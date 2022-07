Le marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs rapportera 8 288,55 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 6,6 % : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Semiconductor Metrology and Inspection Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type, Technology, and Organization Size », le marché devrait passer de US$ 5 638,66 millions en 2022 à 8 288,55 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,6 % de 2022 à 2028. Les semi-conducteurs sont utilisés dans de nombreux articles de consommation numériques, notamment les téléphones portables/smartphones, les appareils photo numériques, les téléviseurs, les machines à laver, les réfrigérateurs et les ampoules LED. Les progrès récents des puces à semi-conducteurs offrent une automatisation de l’éclairage dans les bâtiments intelligents. Les systèmes d’éclairage avec des puces semi-conductrices intégrées dans les luminaires permettent aux capteurs de puiser dans la même source d’énergie que les lumières des bâtiments intelligents d’aujourd’hui pour gérer la lumière de manière autonome. Ces capteurs peuvent mesurer la quantité de lumière nécessaire en temps réel et relayer cette information au système de gestion. En outre, l’industrie 4.0 augmente l’utilisation des semi-conducteurs pour le secteur industriel. Ces facteurs stimulent la croissance du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs.

Aperçu du marché – Marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs La fabrication de plaquettes, la fabrication et d’autres procédures utilisent la technologie d’emballage avancée (AP). Le contrôle de ces opérations en amont nécessite des méthodes d’inspection et de mesure. La réduction de la taille des fonctionnalités entraîne des demandes de précision, de précision, de sensibilité et de débit élevés. D’autre part, les procédures AP sont confrontées à des problèmes de mesure et d’inspection propres aux applications back-end, tels que la métrologie des bosses et les défauts non visuels. Les exigences spéciales, combinées à la diversité accrue et à l’évolution rapide des processus AP, propulsent principalement la demande d’équipements de métrologie et d’inspection des semi-conducteurs à l’échelle mondiale.

Le marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs est segmenté en fonction du type, de la technologie et de la taille de l’organisation. En fonction du type, le marché est segmenté en système d’inspection de plaquettes, système d’inspection de masque et métrologie des couches minces. Par technologie, le marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs est divisé en optique et faisceau d’électrons. En fonction de la taille de l’organisation, le marché est divisé en grandes entreprises et PME.

Matériaux appliqués, Inc. ; ASML ; Hitachi High-Tech Corporation ; JEOL Ltd ; KLA Corporation ; Nova Ltd. ; Nikon Metrology SA ; Vers l’Innovation ; Thermo Fischer Scientific Inc. ; et Lasertec Corporation font partie des acteurs clés présentés au cours de cette étude sur le marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs. De plus, plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de cette étude de marché pour obtenir une vue holistique du marché mondial et de son écosystème.

