Le marché de la messagerie observera une croissance surprenante de —— millions de dollars d’ici 2029 avec une part de taille, des acteurs clés, des revenus et des perspectives de croissance future

‘ Marché mondial du courrier ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché Courrier présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur Courrier. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport Courrier aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des services de messagerie

Le marché de la messagerie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 556 792,73 millions USD d’ici 2028 .

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Le service de messagerie consiste à livrer des messages, des colis et des colis d’une personne à une autre en utilisant divers modes de transport. La livraison est effectuée en utilisant plusieurs modes de transport tels que les routes, les voies navigables et les voies aériennes. Ces entreprises fournissent des services plus avancés tels que la livraison le jour même pour améliorer l’expérience client. Les services de messagerie impliquent l’ensemble du processus de ramassage du colis et de sa remise à la personne concernée. Il maintient également des entrepôts où les colis peuvent être stockés et livrés à différents endroits par différents moyens de transport.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché de la messagerie sont l’adoption croissante de la fabrication sous contrat, l’adoption de nouvelles technologies dans les systèmes de réseau de la chaîne d’approvisionnement des messageries, l’augmentation des activités d’importation et d’exportation mondiales et l’adoption de plusieurs services via les smartphones et l’utilisation des services Internet. La croissance croissante de la mondialisation conduit à des services de messagerie transfrontaliers et crée des opportunités pour la croissance du marché. Le manque d’infrastructures appropriées constitue le principal obstacle au marché des messageries. Les congestions associées aux routes commerciales constituent un défi majeur pour la croissance du marché.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des services de messagerie : FedEx, Deutsche Post AG, United Parcel Service of America, Inc., Yamato Transport Co., Ltd. (une filiale de YAMATO HOLDINGS CO., LTD.), Koninklijke PostNL, Aramex, Singapour Post Limited, SF Express, Sagawa Express Co., Ltd. (Une filiale de SG Holdings Co., Ltd.), Qantas Airways Limited, Allied Express, Unique Air Express, Gati-Kintetsu Express Private Limited, Royal Mail Group Limited, DTDC Express Limited, Hermes Europe GmbH, GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH, GEODIS, Delhivery Pvt Ltd et LaserShip Inc

Segmentation du marché :

Le marché de la messagerie est segmenté en fonction du type, du mode de livraison, du type de client, de la destination et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial de la messagerie a été segmenté en sortant et entrant. En 2021, l’étranger détenait une plus grande part du marché, en raison de l’évolution de la demande du marché des biens de consommation, de la mise en œuvre de technologies de suivi des marchandises, qui à son tour se traduit par la fidélisation et la satisfaction des clients, et une meilleure expérience client.

Sur la base du mode de livraison, le marché mondial du courrier a été segmenté en livraison normale et livraison express. En 2021, la livraison normale détenait une plus grande part du marché, car les clients préfèrent avoir une expédition de 3 à 5 jours, plutôt que de payer plus pour une expédition express. Les consommateurs sont plus préoccupés par les frais d’expédition que par la rapidité de livraison, qui est le principal facteur responsable d’une part élevée de la livraison normale.

Sur la base du type de client, le marché mondial de la messagerie a été segmenté en B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer) et C2C (consumer-to-consumer). En 2021, la catégorie B2B (business to business) détenait la plus grande part du marché. Cela est principalement dû aux marchandises de grande valeur livrées dans le segment B2B, aux achats multiples de produits et à un nombre réduit de commandes annulées.

Sur la base de la destination, le marché mondial du courrier a été segmenté en national et international/transfrontalier. En 2021, le marché intérieur détenait une plus grande part du marché, en raison de la nature peu coûteuse des expéditions intérieures, du nombre réduit de documents et de réglementations impliqués, de la commodité et du cycle d’expédition plus court.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du courrier a été segmenté en commerce de gros et de détail (e-commerce), courrier médical, fabrication, services (BFSI), construction, services publics et industries primaires. Le segment des messageries médicales est en outre segmenté par type de service en services de messagerie standard, urgents et à la demande, services internationaux, entreposage, expédition de palettes et autres. Le segment des messageries médicales est en outre segmenté par application dans les hôpitaux, les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les laboratoires de diagnostic, les banques de sang et les fournitures et autres. Le segment des industries primaires est en outre segmenté en agriculture et autres ressources naturelles. Le commerce de gros et de détail (e-commerce), la fabrication, les services (BFSI), la construction et les services publics sont en outre segmentés en colis, messagerie et express. En 2021,

Analyse/aperçus régionaux du marché des services de messagerie

Le marché mondial Courrier est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, mode de livraison, type de client, destination et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des services de messagerie sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. , Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Chili, au Pérou et dans le reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique est la région la plus dominante dans les services de messagerie en raison du nombre d’entreprises présentes et des différents services offerts par les entreprises. L’Asie-Pacifique connaît une croissance à un TCAC le plus élevé.

La Chine représentait une part maximale du marché des messageries, en raison des nouvelles technologies dans les systèmes de réseau de la chaîne d’approvisionnement des messageries et de l’augmentation des activités d’importation et d’exportation. Les États-Unis représentent le deuxième marché en importance car ils utilisent largement les services de messagerie. La présence de l’industrie du commerce électronique qui a plus de services de messagerie augmente en Allemagne et domine donc dans la région Europe.

La section par pays du rapport sur le marché Courrier fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et l’analyse import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Courrier?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Courrier?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Courrier?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Courrier?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Courrier auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Courrier?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

