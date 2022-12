Le marché de la maroquinerie en Asie-Pacifique croîtra à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision, de 2023 à 2030 L'innovation croissante dans la maroquinerie en Asie-Pacifique avec de nouvelles fonctionnalités et conceptions et l'introduction du cuir biosourcé devraient créer des opportunités sur le marché mondial de la maroquinerie en Asie-Pacifique.

Le marché Asie-Pacifique des articles en cuir devrait augmenter à un rythme significatif au cours de la période de prévision, de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 164 326,57 millions USD d’ici 2030. Le principal moteur de la croissance du marché est l’industrie de la mode à croissance rapide, qui a considérablement augmenté la demande des consommateurs pour les produits en cuir haut de gamme, haut de gamme et de luxe.

L’innovation croissante dans la maroquinerie en Asie-Pacifique avec de nouvelles fonctionnalités et conceptions et l’introduction du cuir biosourcé devraient créer des opportunités sur le marché mondial de la maroquinerie en Asie-Pacifique. Une prise de conscience croissante des effets néfastes des pratiques contraires à l’éthique dans la fabrication d’articles en cuir en Asie-Pacifique et du manque de compétences, de technologie, d’intermédiaires et d’équipements de traitement devrait remettre en question la croissance du marché.

Le rapport sur le marché mondial des articles en cuir pour l’Asie-Pacifique fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques et de lancements de produits, géographique expansions et innovations technologiques du marché.

Dynamique du marché mondial de la maroquinerie en Asie-Pacifique

chauffeur

Demande croissante de produits en cuir de luxe haut de gamme et de haute qualité

L’industrie de la mode en pleine expansion a considérablement augmenté la demande des consommateurs pour des produits en cuir de haute qualité, haut de gamme et de luxe. Les clients apprécient l’esthétique et recherchent des produits haut de gamme pour faire une déclaration de mode.

En outre, un nombre croissant de particuliers fortunés (HNWI), associé à la tendance croissante aux vêtements de créateurs et de marque sur des marchés clés tels que les États-Unis, la France et la Chine, alimente la demande de produits en cuir de luxe. Les articles en cuir de la région Asie-Pacifique sont exclusifs et souvent bon marché.

Construction peu coûteuse et robuste de produits en similicuir

Le similicuir, également connu sous le nom de similicuir, est moins cher que le vrai cuir, respectueux des animaux, peut être produit dans presque toutes les couleurs, peut être produit avec une finition très brillante, est facile à nettoyer avec un chiffon humide, nécessite peu d’entretien, ne ne se déchire pas aussi facilement que le cuir véritable, résiste aux UV et n’a pas l’odeur du cuir véritable qui devrait attirer sa demande au cours de la période de prévision. Le faux cuir est un produit fabriqué par l’homme et est très résistant.

Aujourd’hui, le faux cuir est généralement plus résistant que le vrai cuir. Les faux cuirs tels que le faux cuir, le naugahyde, le cuir végétalien, le tissu d’écorce, le liège, le coton glacé et le polyester PET recyclé sont disponibles sur le marché. Pleather est couramment utilisé pour fabriquer des vêtements en faux cuir. Fabriqué en plastique, il est moins cher et plus léger que le vrai cuir. Les produits en cuir artificiel sont disponibles dans une large gamme de couleurs. Un autre matériau utilisé pour le cuir est le naugahyde, qui ressemble à la peau d’un animal. Tous ces facteurs et avantages offerts par le cuir artificiel sont susceptibles de stimuler la croissance du marché.

Possibilités

Accroître l’innovation de la maroquinerie en Asie-Pacifique avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux designs

Le comportement des consommateurs a considérablement changé au cours de la dernière décennie. L’utilisation accrue des anciennes technologies, en particulier dans le développement et la commercialisation des produits de mode, offre aux entreprises de nouvelles opportunités pour répondre aux besoins des clients avec des variantes de produits. Le développement de nouvelles finitions de surface et d’ornements avec des techniques réalisables est nécessaire pour créer des produits innovants et ajouter un caractère unique et de la valeur aux produits.

Avec le développement rapide et l’évolution quotidienne du mode de vie et l’augmentation du revenu disponible, les consommateurs sont plus enclins aux produits à la mode. Les consommateurs améliorent leur niveau de vie en fonction de leur revenu disponible et consomment davantage de produits à la mode. Ainsi, ce type d’inclination des consommateurs créera une opportunité pour les acteurs du marché opérant sur le marché.

Portée du marché mondial de la maroquinerie en Asie-Pacifique

type de cuir

cuir pleine fleur

croûte de cuir

similicuir

Cuir lié

Cuir pleine fleur

produit

chaussure

sacs à main

Vêtements

Autre

Classe

haut grade

classe moyenne

canal de distribution

boutiques spécialisées

Magasins franchisés de l’entreprise

Commerce électronique

Supermarchés/Hypermarchés

Autre

Lisez l'index détaillé de l'étude de recherche complète sur

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des articles en cuir en Asie-Pacifique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la maroquinerie en Asie-Pacifique sont:

TBL Licensing LLC (filiale de VF Corporation),

CAPRI HOLDINGS LIMITED, Hermès,

KERING, PRADA SPA, Kiton,

cuir boisé, cuir américain,

JOHNSTON & MURPHY (filiale de Genesco),

NAPPA DORI entre autres.

