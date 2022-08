Le marché de la médecine de précision devrait atteindre 145,36 milliards USD, enregistrant un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La médecine de précision est une approche médicale de la prévention et du diagnostic des maladies basée sur la variabilité génétique, environnementale et comportementale. Il aide à la prédiction de la susceptibilité à la maladie, au diagnostic et à la progression de la maladie, à l’adaptation des méthodes et à la prescription des médicaments. Cela aide également à prendre des décisions en matière de soins de santé, à améliorer la qualité des soins et à réduire les inefficacités causées par les essais et les erreurs.La médecine de précision est également fréquemment utilisée pour détecter les anomalies chromosomiques fœtales et le cancer, guider le traitement des maladies chroniques et estimer le risque de transmettre des problèmes génétiques à la progéniture, car elle minimise le temps, les dépenses et le taux d’échec des essais cliniques pharmaceutiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la médecine de précision était évalué à 58,29 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 145,36 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,10% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché préparé par le Data L’équipe de recherche de marché Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-precision-medicine-market&rajaas

Dynamique du marché de la médecine de précision

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des troubles du SNC

La maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques, l’ épilepsie et d’autres affections du SNC affectent des millions de personnes dans le monde. L’épilepsie touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, selon un rapport de l’OMS. La démence touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. La maladie d’Alzheimer, le type de démence le plus courant, représente 60 à 70 % de tous les cas. La croissance de l’industrie sera favorisée par une concentration croissante sur des thérapies spécifiques et le développement de schémas thérapeutiques médicaux individualisés pour les personnes souffrant de maladies du SNC.

Augmentation de la prévalence du cancer

Les méthodes de médecine de précision sont très demandées dans le monde en raison de la prévalence croissante du cancer et du nombre croissant de traitements candidats dans les essais cliniques.

De plus, le nombre croissant de cas de maladies génétiques agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché de la médecine de précision. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu disponible sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de la médecine de précision. En outre, l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé et l’augmentation de la population gériatrique sont les principaux moteurs du marché qui augmenteront encore la croissance du marché de la médecine de précision. Un autre facteur important qui freinera le taux de croissance du marché de la médecine de précision est le développement récent de technologies telles que le séquençage ultra-élevé et le séquençage de nouvelle génération.

Opportunités

Nombre croissant d’activités de R&D

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la médecine de précision.

En outre, la focalisation croissante des fabricants sur l’adoption de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront des opportunités encore plus avantageuses pour la croissance du marché de la médecine de précision au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial de la médecine de précision

Le marché de la médecine de précision est segmenté en fonction de l’application, des technologies, de l’indication, des médicaments, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Demande

Diagnostique

Thérapie

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de la médecine de précision est segmenté en diagnostic, thérapie et autres.

Les technologies

pharmacogénomique

Dépistage au point de service

thérapie par cellules souches

Pharmacoprotéomique

Les autres

Sur la base des technologies, le marché de la médecine de précision est segmenté en pharmacogénomique, tests au point de service, thérapie par cellules souches, pharmacoprotéomique et autres.

Indication

Oncologie

Troubles du système nerveux central (SNC)

Troubles immunitaires

troubles respiratoires

Les autres

Sur la base de l’indication, le marché de la médecine de précision est segmenté en oncologie, troubles du système nerveux central (SNC), troubles immunitaires, troubles respiratoires, autres.

drogues

alectinib

osimertinib

mépolizumab

Aripiprazole Lauroxil

Les autres

Basé sur les médicaments, le marché de la médecine de précision est segmenté en alectinib, osimertinib, mépolizumab, aripiprazole lauroxil et autres.

Voie administrative

Oral

injectable

En fonction de la voie d’administration, le marché de la médecine de précision est segmenté en oral et injectable.

les utilisateurs finaux

hôpitaux

soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, veuillez consulter le résumé du rapport de recherche@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-precision-medicine-market?rajaas

Analyse/perspectives du marché régional de la médecine de précision

Le marché de la médecine de précision est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, application, technologies, indication, médicaments, voie d’administration et utilisateurs finaux, comme mentionné ci-dessus.Les pays couverts par le rapport sur le marché de la médecine de précision sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la médecine de précision en raison de l’énorme investissement dans le domaine de la médecine de précision dans cette région. De plus, l’adoption et l’utilisation accrues de la médecine de précision stimuleront le taux de croissance du marché dans cette région. L’Europe devrait croître au cours de la période de prévision en raison des initiatives appropriées prises par le gouvernement dans cette région. De plus, l’avènement des mégadonnées dans le domaine de la santé et l’incidence croissante du cancer stimuleront le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médecine de précision

Le paysage concurrentiel du marché Médecine de précision fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché de la médecine de précision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la médecine de précision sont :

Moderna, Inc. (MA)

PERSONNEL INC. (NOUS)

GENOCEA BIOSCIENCES, INC (EE. UU.)

CureVac AG (Allemagne)

CELLDEX THERAPEUTIQUE (EE. UU.)

BIONTECH SE (Rhénanie-Palatinat)

advaxis, inc. (NOUS)

Agenus Inc. (États-Unis)

Immatics Biotechnologies GmbH (Allemagne)

Gritstone Oncology (États-Unis)

NantQuest, Inc. (ETATS-UNIS)

bioMérieux SA (France)

Bayer SA (Allemagne)

Pfizer inc. (ETATS-UNIS)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Merck & Co., Inc. (EE. UU.)

Explorez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-precision-medicine-market&rajaas

Principaux rapports sur les soins de santé :

https://www.designerwomen.co.uk/coating-pads-market-swot-analysis-incluyendo-key-players-candor-bioscience-gmbh-germany-cusabio-technology-llc-us-berthold-technologies-gmbh- co-kg-alemania-biolegend-us-bio-rad-labor /

https://www.designerwomen.co.uk/serine-protease-assay-market-to-be-around-usd-3-87-billion-with-a-cagr-of-6-4-by-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/stereotaxic-x-ray-market-industry-analysis-size-share-growth-opportunities-demands-trends-and-forecast-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/3d-printed-surgical-models-market-sales-to-reach-usd-611-83-million-by-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/adipose-derived-stem-cells-adscs-market-trends-share-size-growth-opportunity-supply-and-forecast-to-2027/

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle ! Data Bridge Market Research s’est présentée comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Les experts de Data Bridge dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et font confiance à notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com