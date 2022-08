Le marché de la méditation devrait atteindre 20 532,44 millions de dollars américains avec un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché mondial de la méditation devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la méditation croît à un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 20 532,44 millions USD d’ici 2029 contre 5 295,07 millions USD en 2022. L’augmentation des dépenses de santé et l’escalade de l’innovation et des technologies sont les principaux moteurs attendus de la croissance du marché au cours de la période de prévision. La méditation peut être définie comme un ensemble de techniques visant à favoriser un état de conscience accru, une attention concentrée et à soulager le stress . Méditation c’est aussi une technique de changement de conscience dont il a été démontré qu’elle a de nombreux avantages sur le bien-être psychologique.

La méditation est une pratique corps-esprit qui a une longue histoire d’utilisation pour augmenter le calme physique et la relaxation, améliorer l’équilibre psychologique , faire face à la maladie et améliorer la santé et le bien-être en général. De nombreuses études ont été menées pour voir comment la méditation peut être utile pour une variété de conditions, y compris l’hypertension artérielle, certains troubles psychologiques et la douleur. Plusieurs études ont également aidé les chercheurs à comprendre comment la méditation pourrait fonctionner et comment elle affecte le cerveau. Les méditations guidées sont un excellent outil pour les débutants, fournissant un point focal et des instructions douces pour vous aider à vous connecter et à cesser de vous juger.

Portée du marché mondial de la méditation et taille du marché

Le marché mondial de la méditation est segmenté en fonction du produit, du type de méditation, de l’indication, du type, du groupe d’âge, de l’utilisation, de la source d’information et de l’utilisation finale. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial de la méditation est segmenté en applications, sites Web, livres, cours en ligne, centres de yoga , programmes de méditation, ateliers. En 2022, les applications, les sites Web, les livres et le segment devraient dominer le marché car ils sont facilement accessibles et faciles à utiliser pour les débutants.

Sur la base du type de méditation, le marché mondial de la méditation est segmenté en méditation de relaxation progressive/ scan corporel , méditation de pleine conscience, méditation de conscience de la respiration, méditation spirituelle/méditation transcendantale, méditation zen, yoga kundalini et méditation spirituelle metta. D’ici 2022, le segment de la méditation de relaxation progressive/scan corporel devrait dominer le marché, car la relaxation progressive produit une variété d’avantages, notamment le développement d’un sentiment de bien-être, l’abaissement de la tension artérielle, la diminution de la tension musculaire, réduisant ainsi les besoins du corps en oxygène. et réduire la fatigue et l’anxiété.

Sur la base des indications, le marché mondial de la méditation est segmenté en état mental (stress/troubles anxieux /troubles de l’humeur /dépression) et en état physique (douleur/insomnie/asthme/toxicomanie/ grossesse ). D’ici 2022, le segment de la santé mentale devrait dominer en raison de la prévalence croissante des troubles mentaux.

Basé sur le type, le marché mondial de la méditation est segmenté en surveillance ouverte, attention focalisée et méditation auto-transcendante. En 2022, il devrait dominer le segment de la surveillance ouverte en raison des avantages qu’il apporte à l’utilisateur, tels que le soulagement du stress, une meilleure réflexion, une intelligence émotionnelle plus élevée et la capacité de surmonter les préjugés mentaux.

Basé sur le groupe d’âge, le marché mondial de la méditation est segmenté en adultes et en enfants. D’ici 2022, le segment des adultes devrait dominer le marché, car les adultes sont relativement plus enclins aux pratiques de méditation car elles procurent un sentiment de calme, de paix et d’équilibre qui peut bénéficier à la fois au bien-être émotionnel et à la santé globale.

En fonction de l’utilisation, le marché mondial de la méditation est segmenté en individuel et en groupe. En 2022, le segment individuel devrait dominer le marché car il permet de choisir les variables de la pratique méditative : durée, espace et degré de silence.

Sur la base de la source d’information, le marché mondial de la méditation est segmenté en Internet et en livres/journaux/articles. En 2022, le segment Internet devrait dominer le marché en raison de la facilité d’accès mondial à Internet et de la disponibilité de nombreuses informations sur Internet sur différents types de méditation.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial de la méditation est segmenté en milieux domestiques, centres de méditation, entreprises/écoles/universités. En 2022, le segment des environnements domestiques devrait dominer le marché en raison de l’apparition de la pandémie de coronavirus qui a restreint les déplacements à l’extérieur et du nombre croissant de patients atteints de troubles mentaux.

