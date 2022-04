Le marché de la mémoire à large bande passante devrait atteindre 1 197 millions de dollars américains d’ici 2027|CAGR : 31,3 % : Astute Analytica

Selon l’étude entreprise par Astute Analytica, le marché mondial de la mémoire à large bande passante était évalué à 233.4 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 1 197 millions de dollars USd’ici 2027. Le marché devrait enregistrer une croissance à un TCAC de 31.3% au cours de la période de prévision 2022-2027. La mémoire à bande passante élevée (HBM) est un nouveau type de puce mémoire à faible consommation d’énergie et à voies de communication ultra larges. Il utilise des puces de mémoire empilées verticalement interconnectées par des fils microscopiques appelés « vias traversant le silicium » ou TSV. Il consomme moins d’énergie et offre beaucoup plus de bande passante que la mémoire GDDR utilisée dans les cartes graphiques pour les jeux. L’adoption croissante de l’infrastructure 5G, de l’IA et de la périphérie Internet pour les réseaux de nouvelle génération stimulera considérablement la demande de mémoire à large bande passante.

Des facteurs tels que le besoin croissant d’une meilleure vitesse et d’une plus grande bande passante parmi les industries et la prolifération croissante des solutions basées sur le cloud stimulent la croissance du marché mondial de la mémoire à large bande passante. Les utilisateurs finaux tels que l’électronique grand public, l’automobile et le secteur commercial ont besoin d’une plus grande interconnexion afin de gagner en efficacité en faisant évoluer les capacités numériques de leur infrastructure informatique et en réduisant les coûts. De plus, le besoin d’une vitesse et d’une bande passante plus élevées est observé dans l’industrie des télécommunications. En outre, il existe une demande importante de bande passante élevée dans l’industrie pétrolière et gazière, car le secteur est connu pour être un grand utilisateur de réseaux sécurisés, fiables et résilients pour fournir une communication transparente. En outre, l’adaptation de la solution basée sur le cloud a connu une croissance rapide dans les entreprises et de plus en plus de besoins informatiques sont motivés par l’avènement de l’IoT et du Big Data. La solution basée sur le cloud se connecte souvent et permet un stockage amélioré entre le processus, les choses et les personnes. Cependant, la complication associée au processus de résolution des erreurs est un facteur restrictif qui inhibe la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

L’unité centrale de traitement devrait projeter la part la plus élevée sur le marché mondial de la mémoire à large bande passante

Sur la base du produit, le marché de la mémoire à large bande passante est segmenté en unité centrale de traitement, matrice de portes programmables sur site, unité de traitement graphique, circuit intégré spécifique à l’application et autres. On estime que le segment de l’unité centrale de traitement projette la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de son utilisation traditionnellement élevée, car il améliore l’empilement vertical et les informations rapides. De plus, le segment des circuits intégrés spécifiques aux applications devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des innovations récentes dans le segment par divers acteurs du marché et de sa demande de croissance considérable à des fins de développement.

Le segment des réseaux et de l’espace client devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Basé sur l’application, le marché de la mémoire à large bande passante est segmenté en calcul haute performance (HPC), réseau et espace client, centres de données et autres. Le centre de données a dominé la part de marché en 20201 en raison du nombre croissant de centres de données à travers le monde couplé à une demande croissante de livraison rapide d’informations (bande passante) sont les facteurs qui stimulent la croissance du segment. Considérant que, on estime que le segment des réseaux et de l’espace client a le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord détenait la part la plus importante en termes de revenus sur le marché mondial de la mémoire à haut débit en 2021

Le marché nord-américain de la mémoire à large bande passante a dominé le marché mondial en 2021 en raison de la révolution de la technologie de mise en réseau 5G en raison du déploiement évolutif de solutions intelligentes telles que l’IA, l’apprentissage automatique, la périphérie Internet et la croissance continue de la mémoire à large bande passante en Amérique du Nord . De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des investissements croissants pour une meilleure infrastructure ainsi que de la demande d’informations à haut débit et d’autres applications à faible latence efficaces.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 233,4 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2027 1 197 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 31,3 % de 2022 à 2027 Année de référence 2021 Période de prévision 2022-2027 Principaux acteurs du marché Advanced Micro Devices, Inc., SK Hynix Inc., Micron Technology, Inc., Rambus Inc., Xilinx, Inc., Open-Silicon, Inc., NEC Corporation, Cadence Design Systems, Inc., Intel Corporation et Samsung Electronics Co. ., Ltd. entre autres Segments couverts Par produit, par application, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Profil de la société

