASF SE (Allemagne), DuPont (États-Unis), DSM (Pays-Bas), FrieslandCampina (Pays-Bas), Kerry Group plc (Irlande), Ingredion (Suisse), International Flavors & Fragrances Inc. IFF (États-Unis) , Symrise (Allemagne), Sensient Technologies Corporation (États-Unis), Blachem Inc. (États-Unis), Firmenich SA (Suisse), Vitablend (Pays-Bas), Advanced Bionutrition Corp (États-Unis), Encpasys LLC (États-Unis), Clextral (France), Sphera Encapsulation (Italie), Aveka (États-Unis), Lycored (Israël) et Tastetech (Royaume-Uni) Opportunités Les économies en croissance et les avancées technologiques

Les fabricants de l’industrie alimentaire se concentrent sur des développements innovants dans les procédés d’encapsulation

Des économies de coûts résultent de l’innovation de ces processus, ce qui incite à l’adoption de l’encapsulation des aliments

Définition du marché

La microencapsulation est une technique dans laquelle des ingrédients actifs liquides, solides ou gazeux sont emballés dans un autre matériau pour protéger ou protéger l’ingrédient actif de son environnement. Cette méthode est utile pour augmenter la stabilité des mélanges thermochromiques.

Dynamique du marché de la microencapsulation alimentaire

Conducteurs

application croissante des techniques de microencapsulation dans une variété de domaines

La technologie d’encapsulation devient de plus en plus importante dans divers domaines, notamment la pharmacothérapie, les diagnostics biomédicaux, les cosmétiques et l’alimentation. En raison de leurs caractéristiques et avantages exceptionnels, les techniques de nano-encapsulation et de microencapsulation sont de plus en plus développées et utilisées dans un large éventail d’industries. Ces avantages incluent généralement une biodisponibilité supérieure des composés dans les systèmes d’administration de médicaments étant donné qu’environ la moitié de tous les médicaments produits ont des problèmes de faible biodisponibilité. Les techniques de microencapsulation innovantes favorisent ces avantages et ont des densités de particules modulées pour répondre aux spécifications des matériaux légers et poreux.

La forte dépendance de la technologie de microencapsulation dans l’industrie alimentaire et des boissons

La microencapsulation est une application nanotechnologique bien connue dans l’industrie pharmaceutique mais qui a un potentiel important dans l’industrie alimentaire. Bien qu’il s’agisse d’une technologie relativement nouvelle, la microencapsulation s’est rapidement forgée une solide réputation et est aujourd’hui l’une des plus utilisées dans l’industrie alimentaire. La microencapsulation a été utilisée dans une variété d’applications alimentaires au cours des dernières années, y compris le transport des aliments, le stockage des aliments, la production alimentaire, l’emballage alimentaire et la transformation des aliments.

Occasion

Les économies en croissance et les progrès technologiques sont attribués aux fortes opportunités de croissance du marché de l’encapsulation alimentaire dans les régions émergentes. L’introduction de nouvelles technologies d’encapsulation, telles que la microencapsulation et la bioencapsulation, stimule la demande d’encapsulation dans diverses applications alimentaires. De nombreux produits alimentaires bénéficient de l’encapsulation en termes de goût. Les fabricants de l’industrie alimentaire se concentrent sur des développements innovants dans les procédés d’encapsulation qui aideront à différencier les produits, à ajouter de la valeur et à garantir la sécurité des produits alimentaires tout en conservant leur goût. L’avancement de la microencapsulation se traduit par des agents bioactifs plus petits avec une biodisponibilité accrue. Les économies de coûts résultent de l’innovation de ces procédés, ce qui incite à l’adoption de l’encapsulation des aliments.

Ce document offre une perspective prospective d' une variété d' éléments qui stimulent ou freinent la croissance du marché de la microencapsulation alimentaire.



– Il donne une évaluation approfondie de l’évolution de la dynamique de l’opposition et vous place en avance sur vos concurrents.

– Il propose une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance attendue du marché Microencapsulation alimentaire.

– Il aide à faire des sélections d’entreprises commerciales informées en développant une évaluation précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Agents de démoulage.

– Ce document aide les clients à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

