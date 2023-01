Le marché de la méditation en croissance au TCAC le plus élevé de 18,5 % jusqu’en 2029

Le document de recherche de premier ordre «Meditation Market» fournit des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Parmi les attributs adoptés lors de la préparation de ce rapport d’analyse de marché figurent un esprit de premier ordre, des solutions pragmatiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, une approche intégrée et les dernières technologies. Le rapport fournit une analyse statistique approfondie du développement, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation du marché.

Le marché mondial de la méditation devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la méditation croît à un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision 2029 et devrait atteindre l’USD. de 5,295 milliards USD en 2022 à 20,53244 milliards USD d’ici 2029. L’augmentation des dépenses de santé et l’expansion de l’innovation et de la technologie sont les principaux moteurs attendus de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La méditation peut être définie comme un ensemble de techniques visant à encourager un état de conscience accru, une attention concentrée et un soulagement du stress . La méditation est également une technique de modification de la conscience qui a de nombreux avantages pour le bien-être psychologique.

L’étude de marché sur la méditation analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport se concentre sur des aspects plus importants du marché, tels que les tendances récentes du marché. L’analyse et l’estimation dérivées de la grande quantité d’informations recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont inestimables pour occuper un marché ou faire sa marque dans un nouveau marché émergent.

Division:

Le marché mondial de la méditation est segmenté en fonction du produit, du type de méditation, de l’indication, du type, du groupe d’âge, de l’utilisation, de la source d’information et de l’utilisation finale. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial de la méditation est segmenté en applications, sites Web, livres, cours en ligne, centres de yoga , programmes de méditation et ateliers. En 2022, les applications, les sites Web, les livres et les segments devraient dominer le marché car ils sont à la fois conviviaux pour les débutants et conviviaux.

Basé sur le type de méditation, le marché mondial de la méditation est segmenté en relaxation progressive/ méditation par balayage corporel , méditation pleine conscience, méditation sur la respiration, méditation spirituelle/méditation transcendantale, méditation zen, yoga kundalini et méta-méditation. Le segment de relaxation progressive / méditation par balayage corporel devrait dominer le marché d’ici 2022. Oxygène et réduction de la fatigue et de l’anxiété.

Le marché mondial de la méditation est divisé en conditions mentales (stress/troubles anxieux /troubles de l’humeur/dépression) et conditions physiques (douleur/insomnie/asthme/toxicomanie/ grossesse ) selon les indications. En 2022, le segment des maladies mentales devrait dominer en raison de la prévalence croissante des maladies mentales.

Basé sur le type, le marché mondial de la méditation est segmenté en surveillance ouverte, attention focalisée et méditation auto-transcendantale. En 2022, le segment de la surveillance ouverte devrait dominer en raison des avantages qu’il offre aux utilisateurs, tels que le soulagement du stress, une meilleure réflexion, une intelligence émotionnelle accrue et la capacité de surmonter les préjugés mentaux.

Basé sur le groupe d’âge, le marché mondial de la méditation est segmenté en adultes et en enfants. D’ici 2022, le segment adulte devrait dominer le marché. En effet, les adultes sont relativement plus attirés par les pratiques de méditation car elles procurent un sentiment de calme, de paix et d’équilibre qui peut bénéficier à la fois au bien-être émotionnel et à la santé globale.

En fonction de l’utilisation, le marché mondial de la méditation est segmenté en individus et en groupes. En 2022, les segments individuels devraient dominer le marché car ils sont en mesure de choisir les paramètres de leur pratique de la méditation : durée, espace et degré de silence.

Sur la base de la source d’information, le marché mondial de la méditation est classé en Internet et en livres/journaux/articles. En 2022, le segment Internet devrait dominer le marché en raison de la facilité d’accès à Internet dans le monde entier et des nombreuses informations sur les différents types de méditation disponibles sur Internet.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial de la méditation est segmenté en environnements domestiques, centres de méditation et entreprises/écoles/universités. En 2022, le segment des services à domicile devrait dominer le marché, car la pandémie de COVID-19 restreint les activités de plein air et le bassin de patients atteints de troubles mentaux augmente.

Principaux acteurs du marché :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Smileing Mind, Inner Explorer Inc., Committee for Children, Stop, Breathe & Think PBC, Simple Habit, Inc., Calm, Headspace Inc., Inscape, Insight Network Inc., Waking Up, LLC. , FeelVeryBien , sas, MEDITOPIA, BetterMe, Aura Health, Sanity & Self, TEN PERCENT HAPPIER, Inward Inc, Portal Labs Ltd., MOBIO INTERACTIVE, MindfulnessEverywhere, etc. acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Réponses aux principales questions

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial de la méditation ?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial Méditation ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de la méditation ?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Méditation?

Quelles sont les principales forces et faiblesses du fournisseur ?

Couverture supplémentaire :

