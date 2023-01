Le marché de la mangue devrait croître à un TCAC de 4,9 % entre 2023 et 2030 Le marché de la mangue croîtra à un TCAC de 4,9 % entre 2023 et 2030 . Les efforts continus du gouvernement dans la culture de la mangue et les efforts de recherche et développement constituent un potentiel de marché important. Des lois et réglementations strictes régissant le commerce de la mangue peuvent entraver la croissance du marché mondial de la mangue.

Les mangues se déclinent en plusieurs saveurs et variétés. Souvent consommé frais, congelé et en conserve, ce fruit est une riche source de vitamines et de minéraux. L’utilisation croissante des mangues dans l’industrie des boissons, de la transformation des aliments et de la confiserie devrait accroître la demande sur le marché mondial des mangues. Cependant, la disponibilité saisonnière et les fréquentes infestations de ravageurs et de maladies peuvent limiter l’expansion du marché. .

La mangue (Mangifera Indica) fait partie de la famille des Anacardiaceae et est l’un des fruits tropicaux les plus connus et les plus produits. Plusieurs types de manguiers ont été produits et sont originaires d’Asie du Sud, principalement du Myanmar et de l’État indien d’Assam. Les mangues sont riches en vitamines A, C et D.



chauffeur

croissance de l’industrie des boissons

Le principal facteur susceptible de soutenir la croissance du marché mondial de la mangue est la demande croissante de produits de l’industrie des boissons dans les années à venir. Plusieurs grands producteurs d’aliments et de boissons, dont Starbucks, McDonald’s et PepsiCo, ont lancé sur le marché des produits à base de mangue. La marque utilise principalement des extraits et des purées de fruits dans ses shakes et ses boissons. Ces boissons sont très demandées par les consommateurs et sont susceptibles d’exploiter le marché de la mangue à l’avenir.

En raison de la prise de conscience croissante de l’utilisation de produits biologiques, il existe une forte demande pour la purée de mangue.

La purée de mangue, communément appelée pulpe de mangue, est un produit lisse et épais traité pour décomposer la partie fibreuse insoluble d’une mangue mûre. Il conserve naturellement tous les jus et la plupart des fibres naturellement présentes dans les fruits crus. La purée de mangue biologique est très demandée par les consommateurs en raison de la prise de conscience croissante de l’utilisation de produits biologiques. La purée de mangue est élaborée à partir de mangues fraîches soigneusement sélectionnées. Le processus de préparation comprend le découpage, le démantèlement, le raffinage et l’emballage.

Possibilité

Les gouvernements font davantage pour sensibiliser le public à une saine alimentation.

Les mangues ont de nombreux avantages pour la santé car elles contiennent de la vitamine C, un antioxydant qui améliore le système immunitaire et aide à combattre le cancer et d’autres maladies et complications. Les mangues sont chargées de vitamine A qui aide à maintenir la santé des yeux et de la peau et fournit beaucoup de fibres pour maintenir le système digestif en bonne santé. Les mangues contiennent également du potassium, qui aide à réguler la tension artérielle. Avec ces avantages à l’esprit, les gouvernements du monde entier ont pris de nombreuses initiatives pour sensibiliser les consommateurs aux habitudes alimentaires saines, ce qui devrait créer de nombreuses opportunités pour le marché mondial de la mangue.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial de la mangue

Le COVID-19 a eu un impact sur le marché dans une certaine mesure. En raison du confinement, le commerce mondial de la mangue a été gravement affecté par les mesures de quarantaine, qui ont affecté le marché. De nombreuses directives et évolutions réglementaires permettent aux industriels de concevoir et de lancer de nouveaux produits qui contribueront à la croissance du marché.

Couverture du marché mondial de la mangue

écrit

alphonse

Cesser

dashahari

Néant

topapuri

Autre

dimensions du colis

moins de 4kg

4kg~8kg

plus de 8kg

application

entreprise à entreprise

d’entreprise à consommateur

canal de distribution

en ligne

débranché

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de la mangue

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la mangue comprennent :

Devgadmango , Ratnagiri Alphonso Mango , Tropical Green Company, Dole Plc, Jayanthagrofarms , Mithuna Foods, Verde Fruits Company LLC, Muthalamada Mangoes, Freshmax Group , Delina Inc., All Seasons Fresh Produce , New Limeco, LLC, Coast Citrus , Premier Fresh Australia 和Pinata Farms Operations Pty Ltd.

