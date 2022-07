Le marché de la mémoire non volatile intégrée atteindra 2 406,26 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 61,8 % : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Embedded Non-Volatile Memory Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type and Industry», le marché était évalué à 82,94 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 2 406,26 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 61,8 % de 2021 à 2028.

La demande de connectivité omniprésente nécessite l’adoption rapide de technologies à faible coût et à faible consommation capables de communiquer en toute sécurité. En conséquence, l’expansion des appareils et services basés sur l’IdO devrait augmenter considérablement la demande de mémoire non volatile intégrée au cours de la période de projection. La mémoire non volatile intégrée est une petite puce qui peut être utilisée dans plusieurs systèmes intégrés. Il est généralement utilisé pour le cryptage des données, la programmation, le découpage, l’identification, le codage et la redondance dans les cartes à puce, les cartes SIM, les microcontrôleurs, les PMIC et les circuits intégrés de pilote d’affichage. Les fabricants du marché de la mémoire non volatile embarquée concentrent leurs efforts sur la fourniture d’eNVM sécurisées pour les microcontrôleurs utilisés dans les produits basés sur l’IoT.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00009586/

Le verrouillage dans la plupart des pays du monde pour minimiser la transmission du nouveau coronavirus a considérablement perturbé les activités de la chaîne d’approvisionnement et réduit les volumes de production de plusieurs fabricants, en particulier les propriétaires de petites et moyennes entreprises. L’industrie des semi-conducteurs a été fortement touchée par la baisse de la demande de composants électroniques émanant du secteur industriel et des utilisateurs finaux. Après le verrouillage, l’industrie a commencé à regagner des parts de marché alors que les installations de production ont redémarré leurs opérations en prenant des mesures de distanciation sociale. Les stratégies de travail à domicile et de surveillance à distance ont également contribué à augmenter la vente de produits électroniques avancés pour une meilleure connectivité. L’importance de l’industrie de l’informatique et des télécommunications a été mise en évidence à des fins de communication, ce qui a permis à l’industrie d’évoluer avec de nouvelles technologies telles que la connectivité IoT et la technologie compatible Wi-Fi haut débit. Le COVID-19 a eu un impact majeur sur l’industrie des semi-conducteurs au premier semestre 2020. Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), les ventes ont augmenté d’environ 11 % dans le monde au troisième trimestre. La demande croissante pour les appareils électroniques à petit facteur de forme, en particulier pour la surveillance de la santé et les smartphones, a augmenté la croissance du marché de la mémoire non volatile intégrée.

Sur le marché de la mémoire non volatile embarquée, de nouveaux types de mémoire non volatile embarquée hautes performances, tels que PRAM, RRAM, MRAM et FRAM, sont apparus à la suite du développement de nouveaux matériaux, offrant au marché des semi-conducteurs le potentiel de grandir. La capacité et la vitesse de stockage des informations pour l’utilisation de tous ont considérablement augmenté dans la récente technologie de mémoire non volatile intégrée, car une puce mémoire de 1 sg cm peut désormais contenir des informations de 10 Gbit, ce qui équivaut à 80 000 pages d’un journal, 20 heures de musique ou 2,5 heures de cinéma. La DRAM a aujourd’hui un temps d’accès aléatoire de 25 à 50 ns et une bande passante d’E/S de 3 à 4 GHz. La densité et la vitesse de la mémoire continueront d’augmenter à l’avenir en raison des progrès technologiques. Des percées telles que la technologie d’empilement de mémoire 3D (cellule/puce/paquet), l’utilisation de transistors tridimensionnels ou la réduction des nœuds de stockage de mémoire à la taille atomique devraient entraîner une densité de stockage plus élevée. La fusion de mémoires de base traditionnelles et de nouvelles mémoires peut améliorer les performances du système de mémoire. De nombreuses mémoires telles que Flash, SRAM, DRAM et de nouvelles mémoires seront combinées avec de la logique et des logiciels. En conséquence, les produits semi-conducteurs offriront une gamme plus large de systèmes hautes performances avec une durabilité et une persistance considérablement améliorées sur le marché des mémoires non volatiles embarquées. La technologie de la mémoire s’intégrera à plusieurs autres domaines (informatique, BT et NT) au XXIe siècle, ouvrant de nouveaux marchés tels que le traitement énorme des données et de l’information, la bio et les soins de santé, et les humanoïdes et les avions.

