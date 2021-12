Le marché de la métagénomique devrait atteindre 314,3 millions de dollars US en 2027

Selon l’étude Insight Partners sur les « Prévisions du marché de la métagénomique jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse globale – par produit, application », le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés à la croissance du marché. La croissance du marché mondial de la métagénomique est attribuée à l’augmentation des investissements en capital-risque, aux avantages de la métagénomique en biotechnologie et à l’application industrielle de la métagénomique.

La métagénomique peut être définie comme l’étude du métagénome, qui est le génome collectif des micro-organismes. Les micro-organismes sont collectés à partir d’échantillons environnementaux et les études sont menées pour fournir des informations sur la diversité microbienne et l’écologie d’un environnement spécifique. L’étude des micro-organismes est menée à l’aide de la technologie/technique de métagénomique du fusil de chasse qui est utilisée pour extraire l’ADN de l’échantillon environnemental et séquencer les petits fragments. La métagénomique est le domaine naissant et dynamique qui s’est approprié les outils utilisés pour la génomique standard et appliqués à l’étude de l’ensemble des communautés de microbes.

Aperçu du marché

Avantages de la métagénomique en biotechnologie pour stimuler la croissance du marché mondial de la métagénomique

La métagénomique est un domaine qui combine diverses technologies moléculaires importantes et permet aux scientifiques d’étudier plus en profondeur les micro-organismes. La technologie permet de libérer les vastes potentiels biotechnologiques contenus dans les micro-organismes. La métagénomique aide à identifier les micro-organismes, qu’ils puissent être cultivés ou non. L’analyse peut être effectuée à partir des données génomiques obtenues directement à partir d’un échantillon environnemental qui fournit des informations sur les espèces existantes et permet également l’extraction d’informations concernant la fonctionnalité des communautés microbiennes dans leur habitat naturel.

En outre, la métagénomique détient également les capacités dans les industries alimentaires et pharmaceutiques. Par exemple, la métagénomique peut être utile pour l’identification d’enzymes possédant des propriétés technologiques souhaitables. Ceci permet de mettre en relation les capables de catalyser de nouvelles réactions qui peuvent être difficiles ou coûteuses à réaliser. De plus, il permet d’identifier les fonctions dans une large gamme de conditions environnementales rencontrées dans les cycles de transformation alimentaire et pharmaceutique, y compris des conditions extrêmes de température, de pH, d’osmolarité et autres.

De plus, les applications biotechnologiques de la métagénomique sont susceptibles d’être favorisées par la poursuite d’études écologiques fondamentales et de criblages ciblés pour la bioprospection. La métagénomique a contribué à la découverte d’antibiotiques et d’enzymes industrielles à partir de micro-organismes cultivés. Par exemple, la découverte de la streptomycine et d’autres antibiotiques bactériens a rebondi sur des études très basiques de métagénomique.

Il inclut également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché dans toutes les régions. Le marché de la métagénomique, par région, est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale (SAM).

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises.

En termes de produits, le marché mondial de la métagénomique est segmenté en instruments et logiciels et consommables. En 2018, le segment des consommables détenait la plus grande part du marché. En outre, le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En termes d’application, le marché mondial de la métagénomique est segmenté en diagnostic clinique, métagénomique pour la découverte de médicaments et autres. Le segment des diagnostics cliniques détenait la plus grande part du marché en 2018 et le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché de la métagénomique : paysage concurrentiel et développements clés

Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Qiagen, Bio-Rad Laboratories, Inc, Perkinelmer Inc., Illumina Inc., F. Hoffman-La Roche Ltd., Oxford Nanopore Technologies Ltd., Pacific Bioscience of California, Inc. .