Analyse par pays du marché mondial de la méditation

Le marché mondial de la méditation est segmenté en fonction du produit, du type de méditation, de l’indication, du type, du groupe d’âge, de l’utilisation, de la source d’information et de l’utilisation finale. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la méditation sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.Ces régions sont ensuite segmentées en grands pays tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Hongrie, la Lituanie, l’Autriche, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, l’Italie, l’Espagne, la Russie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne. Russie, Pays-Bas, Suisse, Turquie, Belgique, reste de l’Europe, Chine, Inde, Japon, Australie Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, L’Égypte, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado global de la meditación debido al creciente avance tecnológico en la región y se espera que Asia-Pacífico crezca con la CAGR más alta en el período de pronóstico debido a la creciente conciencia sobre la meditación entre las personas de la région. L’Asie-Pacifique domine le marché et mène la croissance du marché mondial de la méditation grâce à laquelle la région Asie-Pacifique devrait croître avec le taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la forte prévalence des troubles mentaux. troubles et centres de yoga florissants et programmes de méditation. La Chine domine le marché Asie-Pacifique en raison de l’augmentation du revenu disponible dans le pays.Le marché en Europe devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des progrès technologiques dans la région. L’Allemagne domine le marché européen en raison d’un grand nombre d’acteurs sur le marché. Le marché de la méditation par segment de produit en Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus élevé et dominer la région Amérique du Nord au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’innovation et des technologies croissantes. Les États-Unis dominent le marché dans la région nord-américaine et le segment des applications, des sites Web et des livres domine le pays en raison de la demande croissante d’applications de méditation pour le traitement des troubles mentaux.De plus, le segment des applications, des sites Web et des livres domine au Royaume-Uni, qui est le leader de la région Europe en raison de la présence d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans le pays. Le marché de la méditation par segment de produit en Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus élevé et dominer la région Amérique du Nord au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’innovation et des technologies croissantes. Les États-Unis dominent le marché dans la région nord-américaine et le segment des applications, des sites Web et des livres domine le pays en raison de la demande croissante d’applications de méditation pour le traitement des troubles mentaux.De plus, le segment des applications, des sites Web et des livres domine au Royaume-Uni, qui est le leader de la région Europe en raison de la présence d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans le pays. Le marché de la méditation par segment de produit en Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus élevé et dominer la région Amérique du Nord au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’innovation et des technologies croissantes. Les États-Unis dominent le marché dans la région nord-américaine et le segment des applications, des sites Web et des livres domine le pays en raison de la demande croissante d’applications de méditation pour le traitement des troubles mentaux.De plus, le segment des applications, des sites Web et des livres domine au Royaume-Uni, qui est le leader de la région Europe en raison de la présence d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans le pays. Le segment des livres domine le pays en raison de la demande croissante d’applications de méditation pour le traitement des troubles mentaux. De plus, le segment des applications, des sites Web et des livres domine au Royaume-Uni, qui est le leader de la région Europe en raison de la présence d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans le pays. Le segment des livres domine le pays en raison de la demande croissante d’applications de méditation pour le traitement des troubles mentaux.De plus, le segment des applications, des sites Web et des livres domine au Royaume-Uni, qui est le leader de la région Europe en raison de la présence d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans le pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Méditation

Le paysage concurrentiel du marché mondial de la méditation fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’histoire de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, l’étendue du produit, et l’étendue, le domaine d’application et la bouée de sauvetage technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché mondial de la méditation.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Smiling Mind, Inner Explorer Inc., Committee for Children, Stop, Breathe & Think PBC, Simple Habit, Inc., Calm, Headspace Inc., Inscape, Insight Network Inc., Waking Up, LLC, FeelVeryBien, sas, MEDITOPIA, BetterMe, Aura Health, Sanity & Self, TEN PERCENT HAPPIER, Inward Inc, Portal Labs Ltd., MOBIO INTERACTIVE, MindfulnessEverywhere, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