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00009586/

Large gamme d’applications de NVM pour stimuler la croissance du marché de la mémoire non volatile intégrée à l’avenir

Les mémoires non volatiles intégrées offrent une possibilité unique pour les systèmes électroniques et sont utilisées dans diverses applications – du grand public à l’automobile en passant par l’informatique et la communication. Depuis 1990, on a vu que le téléphone cellulaire numérique s’est développé à un rythme plus rapide; le volume de production a été multiplié par 300, passant par exemple de 5 millions à 1,5 milliard d’unités par an. La flexibilité et la transparence sont de plus en plus importantes dans les futures applications électroniques telles que l’électronique bon marché et portable. De nombreuses technologies de recherche avancées sont appliquées à une technologie flexible à utiliser dans une application électronique du monde réel. Bien que les mémoires à semi-conducteurs à base de silicium aient joué un rôle important dans le stockage et la communication des mémoires électroniques grand public, l’attention se détourne désormais de la technologie de mémoire à base de silicium rigide et vers une technologie de mémoire non volatile embarquée souple pour un faible coût, une grande surface, et applications électroniques flexibles de faible puissance.

De plus, le marché de la mémoire non volatile embarquée est en constante augmentation sur le long terme, bien qu’avec des hauts et des bas, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Alors que l’industrie des semi-conducteurs est portée par l’innovation, une nouvelle tendance impliquant la transparence, la flexibilité et les technologies 3D conduira à une croissance supplémentaire dans un avenir proche. Le stockage d’entreprise sera le marché NVM émergent le plus important, aidé par l’utilisation de la mémoire cache STT-MRAM et PCM. Le marché de la mémoire non volatile intégrée augmentera considérablement les performances d’entrée/sortie du système de stockage d’entreprise, qui deviendront plus exigeantes à mesure que le besoin de données Web fournies par des serveurs de masse flottants augmentera.

Aperçu du marché basé sur le type

En fonction du type, le marché de la mémoire non volatile intégrée est segmenté en eFlash, eOTP, eE2PROM, eMTP, eMRAM et autres. Le segment eFlash a dominé le marché avec la plus grande part de 28,7 % en 2020. Il devrait représenter 23,1 % de la part de marché totale d’ici 2028. eFlash, connu sous le nom de flash intégré, est l’une des formes de mémoire les plus largement utilisées dans l’électronique. . La technologie est offerte sous des formes non amovibles et amovibles avec une variété de capacités et de spécifications. Il existe trois catégories principales de mémoire flash intégrée : Single Level Cell (SLC), Multi-Level Cell (MLC) et Triple Level Cell (TLC).

Les entreprises de la liste – Marché de la mémoire non volatile intégrée

eMemory Technology Inc. ; GlobalFoundries ; Hua Hong Semiconductor Limited ; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited ; Everspin Technologies, Inc. ; Microchip Technology Inc. ; Fonderie Samsung ; Texas Instruments Incorporé ; tour semi-conducteur ; et United Microelectronics Corporation figurent parmi les principaux acteurs présentés lors de l’étude du marché des mémoires non volatiles embarquées. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de l’étude de marché sur la mémoire non volatile intégrée afin d’obtenir une vue holistique du marché et de son écosystème.

En 2021, Tower Semiconductor, le leader mondial de la fonderie de solutions de semi-conducteurs analogiques à haute valeur ajoutée, et Quintessent, un pionnier de l’intégration laser avec des circuits intégrés photoniques au silicium, ont annoncé un partenariat pour développer le premier procédé Silicon Photonics (SiPho) au monde avec un point quantique intégré. lasers, traitant de la connectivité optique sur les marchés de l’IA/ML et de l’informatique désagrégée (centre de données).

En 2019, GlobalFoundries a annoncé son intention de construire une nouvelle usine dans le nord de l’État de New York en partenariat public-privé pour soutenir la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00009586/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876