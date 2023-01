Le marché de la mangue croîtra à un TCAC de 4,9 % entre l’année de prévision 2023 et 2030 Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure. En raison du confinement, le commerce des mangues dans le monde a été gravement affecté en raison des mesures de quarantaine, influençant le marché. En raison de la modification de nombreux mandats et réglementations, les fabricants peuvent concevoir et lancer de nouveaux produits, ce qui contribuera à la croissance du marché.

Le marché de la mangue croîtra à un TCAC de 4,9 % de 2023 à 2030. L’augmentation des initiatives gouvernementales et des travaux de recherche et développement pour la production de mangue est une opportunité de marché majeure. Dans le même temps, les règles et réglementations strictes du commerce de la mangue peuvent remettre en cause la croissance du marché mondial de la mangue.

Différentes variétés de mangues sont présentes sur le marché. Le fruit est une riche source de nutriments et de vitamines et est largement consommé sous forme fraîche, congelée et en conserve. Les applications croissantes de la mangue dans l’industrie des boissons et les articles de transformation et de confiserie devraient stimuler la demande sur le marché mondial de la mangue. Cependant, la disponibilité saisonnière et les attaques élevées de ravageurs et de maladies peuvent entraver la croissance du marché.

La mangue (Mangifera Indica), membre de la famille des Anacardiacées, est l’un des fruits tropicaux les plus importants et les plus couramment produits. Le manguier est originaire du sud de l’Asie, en particulier du Myanmar et de l’État indien d’Assam, et divers cultivars ont été développés. Les mangues sont riches en vitamines A, C et D.

Conducteurs

Croissance dans l’industrie des boissons

Le principal facteur susceptible de soutenir la croissance du marché mondial de la mangue est la demande accrue de produits de l’industrie des boissons dans les années à venir. Divers grands producteurs d’aliments et de boissons ont introduit sur le marché des produits à base de mangue, tels que Starbucks, McDonald’s et PepsiCo, entre autres. Ces marques utilisent largement des extraits et purées de fruits dans leurs smoothies et boissons. Ces boissons sont très demandées par les consommateurs, susceptibles de tirer positivement parti du marché de la mangue à l’avenir.

Forte demande de purée de mangue en raison de la sensibilisation croissante à l’utilisation de produits biologiques

La purée de mangue, souvent appelée pulpe de mangue, est un produit lisse et épais traité de manière à briser les parties fibreuses insolubles des mangues mûres. Il retient naturellement tous les jus de fruits et une grande partie de la matière fibreuse, que l’on trouve naturellement dans les fruits crus. La purée de mangue biologique est de plus en plus demandée par les consommateurs en raison de la sensibilisation croissante à l’utilisation de produits biologiques. La purée de mangue est préparée à partir de variétés sélectionnées de mangues fraîches. Le processus de préparation comprend le découpage, le dénoyautage, le raffinage et l’emballage.

Opportunité

Augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation aux saines habitudes alimentaires

Les mangues offrent de nombreux avantages pour la santé car elles contiennent de la vitamine C, un antioxydant stimulant le système immunitaire qui aide à combattre le cancer et d’autres maladies et complications. Les mangues aident à garder les yeux et la peau en bonne santé car elles contiennent de la vitamine A et maintiennent le système digestif en bonne santé en fournissant beaucoup de fibres. De plus, les mangues contiennent du potassium, qui aide à réguler la tension artérielle. Après avoir veillé à ces avantages, divers gouvernements ont pris de nombreuses initiatives pour sensibiliser les consommateurs à des habitudes alimentaires saines, ce qui devrait créer de nombreuses opportunités pour le marché mondial de la mangue.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial de la mangue

Portée du marché mondial de la mangue

La variété

Alphonse

Kesar

Dashehari

Neelum

Totapuri

Autres

Taille de l’emballage

Moins de 4 kg

4kg à 8kg

Plus de 8 kg

Application

B2B

B2C

Canal de distribution

En ligne

Hors ligne

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché mondial de la mangue

1.4 Limites

2 Segmentation du marché

2.1 Marchés couverts

2.2 Portée géographique

2.3 Années considérées pour l’étude

3 Résumé exécutif

À SUIVRE…

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de la mangue

Le paysage concurrentiel du marché mondial de la mangue fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit et la dominance des applications . Les points de données ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché mondial de la mangue.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la mangue sont Devgadmango, Ratnagiri Alphonso Mango, Tropical Green Company, Dole Plc, Jayanthagrofarms, Mithuna Foods, Verde Fruits Company LLC, Muthalamada Mangoes, Freshmax Group, Delina Inc., All Seasons Fresh Produce, New Limeco, LLC, Coast Citrus, Premier Fresh Australia et Piñata Farms Operations Pty Ltd, entre autres.