Advanced Micro Devices, Inc. est une société de semi-conducteurs qui propose principalement des microprocesseurs x86, des jeux de puces, des unités de traitement graphique (GPU) discrètes et intégrées et des produits, services et technologies System-on-Chip (SoC) semi-personnalisés pour les consoles de jeux. L’entreprise conçoit des microprocesseurs pour les industries de l’informatique et de l’électronique grand public. En outre, la société fournit également des puces pour les consoles de jeux populaires, notamment Sony PlayStation et Microsoft Xbox.

La société se concentre sur les lancements de produits avec la mémoire à large bande passante. La nouvelle gamme de produits GPU avec jusqu’à 64 Go de mémoire GDDR6 avec une bande passante allant jusqu’à 512 Go/s offre des vitesses de transfert ultra-rapides pour alimenter les applications et les charges de travail professionnelles gourmandes en données.

Micron Technology Inc. propose des solutions innovantes de mémoire et de stockage. La société vend ses produits sous différentes marques, notamment Micron, Crucial et Ballistix. La société propose ses produits et solutions tels que des solutions de mémoire et de stockage, y compris l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et des véhicules autonomes pour diverses applications telles que le cloud, les centres de données, la mise en réseau et le mobile. La société se concentre sur l’expansion de la technologie. De plus, en termes de segmentation des revenus des entreprises, CNBU domine le marché.

Intel Corporation est une société de fabrication qui propose une plate-forme, des solutions et des produits intégrant divers composants et technologies, notamment des chipsets et des microprocesseurs. Il a dominé les processeurs du marché des puces PC tels que la famille de processeurs Intel Core et les marques Intel Atom, Celeron, Intel Xeon et Itanium constituent ses marques de processeurs. La société propose divers produits, notamment des unités centrales de traitement, des microprocesseurs, des unités de traitement graphique intégrées, des systèmes sur puce, des jeux de puces pour cartes mères, des mémoires flash et des capteurs d’automatisation de véhicule, entre autres. La stratégie de l’entreprise permet de jouer un rôle plus important dans le succès de ses clients en proposant une cadence prévisible de produits leaders.

Cadence Design Systems, Inc., est une société de logiciels informatiques qui propose des logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA), du matériel, des circuits intégrés et RF personnalisés, la conception de circuits imprimés, l’analyse de systèmes, des services et bien d’autres pour diverses applications, notamment l’automobile, l’industrie, la santé, l’aérospatiale. et la défense, la photonique, les solutions armées, l’apprentissage automatique et l’infrastructure 5G, entre autres. De plus, la société s’est livrée à la création d’une solide clientèle avec un énorme canal de distribution. De plus, il se concentre sur l’introduction de technologies intelligentes qui améliorent la stabilité du réseau et les services à travers le monde.

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial de la mémoire à large bande passante est hautement concurrentiel afin d’accroître sa présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la mémoire à large bande passante figurent Advanced Micro Devices, Inc., SK Hynix Inc., Micron Technology, Inc., Rambus Inc., Xilinx, Inc., Open-Silicon, Inc., NEC Corporation. , Cadence Design Systems, Inc., Intel Corporation et Samsung Electronics Co., Ltd., entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial de la mémoire à large bande passante est segmenté en fonction du produit, de l’application et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial de la mémoire à large bande passante sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial. Voici les différents segments du marché mondial de la mémoire à haut débit :

Par segment de produit du marché mondial de la mémoire à large bande passante est sous-segmenté en: Unité centrale de traitement Réseau de portes programmable sur le terrain Processeur graphique Circuit intégré spécifique à l’application Autres

Le segment par application du marché mondial de la mémoire à large bande passante est sous-segmenté en: Calcul haute performance (HPC) Réseautage et espace client Centres de données Autres

Le segment par région du marché mondial de la mémoire à large bande passante est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



