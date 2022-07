Le marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs d’une valeur de 8 288,55 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 6,6 % – Rapport exclusif de The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, technologie et taille de l’organisation », le marché devrait passer de 5 638,66 millions de dollars américains en 2022 aux États-Unis 8 288,55 millions de dollars d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 6,6 % de 2022 à 2028.

Les semi-conducteurs sont utilisés dans de nombreux articles de consommation numériques, notamment les téléphones portables/smartphones, les appareils photo numériques, les téléviseurs, les machines à laver, les réfrigérateurs et les ampoules LED. Les progrès récents des puces à semi-conducteurs offrent une automatisation de l’éclairage dans les bâtiments intelligents. Les systèmes d’éclairage avec des puces semi-conductrices intégrées dans les luminaires permettent aux capteurs de puiser dans la même source d’énergie que les lumières des bâtiments intelligents d’aujourd’hui pour gérer la lumière de manière autonome. Ces capteurs peuvent mesurer la quantité de lumière nécessaire en temps réel et relayer cette information au système de gestion. En outre, l’industrie 4.0 augmente l’utilisation des semi-conducteurs pour le secteur industriel. Ces facteurs stimulent la croissance du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative : – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004996/

Le marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs est segmenté en fonction du type, de la technologie et de la taille de l’organisation. En fonction du type, le marché est segmenté en système d’inspection de plaquettes, système d’inspection de masque et métrologie des couches minces. Par technologie, le marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs est divisé en optique et faisceau d’électrons. En fonction de la taille de l’organisation, le marché est divisé en grandes entreprises et PME.

Paysage concurrentiel : Marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs : Applied Materials, Inc. ; ASML ; Hitachi High-Tech Corporation ; JEOL Ltd ; KLA Corporation ; Nova Ltd. ; Nikon Metrology SA ; Vers l’Innovation ; Thermo Fischer Scientific Inc. ; et Lasertec Corporation

Le nombre de dispositifs à semi-conducteurs installés dans les automobiles n’a cessé d’augmenter. Les semi-conducteurs montés sur voiture sont disponibles dans une variété de formes et de tailles. Plus de semi-conducteurs sont susceptibles d’être utilisés dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) à l’avenir. Ainsi, la demande croissante de produits à base de semi-conducteurs soutient la croissance du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs.

L’écosystème mondial du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs comprend les parties prenantes suivantes : fournisseurs de matériel/composants, fabricants de métrologie et d’inspection des semi-conducteurs, fournisseurs de services de métrologie et d’inspection et utilisateurs finaux. Les fournisseurs de composants proposent divers composants tels que des lentilles, des interrupteurs, des moteurs, etc. Souvent, les partenaires R&D des fournisseurs d’équipements de métrologie deviennent également des fournisseurs de composants. Les acteurs du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs tels que KLA Corporation, ASML et Applied Materials fournissent l’équipement aux fournisseurs de services de métrologie et d’inspection ou directement à l’utilisateur final, tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Intel Corporation et Samsung Corporation.

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché : – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00004996/

Les plus grands producteurs de semi-conducteurs de la région, dont le Japon, Taïwan et la Corée du Sud, ont enregistré des pertes en raison des restrictions sur la chaîne d’approvisionnement en 2020, car ces pays exportent leurs semi-conducteurs vers plusieurs pays. Cependant, à mesure que les économies ont rouvert et que les industries ont repris leurs activités, la demande de semi-conducteurs de divers utilisateurs finaux a commencé à augmenter progressivement.

Le rapport comprend une analyse SWOT des principales entreprises du marché mondial de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs. Il contient et étudie également les développements les plus récents du marché susceptibles d’affecter l’industrie. De plus, les produits et services offerts par ces entreprises sont également documentés. Les principales entreprises contribuant à l’évaluation du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs sont

Détails du chapitre sur le marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs

Partie 04: Dimensionnement du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs

Partie 05: Segmentation du marché de la métrologie et de l’inspection des semi-conducteurs par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques : – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00004996/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876