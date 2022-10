Le marché de la mastectomie robotique devrait subir un TCAC de 11,20% au cours de la période de prévision 2022 à 2029

Marché de la mastectomie robotiqueUne étude de «Data Bridge Market Research» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé, la portée du marché, la segmentation du marché et superpose l’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans. avec les meilleurs résultats, le rapport d’enquête sur le marché de la mastectomie robotique a été généré en utilisant des approches intégrées et les dernières technologies. Le rapport de l’industrie prend en charge l’établissement et l’optimisation de chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Dans ce rapport, les tendances du secteur des soins de santé sont formulées au niveau macro, ce qui aide les clients et les entreprises à comprendre le marché et les éventuels problèmes futurs.

Analyse du marché de la masectomie robotique et taille

Le marché de la mastectomie robotique est composé d’entreprises qui vendent des services basés sur la technologie chirurgicale robotique, qui est un type technique très avancé de chirurgie non invasive qui utilise des robots et des systèmes informatiques pour effectuer des chirurgies avec moins d’incisions et plus de précision. Un bras mécanique et un bras caméra sont fixés à des instruments chirurgicaux et sont contrôlés par un chirurgien assis devant un support informatique, qui se trouve généralement dans la même pièce que la table chirurgicale mais peut se trouver n’importe où dans le monde.

La mastectomie robotisée est une intervention chirurgicale réalisée à l’aide de systèmes robotiques. Ce sont des systèmes de pointe entièrement automatisés qui sont utilisés pour effectuer des procédures médicales. La chirurgie robotique présente un certain nombre d’avantages, notamment moins d’inconfort, moins de perte de sang et une période de récupération plus courte. Les résultats cliniques sont également améliorés avec la chirurgie robotique. Moteurs de la dynamique du marché de la mastectomie

robotique Augmentation de l’adoption de procédures chirurgicales peu invasives

La forte prévalence de la chirurgie générale dans le monde, l’augmentation de l’adoption de procédures chirurgicales mini-invasives par rapport aux chirurgies traditionnelles et le développement d’approches innovantes pour traiter divers types de maladies, y compris les dispositifs robotiques mini-invasifs, ont contribué à la croissance du marché. En outre, tout au long de la période prévue, des procédures chirurgicales précises, des mouvements mesurés précis, une récupération post-opératoire rapide, des incisions limitées et autres devraient alimenter la croissance du marché mondial de la masectomie robotique.

Augmentation de la population gériatrique

Le marché devrait être tiré par des facteurs tels qu’une augmentation du nombre de patients atteints de cancer, une augmentation de la population gériatrique, une augmentation des dépenses de santé personnelles et une pénurie de chirurgiens, l’amélioration de la confiance des consommateurs, une augmentation du revenu personnel disponible, un remboursement favorable politiques et une augmentation de l’incidence des maladies chroniques et infectieuses.

Opportunités

Sensibilisation accrue du public aux chirurgies robotiques, augmentation des dépenses de R&D dans les technologies médicales, vieillissement de la population, augmentation des chirurgies colorectales et pancréatiques, pénurie de médecins, nombre croissant d’approbations de la FDA accordées aux entreprises de robotique chirurgicale pour la R&D et lancement croissant de systèmes médicaux avancés.

Contraintes/Défis

Cicatrices étendues sur la peau de recouvrement, nécrose de la peau ou du mamelon et technique chirurgicale difficile. Des méthodes endoscopiques ou robotiques ont été développées pour contourner les problèmes de la mastectomie.

Ce rapport sur le marché de la mastectomie robotique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la masectomie robotique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché Masectomie robotique

L’utilisation de micro et nanorobots dans les procédures chirurgicales urologiques, l’accent mis sur le développement de systèmes chirurgicaux robotisés à faible coût et l’augmentation des dépenses de recherche et développement MedTech ne sont que quelques-unes des tendances notables. L’apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020 a eu un impact négatif sur le marché, de nombreuses autorités gouvernementales ordonnant aux hôpitaux de ne traiter que les cas critiques.

Portée du marché mondial de la masectomie robotique

Le marché de la mastectomie robotisée est segmenté en fonction du type de produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type

Système robotique multi-ports Système robotique à port

unique

Application

Laparoscopie

Orthopédie

Autre

analyse/aperçus

régionaux du marché de la masectomie robotique Le marché de la masectomie robotique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la mastectomie robotique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord était la plus grande région du marché de la mastectomie robotique en 2029. L’

Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Masectomie

robotique Le paysage concurrentiel du marché de Masectomie robotique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la masectomie robotique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la mastectomie robotisée sont :

Intuitive Surgical Inc (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

Medrobotics Corporation (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Globus medical (États-Unis)

NuVasive Inc. (États-Unis)

Smith+Nephew (Royaume-Uni)

Titan Medical Inc (Canada)

TransEnterix Inc (États-Unis)

University of Pittsburgh Medical Center (États-Unis)

Mazor Robotics (Israël)

Auris Health Inc. (États-Unis)

Corindus Inc. (États-Unis)

Renishaw plc (Royaume-Uni)

