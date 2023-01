Le marché de la micro-IRM atteindra 2,02 milliards de dollars d’ici 2029

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une modalité d’imagerie utilisée pour mener des recherches précliniques sur de petits animaux afin de développer de nouveaux traitements contre le cancer, d’identifier de nouveaux médicaments candidats et d’identifier des produits chimiques pour le traitement de maladies cardiaques, neurologiques et infectieuses. La microIRM est une technique efficace en raison de l’absence de rayonnement ionisant, de sa haute résolution spatiale et de son aptitude particulière à l’imagerie des tissus mous. L’imagerie fonctionnelle, anatomique et moléculaire ne sont que quelques-unes des nombreuses utilisations de la microIRM chez les petits animaux et sont utilisées dans divers domaines, notamment la pharmacologie, la cartographie cérébrale, les maladies neurodégénératives et la psychiatrie.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché de la micro IRM passera de 1,5 milliard USD en 2021 à 2,02 milliards USD en 2029, avec une croissance à un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Des informations telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la portée géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe de recherche de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix. et cadre réglementaire.

Les principales entreprises de premier plan couvertes par le rapport sur le marché de la micro-IRM sont Hitachi Medical Systems, Siemens Medicals Pvt Ltd, Canon Medical Systems Inc, General Electric Co, Koninklijke Philips NV, Aspect Imaging, Bruker, AURORA HEALTHCARE, ESAOTE SPA, FONAR, Neusoft Corporation, Sanrad Medical Systems Private Limited, Stryker, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Medtronic et de nombreuses autres sociétés nationales et mondiales. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché de l'imagerie par résonance magnétique micro fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, la valeur d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la part de marché et l'impact des acteurs du marché.

Marché mondial de l’imagerie par résonance magnétique micro et portée de la taille du marché

Le marché de la micro IRM est segmenté en fonction de la conception, du type d’appareil, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de la conception, le marché de la micro-IRM est segmenté en IRM ouverte, IRM fermée, IRM à alésage standard et IRM à large alésage.

Sur la base des applications, le marché de la micro IRM est segmenté en rachidien, neurologique, orthopédique, cardiovasculaire, tête et cou, abdomen et prostate, etc.

Sur la base du type d’appareil, le marché de la micro IRM est segmenté en IRM à faible champ (moins de 1,5 T), IRM à champ élevé (1,5 T – 3,0 T), champ très élevé (4,0 T – 5,0 T) et IRM à champ ultra moyen. IRM à champ élevé (6,0 T ou plus).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la micro-IRM a été segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et centres d’imagerie diagnostique.

Analyse au niveau national du marché Imagerie par résonance magnétique micro

Comme mentionné ci-dessus, le marché de l’imagerie par résonance magnétique micro a été analysé pour fournir des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, conception, type d’appareil, application et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie par résonance magnétique microscopique comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie par résonance micro-magnétique en raison de l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires et neurologiques et des innovations technologiques croissantes, tandis que l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché de l’imagerie par résonance micro-magnétique en raison de l’expansion des services de santé et du nombre croissant des populations gériatriques Le marché de l’imagerie par résonance domine.

La section pays du rapport sur le marché de l’imagerie par résonance magnétique présente également divers influenceurs du marché et changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. Par ailleurs, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les enjeux d’une concurrence intense ou rare avec les marques locales et nationales ;

