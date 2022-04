Le marché de la mammographie numérique saisit de nouvelles opportunités par des acteurs clés internationaux (GE, PLANMED OY, FUJIFILM, Siemens) | Prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial de la mammographie numérique :

Pour obtenir le meilleur retour sur investissement (ROI), il est très essentiel de connaître les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients où le rapport sur le marché de la mammographie numérique entre en jeu. Des informations et des réalités sur le secteur de la santé peuvent être obtenues en utilisant ce rapport de marché qui aide à maintenir l’entreprise sur la bonne voie. En outre, le rapport présente également des données sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport d’analyse du marché de la mammographie numérique à grande échelle a une portée très large qui comprend des scénarios de marché, des prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la mammographie numérique aide à découvrir le marché probable pour un nouveau produit à lancer et la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits. Une approche formalisée et managériale a été mise en place pour appréhender tous les aspects vitaux liés au marché. Ce rapport marketing étudie également les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement qui aident à élaborer des stratégies de production pour l’industrie de la santé. Le rapport d’activité sur la mammographie numérique est l’un des meilleurs rapports d’études de marché complets qui soulignent les défis, les structures du marché, les opportunités, les forces motrices, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel de l’industrie de la santé.

Le marché mondial de la mammographie numérique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la mammographie permet la détection du cancer du sein et d’autres maladies liées au sein. Les tests sont utilisés pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein parmi la population féminine.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la mammographie numérique sont l’augmentation des programmes organisés par les autorités et les gouvernements liés au diagnostic des troubles liés au sein. En outre, la prise de conscience croissante liée à l’incidence du cancer du sein chez les femmes devrait en outre propulser la croissance du marché de la mammographie numérique. De plus, les nombreux changements dans les modes de vie offriront en outre des opportunités potentielles pour la croissance du marché de la mammographie numérique dans les années à venir.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché de la mammographie numérique en raison de l’augmentation de l’acceptation des unités de mammographie technologiquement avancées par les centres d’imagerie diagnostique et les hôpitaux. En outre, la couverture croissante des remboursements par les gouvernements et les établissements de santé sophistiqués stimulera davantage la croissance du marché de la mammographie numérique dans la région au cours de la période de prévision. L’APAC devrait observer une croissance significative du marché de la mammographie numérique en raison de l’augmentation de la sensibilisation aux soins de santé. De plus, l’augmentation de la prévalence du cancer du sein devrait encore propulser la croissance du marché de la mammographie numérique dans la région dans les années à venir.

Principaux fournisseurs mondiaux :

1 PLANMED OY

2 Carestream Santé

3 Hologic, Inc.

4 Société FUJIFILM

5 Siemens

6 Compagnie générale d’électricité

7 Société analogique

8 Konica Minolta, Inc.

9 Royal Philips SA

10 AURORA HEALTHCARE US CORP

11 Delphinus Medical Technologies, Inc.

12 Micrima Limitée

13 Imagerie Tualatin

14 Metaltronica SpA

15 SonoCiné

16 Naviscan CMR et plus……………

Segmentation globale du marché Mammographie numérique :

Segmentation du produit :

1 Tomosynthèse par mammographie numérique plein champ 2D

2 Tomosynthèse par mammographie numérique plein champ 3D

3 Mammographie CR

4 Mammographie DR

Segmentation des utilisateurs finaux :

1 Hôpitaux

2 Cliniques de cancérologie

3 Cliniques de gynécologie

4 Centres de chirurgie ambulatoire (Asc)

5 Centres d’imagerie diagnostique

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché du marché mammographie numérique en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la mammographie numérique?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Mammographie numérique?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Mammographie numérique?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché de la mammographie numérique?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la mammographie numérique auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial de la mammographie numérique?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Mammographie numérique?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions du marché Mammographie numérique?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché mammographie numérique?

Marché mondial de la mammographie numérique : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la mammographie numérique par régions

5 Analyse du marché mondial de la mammographie numérique par type

6 Analyse du marché mondial de la mammographie numérique par applications

7 Analyse du marché mondial de la mammographie numérique par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la mammographie numérique

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la mammographie numérique 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

